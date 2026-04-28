Triển lãm 90 tác phẩm ảnh kể câu chuyện "51 năm - Bản hùng ca thống nhất"

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc qua hình ảnh, tái hiện một cách sống động hành trình 21 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1954-1975).

Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại.

Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP)... cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua chống Mỹ cứu nước của lực lượng vũ trang ngày 8/8/1965. Tư liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Tác phẩm "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn" là bức ảnh đen trắng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bài Kết đoàn.

Bức ảnh "Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập" trưa ngày 30/4/1975 của nhà báo Trần Mai Hưởng. Đây là chiếc xe tăng thứ 4 trong đoàn mũi nhọn 6 chiếc đầu tiên chiếm lĩnh Dinh Độc Lập.

Không khí trong ngày chiến thắng 30/4/1975 với hình ảnh thiếu nữ Thủ đô vẫy cờ hoa tại sân vận động Hàng Đẫy, thanh niên mang nhạc cụ ra đường mừng ngày chiến thắng của tác giả Mai Nam.

Với nhiều tác phẩm đoạt giải quốc tế từng gây tiếng vang toàn cầu, triển lãm tạo đột phá bằng phương thức trưng bày hiện đại qua hệ thống mã QR, hỗ trợ độc giả trực tiếp truy xuất thông tin chi tiết và bối cảnh lịch sử của mỗi khung hình.

Những hình ảnh sống động về diện mạo đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh sau 51 năm phát triển trọn vẹn.

Sự kiện đang thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ và được kỳ vọng trở thành “cầu nối” giúp thế hệ sinh ra trong hòa bình thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, thống nhất và khát vọng phát triển đất nước.

Triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất" tiếp tục đón khách tham quan đến hết ngày 3/5, góp phần lan tỏa tinh thần quyết thắng và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh trong lòng mỗi người dân và du khách.