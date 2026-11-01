Trúc Nhân gục mặt khóc trên sân khấu, đồng nghiệp đứng dậy cổ vũ

Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân đánh dấu cột mốc mới với album đầu tay Tân Mùi và đêm nhạc cá nhân đầu tiên diễn ra tối 31/10 tại TPHCM.

Đến chúc mừng Trúc Nhân có đông đảo đồng nghiệp, những người đã đồng hành cùng anh trong suốt 14 năm làm nghề như Thu Minh, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Phương Mỹ Chi, Minh Tú, Gil Lê - Xoài Non, Xuân Định K.Y, Thúy Ngân...

Đêm nhạc bắt đầu lúc 20h, được chia thành hai phần. Ở phần đầu, Trúc Nhân lần lượt trình diễn 11 ca khúc trong album Tân Mùi. Nam ca sĩ cho biết Tân Mùi là năm sinh của anh. Các ca khúc trong album được xây dựng từ ý tưởng và giai điệu do Trúc Nhân phát triển cùng sự hỗ trợ của các cộng sự.

Mở màn chương trình, Trúc Nhân mang đến không khí trẻ trung, rộn ràng với Ngày lành tháng tốt. Những giai điệu vui tươi, giàu năng lượng đã giúp anh kéo khán giả vào thế giới âm nhạc của riêng mình.

Trong đêm diễn, nam ca sĩ còn có dịp tái hiện những màn kết hợp cùng các nghệ sĩ góp giọng trong album. Với Vì anh quá đẹp trai, sự xuất hiện của Wren Evans mang đến nét tinh nghịch, tếu táo và tinh thần chơi đùa cùng giai điệu. Wren Evans chia sẻ anh đã nghe nhạc Trúc Nhân từ khi còn là học sinh trung học. Vì vậy, khi nhận được lời mời hợp tác, nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích, thậm chí "nhảy cẫng lên" vì cảm thấy may mắn.

Các ca khúc Chia tay quá đã, Đi đêm có ngày gặp em hay Đồng tình luyến tiếc tiếp tục thể hiện sở trường âm nhạc trào phúng của Trúc Nhân. Những ca từ giàu ẩn ý, cách chơi chữ độc đáo cùng chất hài hước duyên dáng tạo nên màu sắc riêng cho các tiết mục.

Trên sân khấu, nam ca sĩ có lúc hóa thân thành chú hề, mang đến những màn trình diễn dí dỏm, nhưng cũng có những khoảnh khắc chậm lại để gửi gắm tâm sự phía sau tiếng cười.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là màn kết hợp giữa Trúc Nhân và Rhymastic trong ca khúc Về đi em. Trúc Nhân cho biết đã theo dõi hành trình âm nhạc của Rhymastic và cho rằng anh là lựa chọn phù hợp với ca khúc. Trên sân khấu, cả hai xưng hô thân mật "cậu - tớ", thể hiện sự quý mến và tôn trọng dành cho nhau.

Ở chặng cuối của chương trình, tiết mục Chuyện tình tứ cứ từ từ tính gây chú ý với sự góp mặt của MIN. Đây là lần đầu Trúc Nhân và nữ ca sĩ kết hợp, mang đến màu sắc ngọt ngào, tươi mới và có phần tình tứ cho chương trình. Trúc Nhân hài hước chia sẻ, sau Bốn chữ lắm, anh đã có màn kết hợp với giọng hát Trương Thảo Nhi nên không muốn dùng lại. Với ca khúc lần này, nam ca sĩ cho rằng MIN là lựa chọn phù hợp và ăn ý nhất.

Tuy nhiên, khoảng lặng đáng chú ý nhất của đêm nhạc đến từ Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ, ca khúc khép lại phần trình diễn album. Trước khi hát, Trúc Nhân thừa nhận đây là bài khiến anh sợ nhất mỗi khi thể hiện. Thay vì dàn dựng cầu kỳ, nam ca sĩ chọn cách trình bày mộc mạc với tiếng đàn guitar, ngồi trên sân khấu như đang trò chuyện với khán giả và cũng là dịp để đối diện với chính mình.

Qua ca khúc, Trúc Nhân gửi gắm những tâm sự về các biến động trong tình cảm, những tổn thương và hành trình tự chữa lành. Đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc, nam ca sĩ không ít lần nghẹn ngào khi hát. Giọng anh ngắt quãng, đôi lúc phải dừng lại để lấy lại bình tĩnh rồi mới có thể tiếp tục. Trúc Nhân liên tục lau nước mắt, cố giữ nhịp cảm xúc để hoàn thành phần trình diễn.

Ở phía dưới, khán giả và các đồng nghiệp liên tục vỗ tay, gọi tên để động viên anh. Càng về cuối bài, cảm xúc trên sân khấu càng dâng cao. Đặc biệt, khi Trúc Nhân cất lên câu hát "Bước cuối cùng, là dù bao nhiêu bước cũng không thể nào không... bước đi", anh gục mặt, bật khóc nức nở.

Khoảnh khắc ấy khiến không khí khán phòng lắng lại. Nhiều đồng nghiệp ngồi bên dưới cũng đứng dậy cổ vũ nam ca sĩ. Tiết mục khép lại phần trình diễn album, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sau khoảng lặng ấy, Trúc Nhân đưa chương trình trở lại không khí sôi động khi liên tiếp mang đến 5 bản hit gắn liền với tên tuổi: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm và Vạn sự như ý.

Những giai điệu quen thuộc nhanh chóng kéo khán giả hòa giọng cùng nam ca sĩ. Nhiều đồng nghiệp cũng nán lại đến cuối chương trình để cổ vũ và chia vui cùng nam ca sĩ.

Sau hơn 2 tiếng biểu diễn, đêm nhạc khép lại lúc 22h15. Trúc Nhân cho biết anh chưa từng hát liên tiếp 16 ca khúc như vậy. Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ duy trì phong thái duyên dáng, vui vẻ khi trò chuyện với khán giả. Bên cạnh những ca khúc trào phúng, vui nhộn, anh cũng mang đến các tiết mục có giai điệu chậm rãi, nội dung giàu tâm sự.

Ca sĩ Trúc Nhân sinh năm 1991, quê Bình Định (nay là Gia Lai). Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Trúc Nhân ghi dấu với nhiều ca khúc "triệu lượt xem" như Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm, Ngồi hát đỡ buồn, Người ta có thương mình đâu, Lớn rồi còn khóc nhè, Có không giữ mất đừng tìm, Vạn sự như ý...

Ảnh: Ban tổ chức