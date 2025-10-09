“Trùm cuối nhóm không tặc” Lợi Trần từng có 7 năm diễn vai vô danh

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Bộ phim hành động Tử chiến trên không không chỉ gây ấn tượng với khán giả bởi những pha đối đầu nghẹt thở mà còn bởi tuyến nhân vật phản diện được xây dựng có chiều sâu. Nổi bật trong số đó là nhân vật Hải, kẻ chủ mưu của vụ cướp máy bay, do diễn viên Lợi Trần thủ vai.

Trước đây, Lợi Trần được biết đến là một diễn viên quen mặt của dòng phim web drama (phim chiếu mạng), gắn liền với các vai diễn "đánh đấm", có phần đơn giản về tâm lý. Nhưng vai Hải trong Tử chiến trên không đã đánh dấu một bước chuyển mình trong diễn xuất của anh.

Hải không phải là một tội phạm thuần túy; hắn là một người đàn ông có năng lực, yêu thương vợ con, có lòng trắc ẩn nhưng lại chọn con đường tội lỗi vì hoàn cảnh xô đẩy. Nhân vật này là sự kết hợp giữa kỹ năng hành động và chiều sâu tâm lý phức tạp.

Vai Hải - "trùm cuối" của tuyến nhân vật phản diện trong phim "Tử chiến trên không" - có sự biến chuyển tâm lý phức tạp, thách thức năng lực diễn xuất.

Người xem phim đánh giá cao vai diễn này, đặc biệt là với hai phân đoạn, khi vai trò “trùm cuối” của Hải bị hé lộ và khi Hải đối đầu trực diện với cảnh vệ Bình.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Lợi Trần để tìm hiểu thêm về vai diễn Hải trong Tử chiến trên không.

Ở lì trong nhà 2 tháng để nghiên cứu vai diễn “trùm cuối”

Vì sao anh được chọn vào vai Hải trong phim “Tử chiến trên không”?

- Cơ duyên này đến thật sự khó tin. Tôi vô tình gặp lại đạo diễn Hàm Trần ở sân bay sau một thời gian dài không liên lạc. Sau đó không lâu, đạo diễn Hàm đã gọi cho tôi và mời tôi đến casting (thử vai).

Anh ấy thích cái cách tôi suy tư về gia đình và tin rằng tôi sẽ làm tốt vai Hải. Do đó, đạo diễn đã thuyết phục nhà sản xuất và Điện ảnh Công an nhân dân chọn tôi vào vai này.

Tôi biết ơn đạo diễn Hàm vì đã chọn tôi vào vai Hải. Với tư cách một diễn viên, tôi khao khát thể hiện sự phức tạp của Hải trên màn ảnh.

Diễn viên Lợi Trần và đạo diễn Hàm Trần ở hậu trường bộ phim.

Anh lý giải “trùm cuối” của băng cướp - nhân vật Hải - ra sao?

- Tôi tìm hiểu rất kỹ câu chuyện và tiểu sử của Nguyễn Văn An, kẻ chủ mưu thực sự của vụ cướp máy bay năm 1978. Đây là hình mẫu có thật mà nhân vật Hải được lấy cảm hứng để xây dựng trên phim.

Để nhập tâm, tôi đã dành 2 tháng chỉ ở nhà đọc kịch bản và tài liệu về vai diễn, đến mức bạn bè xung quanh tưởng rằng tôi mất tích.

Sau thời gian đó, tôi hiểu về Hải. Đây là một nhân vật có bản lĩnh, yêu gia đình nhưng đã có những sự lựa chọn sai lầm. Ở Hải, có sự mâu thuẫn nội tâm sâu sắc giữa ham muốn cá nhân và bản tính nhân văn còn sót lại.

Anh làm thế nào để vừa thể hiện được sự độc ác, vừa giữ lại được "tính người" cho nhân vật, đặc biệt là những phân cảnh quan trọng như Hải ra tay cứu sống cảnh vệ Bình?

- Đây là điều khó khăn nhất đối với tôi. Tôi phải giải bài toán làm sao diễn ra được sự mong manh giữa ranh giới của thiện và ác.

Tôi đã trăn trở, mất ngủ rất nhiều ngày trong quá trình đọc kịch bản và quay phim. Tôi lý giải rằng, Hải muốn tìm một lối thoát để có thể lo cho vợ con nhưng cũng không muốn giết những người tốt vô tội, nên hắn đã lên kế hoạch mua chuộc phi công và thuê bọn cướp để đe dọa. Nhưng những gì xảy ra thực tế đã đi quá xa so với kế hoạch của hắn. Vì thế mới có câu chuyện trên phim.

