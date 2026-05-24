Trao 4 giải Nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc

Tối 23/5, lễ bế mạc cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM) với sự tham dự của nhiều lãnh đạo ngành văn hóa từ Trung ương đến địa phương, cùng nghệ sĩ và đại biểu đến từ các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn vở "Sắc lụa - Vịnh khúc hoài lang" mở màn lễ bế mạc (Ảnh: Bích Phương).

Phát biểu tổng kết cuộc thi năm nay, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội đồng giám khảo - đánh giá cao tinh thần sáng tạo của các thí sinh khi mạnh dạn tái hiện không gian sân khấu chỉ trong thời lượng ngắn, đồng thời biết tận dụng sức trẻ để tạo dấu ấn với khán giả.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu cũng thẳng thắn chỉ ra những điều chưa trọn vẹn. Hiện tượng phổ biến của cuộc thi năm nay là tình trạng trùng lặp kịch bản và trích đoạn dự thi. Nhiều thí sinh chưa chủ động tìm kiếm những vai diễn, trích đoạn phù hợp với thế mạnh của bản thân. Một số vở diễn xuất hiện với tần suất dày đặc như Lý Chiêu Hoàng, Người cai ngục, Diễn kịch một mình... khiến cuộc thi thiếu sự đa dạng trong lựa chọn đề tài và cách thể hiện.

NSND Trần Ngọc Giàu đánh giá về chất lượng cuộc thi (Ảnh: Bích Phương).

Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá, nguồn kịch bản cải lương hiện nay vẫn chưa được đầu tư tương xứng. "Một số đạo diễn chưa tập trung làm nổi bật khả năng của thí sinh mà thiên về phô diễn ý đồ dàn dựng, khiến diễn viên phải “vật lộn” với các mảng miếng sân khấu", ông Giàu phát biểu.

NSND Trần Ngọc Giàu cũng ghi nhận sự đồng hành và đóng góp tích cực của nhiều đơn vị nghệ thuật trong quá trình chuẩn bị cho thí sinh dự thi. Theo ông, sự đầu tư về đạo cụ, trang phục, dàn dựng đã góp phần không nhỏ vào thành công của các tiết mục.

"Cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm tài năng mà còn là cơ sở để nhìn lại đội ngũ kế thừa của sân khấu cải lương hiện nay, từ đó có định hướng và kế hoạch đào tạo cho tương lai", NSND Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: Bích Phương).

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) Tạ Quang Đông cho biết, trong những ngày diễn ra cuộc thi, khán giả đã được chứng kiến không khí nghề nghiệp nghiêm túc, giàu cảm hứng sáng tạo. Qua từng vai diễn, công chúng tiếp tục cảm nhận được giá trị nhân văn, sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương và những sân khấu mang đậm tâm hồn Việt Nam, gắn bó với đời sống nhân dân qua nhiều thế hệ.

"Dù đời sống xã hội hôm nay có nhiều thay đổi, cải lương vẫn có khả năng chạm đến cảm xúc người xem bằng sự chân thành và giàu tính nhân văn. Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay, nghệ thuật sân khấu nói chung và cải lương nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt không ít thách thức.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ làm nghề phải tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời quan tâm hơn đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ, xây dựng lớp nghệ sĩ kế cận tài năng", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận xét.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẩn trương tham mưu hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng cùng chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL cũng trân trọng mong UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống tại địa phương.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - NSND Thanh Thúy - cho biết thêm, sau cuộc thi, những tiết mục xuất sắc của các thí sinh tại TPHCM sẽ được các cơ quan, đơn vị văn hóa phối hợp quảng bá, lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, nhằm góp phần đưa cải lương đến gần hơn với đời sống đương đại.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao giải Nhất cho 4 thí sinh (Ảnh: Bích Phương).

Về phần công bố kết quả, sau gần 1 tuần tranh tài của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị trên cả nước, ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất và 9 giải Nhì.

Cụ thể, 4 giải Nhất thuộc về: Trương Trọng Nhân - Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long (vai Người nghệ sĩ, trích đoạn Diễn kịch một mình); Nguyễn Thị Hà (Ngân Hà) - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam (Vai Macbeth, trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth); Nguyễn Thị Bích Trâm - Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân (Vai Thị Bình; trích đoạn Lôi Vũ) và Lê Hoàng Nghi - Đoàn cải lương Vàm Cỏ, Tây Ninh (vai Herostratus, trích đoạn Người đốt đền).

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc cùng đại diện lãnh đạo TPHCM trao giải Nhì cho các thí sinh (Ảnh: Bích Phương).

9 giải Nhì thuộc về: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam (vai Ngọc Trần, trích đoạn Sỏi nhỏ và non cao); Trương Văn Phong - Trung tâm văn hóa - nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa (vai Cai ngục, trích đoạn Cha con người cai ngục); Đinh Xuân Hùng - Nhà hát Cải lương Hà Nội (vai Lê Chiêu Thống, trích đoạn Trời Nam); Đỗ Thị Hiền - Nhà hát Cải lương Hà Nội (vai Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng); Nguyễn Thị Diễm Kiều - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (vai Nguyễn Thị Thập, trích đoạn Bão dậy trời Long Hưng); Kim Tiến - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (vai Trường Lạc hoàng thái hậu, trích đoạn Bi kịch); Nguyễn Thị Kim Ngân, Trung tâm văn hóa - nghệ thuật TP Cần Thơ (vai Tống Thị Quyên, trích đoạn Vương quyền); Trần Thị Mỹ Lệ, Nhà hát Cao Văn Lầu (vai Hiếu, trích đoạn Một phút một thời); Lê Trung Tuấn, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng (vai Ngô Tuấn - Lý Thường Kiệt, trích đoạn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long).