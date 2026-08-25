"Trùm phản diện" Mã Trung từng đóng Ván bài lật ngửa, qua đời ở tuổi 73

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Mã Trung - gương mặt gạo cội của màn ảnh miền Nam, được mệnh danh là "ông trùm phản diện" - trút hơi thở cuối cùng lúc 3h ngày 25/8, hưởng thọ 73 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, diễn viên Mai Sơn Lâm cho biết nghệ sĩ Mã Trung qua đời tại nhà riêng. Mai Sơn Lâm nhận tin từ gia đình và không khỏi bàng hoàng bởi chỉ vài ngày trước vẫn còn trò chuyện qua điện thoại với nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Mã Trung qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo diễn viên Mai Sơn Lâm, sức khỏe của nghệ sĩ Mã Trung đã yếu dần trong thời gian qua. "Anh ấy từng đột quỵ, đã đặt stent tim và mổ một lần. Gia đình dự định mổ lần thứ hai, nhưng tôi không biết cụ thể thế nào”, diễn viên Mai Sơn Lâm nói.

Nam diễn viên cho biết nghệ sĩ Mã Trung vừa nhập viện và được cho xuất viện khoảng 2-3 ngày trước khi qua đời. Sau khi trở về nhà, sức khỏe của ông yếu dần.

“Hôm qua, bà xã thấy anh ấy mệt nên định đưa vào bệnh viện, nhưng anh nói muốn nằm nghỉ một chút. Anh ấy nằm xuống và ra đi tại nhà”, diễn viên Mai Sơn Lâm kể.

Nói về đồng nghiệp gắn bó lâu năm, Mai Sơn Lâm nhận xét nghệ sĩ Mã Trung là người sống tình cảm, luôn quan tâm và tận tình với bạn bè. “Với tôi, anh Mã Trung là người tốt. Anh ấy sống với ai cũng chia sẻ, quan tâm, chăm sóc tận tình. Những người trẻ, những bạn diễn hay các thế hệ làm nghề đều kính trọng anh ấy”, Mai Sơn Lâm chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Quốc Nam cũng xác nhận vừa nhận được thông tin nghệ sĩ Mã Trung qua đời. Ông cho biết bản thân thường xuyên tiếp xúc với đàn anh nhưng không nắm rõ tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Mã Trung trong những ngày cuối đời.

Khoảng 3 ngày trước khi nghệ sĩ Mã Trung qua đời, Lê Quốc Nam từng gọi điện hỏi thăm khi đọc được thông tin nam nghệ sĩ nhập viện. "Tôi có gọi điện hỏi thăm thì anh nói: "Không có gì đâu em ơi. Anh mới vừa chuyển qua bệnh viện nằm cho khỏe, một hai ngày lại về". Anh ấy chỉ nói như thế", Lê Quốc Nam kể.

Theo cáo phó từ gia đình, lễ viếng nghệ sĩ Mã Trung bắt đầu lúc 16h30 ngày 25/8 tại tư gia. Lễ nhập quan diễn ra lúc 15h cùng ngày. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 28/8. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi, TPHCM.

Nghệ sĩ Mã Trung và diễn viên Mai Sơn Lâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ Mã Trung tên thật Mã Văn Trung, sinh năm 1953, bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 1980. Ông sở hữu hơn 100 vai diễn trên màn ảnh, trong đó phần lớn là những nhân vật phản diện.

Với vẻ ngoài sắc lạnh, nam diễn viên từng góp mặt trong Ván bài lật ngửa với vai sĩ quan. Đến đầu thập niên 1990, ông thường xuất hiện trong các phim cổ trang, đóng cùng nhiều ngôi sao như Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng...

Nghệ sĩ Mã Trung từng vào vai sĩ quan trong phim “Ván bài lật ngửa” (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc thường xuyên đảm nhận vai phản diện từng khiến Mã Trung không ít lần bị khán giả nhầm lẫn giữa phim và đời thực. Nghệ sĩ từng kể, năm 2016, khi ông ăn cơm tấm ở chợ Tân Định (TPHCM), một người bán vé số nhận ra nam diễn viên, hoảng hốt gọi ông là “trùm xã hội đen”, buôn người, bán ma túy...

Ngoài đời, nghệ sĩ Mã Trung có cuộc hôn nhân hơn 50 năm. Ông từng chia sẻ vợ con là chỗ dựa, giúp mình yên tâm theo đuổi nghệ thuật.