Tôi cho rằng, nếu như không chạm mặt trên chuyến bay định mệnh đó, Hải và Bình thậm chí có thể trở thành những người bạn tốt.

Lợi Trần và các thành viên ê-kíp làm phim "Tử chiến trên không".

Anh nhập vai một người chồng, người cha yêu thương vợ con như thế nào khi thực tế chưa từng trải qua?

- Đạo diễn Hàm nhận xét ánh mắt tôi nhìn con trong phim giống ánh mắt của một người cha. Quả thật khi diễn cảnh này, tôi đã nhớ lại tình thương của cha mẹ dành cho tôi khi còn nhỏ.

Cha mẹ rất thương tôi nhưng thường xuyên phải đi làm xa khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ khoảnh khắc chia xa cha mình, người mới qua đời cách đây không lâu, để diễn cảnh chia xa bé Đậu trong phim.

Anh cảm thấy diễn cảnh hành động khó hơn hay diễn nội tâm thách thức hơn?

- So với những phim trước đây, tôi khá là thư thái về mặt hành động trong phim này. Tôi không cần tập trước vì tôi đã là người sống trong võ thuật từ lâu rồi. Cái tôi cần là đào sâu vào diễn xuất nội tâm. Tôi học hỏi được rất nhiều từ đạo diễn và các diễn viên giỏi trong đoàn phim.

Có ý kiến so sánh rằng, anh là diễn viên ấn tượng đứng thứ 2 trong phim, chỉ sau Thái Hòa, anh bình luận thế nào?

- Mọi sự so sánh đối với tôi đều là bài học. Với tôi, anh Thái Hòa là “quốc bảo” điện ảnh Việt Nam, người có thể đưa phim Việt ra quốc tế, một người đặc biệt mà tôi cần học hỏi. Khán giả so sánh tôi với anh ấy là một điều vô cùng hãnh diện.

7 năm diễn các vai đàn em vô danh

Anh đã đến với nghề diễn viên như thế nào?

- Tôi đến với nghiệp diễn viên từ con số âm, vì không có ai trong gia đình hay người quen theo nghề, cũng không được đào tạo bài bản. Nhưng từ bé tôi đã thích nghệ thuật, hát, diễn xuất, mơ trở thành người hùng trên phim ảnh.

11 năm trước, tôi vác ba lô rời khỏi quê nhà để đến TPHCM tìm cơ hội. Đầu tiên, tôi đến sân khấu Nụ Cười Mới hỏi xem có ai nhận học viên không. Sau đó, tôi phải về vì nghe nói họ đã đổi địa chỉ, không thạo đường xá nên không tìm được.

Rồi tôi tìm tới các võ đường để tập luyện làm cascadeur (diễn viên đóng thế) vì tôi muốn được diễn vai đặc công, công an. Tôi cũng có cơ sở để luyện võ vì từ năm 13 tuổi tôi đã là vận động viên boxing quốc gia. Song song với đó, tôi cũng đi diễn kịch ở quán cà phê để lấy kinh nghiệm.

Năm 2014, tôi có được vai diễn quần chúng đầu tiên trong phim. Tôi vẫn còn nhớ như in, tôi hồi hộp không ngủ được, phải thức dậy từ rất sớm để có mặt ở phim trường. May mắn, đạo diễn Võ Tấn Bình thấy tôi năng nổ đã thêm cho tôi 8 phân đoạn diễn. Đó là điểm xuất phát của tôi.

Diễn viên Lợi Trần luyện võ từ năm 13 tuổi cho tới bây giờ, nên các vai hành động không thể làm khó anh.

Anh từng có giai đoạn dài chỉ đóng vai đàn em vô danh, chẳng ai biết đến. Điều gì đã khiến anh kiên trì chờ đợi một vai diễn đột phá như trong “Tử chiến trên không”?

- 7 năm đóng vai đàn em tôi cảm thấy rất vui. Nhiều khi, vai diễn của tôi chỉ giơ tay lên là bị đánh xỉu, nằm phơi nắng từ sáng tới tối, vậy mà tôi vẫn miệt mài đi đóng phim.

Lý do là vì tôi đam mê phim hành động, nên dù chỉ được xuất hiện một chút, tôi vẫn rất hạnh phúc.

Có lần, ngồi ngẫm lại, tôi đã ước mơ một ngày mình không còn bị đánh trên phim nữa. Tôi từng nói với người bạn thế này: “Anh Trí, sẽ có một ngày em sẽ đánh lại người khác trên phim”. Và tôi miệt mài làm việc để chờ ngày đó đến.

Trước “Tử chiến trên không”, anh có một vai diễn được nhiều khán giả yêu mến là Thập Bát Ca trong “Bi Long đại ca”. Vì sao sau thành công của bộ phim đó, anh không bứt phá mà chững lại suốt 4 năm?

- Tôi được đạo diễn A Tô chọn vào vai Thập Bát Ca. Đó là vai diễn khiến khán giả biết đến tôi một cách rộng rãi. Thời điểm phim chiếu mạng đã dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, khiến cho tôi được khán giả yêu thương cho tới tận bây giờ. Hiện tại, khi đi trên đường, khán giả bắt gặp tôi vẫn gọi là Thập Bát Ca.

Tiếc rằng sau khi phim chiếu là thời điểm dịch bệnh (năm 2021), rất nhiều dự án phim ảnh gặp khó khăn, không thể triển khai hoặc ra mắt không như ý. Tôi cũng đã tham gia một vài dự án nhưng gặp hoàn cảnh như vậy, cho tới khi có duyên với Tử chiến trên không.

Lợi Trần dành 7 năm đóng những vai diễn vô danh.

Anh có từng nản lòng thoái chí?

- Khi rời khỏi nhà tìm ước mơ, tôi luôn tâm niệm: Mỗi người sẽ có một sứ mệnh. Điều quan trọng nhất là mình có đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để đi theo sứ mệnh đó không.

Trong 11 năm, có lúc thăng hoa, có lúc thất bại, tôi từng nghĩ tới việc bỏ nghề.

Có thời điểm kinh doanh thất bại, chia tay bạn gái, bị anh em bạn bè lợi dụng, hết sạch tiền, tôi vác ba lô đi lang thang ngoài đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM). Khi đó, tôi không biết đi đâu, cảm thấy tương lai sao mù mịt quá. Tôi đã từng phải đi ở nhờ nhà bạn, uống nước lọc cho đỡ đói để đi ngủ.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nghĩ đến câu chuyện Tây Du Ký. Đường Tăng bị bỏ rơi, được nhặt về nuôi lớn, rồi được giao nhiệm vụ thỉnh kinh. Ông ấy trải qua 81 kiếp nạn mới hoàn thành. Vậy thì mình mới có chút thử thách đã là gì to tát.

Từ đó, tôi tin vào chính bản thân mình hơn. Tôi cố gắng dùng các nghề khác để nuôi đam mê diễn xuất.

Năm 2023, tôi tự đặt ra giới hạn, nếu trong khoảng 1-2 năm nữa không có gì tốt đẹp với nghề diễn, tôi sẽ dừng lại để lo cho gia đình, vì mẹ tôi đã lớn tuổi, không thể chờ được. Do vậy, tôi rất biết ơn đạo diễn Hàm Trần đã xuất hiện đúng lúc.

Lợi Trần trải lòng về những thăng trầm với nghề diễn.

Gia đình có ảnh hưởng thế nào đối với anh?

- 11 năm qua, điều khiến tôi khó vượt qua nhất là khi cha tôi qua đời cuối năm ngoái.

Giây phút người ta đẩy cha tôi vào lò thiêu, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi tự hỏi: "Mày đang làm cái gì vậy Lợi? 11 năm nay, mày đã làm gì?".

Tôi đã mất cha rồi, nhưng không biết mình chọn con đường này đúng hay sai. Đó là lý do tôi từng từ chối một vai diễn quan trọng để ở nhà chăm sóc cho mẹ khi cha mất.

Hiện tại, mẹ tôi vẫn ở quê, khoảng 3-4 tuần bà lại ra TPHCM để tôi đưa bà đi khám chữa bệnh.

Sau 11 năm, mẹ tôi cuối cùng cũng được chứng kiến thành công của con trai, được chứng kiến khán giả yêu thương tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn xót xa nói: “Thấy con bị đánh mà tội quá con ơi!”.

Còn tôi chỉ tiếc rằng, sự thành công của tôi chưa đủ lớn để lo cho cha tôi tốt hơn.

Anh có dự định gì để nối dài thành công?

- Tôi mong có cơ hội được đóng vai người lính, người anh hùng, người công an nhân dân như ước mơ. Ngoài ra, tôi cũng đã lên kịch bản cho một dự án phim điện ảnh sẽ bấm máy vào thời gian tới.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Lợi Trần (SN 1990) từng là võ sĩ boxing chuyên nghiệp. Anh gây tiếng vang với vai Thập Bát Ca trong web drama Bi Long đại ca. Sau đó, anh có bước đột phá trở thành ngôi sao hành động mới của Việt Nam với vai Hải - "trùm cuối" phe phản diện - trong phim Tử chiến trên không.

Ảnh: Nhân vật cung cấp