Tranh cãi công tác đón tiếp khán giả tại “Tổ quốc trong tim”, BTC lên tiếng

Chương trình Tổ quốc trong tim diễn ra tối 23/8 tại TPHCM, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu và giàu cảm xúc, quá trình check-in tại đêm diễn cũng gây nhiều ý kiến bàn luận khi một số khán giả phải chờ lâu và gặp khó khăn.

Chương trình "Tổ quốc trong tim" gặp mưa lớn (Ảnh: Nam Anh).

Một số khán giả cho biết quãng đường từ bên ngoài Khu đô thị Vạn Phúc đến khu vực sân khấu khá xa, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian. Ngoài ra, số lượng cổng check-in cũng chưa tương xướng với số lượng khán giả đông, đổ về cùng thời điểm.

Có khán giả phản ánh phải đứng dưới mưa chờ gần 2 tiếng do lượng người tập trung đông, trong khi số cổng check-in hạn chế và thiếu người hướng dẫn.

Một khán giả chia sẻ, bản thân mất khoảng 30 phút để qua khâu kiểm tra vé, sau đó tiếp tục chờ thêm 1 tiếng tại vòng kiểm tra căn cước công dân. Đến khoảng 19h, khi vào được bên trong, khu vực Tự Do 2 đã rất đông, trong khi phía ngoài vẫn còn nhiều người cầm vé của khu vực này chờ được vào.

Một số khán giả cũng đặt câu hỏi về số lượng vé được phát hành so với sức chứa thực tế của từng khu vực.

Khi chương trình bắt đầu, nhiều khán giả vẫn chưa được vào trong (Ảnh: Nam Anh).

Trong khi đó, có khán giả cho rằng tình trạng ùn ứ tại các cổng check-in không hoàn toàn xuất phát từ khâu tổ chức. Ban tổ chức đã thông báo trước khung giờ check-in từ 15h đến 19h30 và nhiều lần khuyến nghị người xem nên đến sớm để hạn chế việc tập trung quá đông vào sát giờ diễn.

Một khán giả cho biết, bản thân đến xếp hàng từ 12h và nhận thấy trong khoảng 15h-17h, lượng người vào khu vực tổ chức chưa quá đông. Tuy nhiên, từ khoảng 18h trở đi, dòng người đổ về tăng mạnh, khiến các khu vực kiểm tra vé và an ninh nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Người này cho rằng với một chương trình tập trung hàng chục nghìn người, việc lượng lớn khán giả cùng đến vào những giờ cuối của thời gian check-in sẽ tạo áp lực rất lớn lên hệ thống kiểm soát, dù BTC đã bố trí nhiều cổng. Bên cạnh kiểm tra vé, người tham dự còn phải trải qua các bước kiểm tra an ninh nên thời gian vào bên trong có thể kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ban tổ chức đã linh động kéo dài thời gian đón khán giả. Từ 19h30 đến khoảng 20h30, nhiều người vẫn được lực lượng phụ trách hỗ trợ di chuyển vào bên trong và hướng dẫn đến các khu vực theo hạng vé.

Vào 20h20, khán giả từ bên ngoài vẫn được nhân viên hướng dẫn di chuyển đến các khu vực khán đài (Ảnh: Bích Phương).

Liên quan đến một số phản ánh về quá trình check-in, trưa 24/8, BTC chương trình đã có phản hồi chính thức. Đơn vị tổ chức cho biết vé được phát hành và kiểm soát với sự phối hợp của các lực lượng chức năng. Vé hợp lệ có tem kiểm soát và mã QR theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, check-in.

Theo thông tin được công bố trước chương trình, khán giả được khuyến khích đến sớm. Thời gian check-in bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 19h30 nhằm bảo đảm công tác vận hành, ổn định các khu vực và chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành.

Thực tế, ban tổ chức đã linh hoạt kéo dài thời gian check-in để tạo điều kiện cho khán giả, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn và vận hành chương trình.

Ban tổ chức bày tỏ sự chia sẻ với những khán giả đã phải chờ đợi trong quá trình check-in và chưa có trải nghiệm trọn vẹn như mong muốn. Những phản hồi này được đơn vị ghi nhận để tiếp tục rà soát các vấn đề phát sinh, rút kinh nghiệm và hoàn thiện công tác tổ chức trong những chương trình tiếp theo.

Trong thông tin gửi đến công chúng, ban tổ chức cũng cảm ơn sự đồng hành của khán giả, đặc biệt là hình ảnh đông đảo người xem vẫn ở lại và theo dõi chương trình dù mưa lớn kéo dài trong đêm diễn.

Một số khán giả chọn được vị trị đẹp để theo dõi chương trình nhờ đến sớm để làm thủ tục check-in (Ảnh: Nam Anh).

Bên dưới bài viết, một số khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với ban tổ chức. Nhiều người cho biết đã chủ động đến sớm để làm thủ tục check-in nên không gặp khó khăn, thậm chí có thể chọn được vị trí thuận lợi để theo dõi chương trình.

Khán giả tên Hoa chia sẻ: "Tôi có mặt từ 15h để check-in, lúc đó vẫn còn thoáng. Các công tác kiểm tra và qua cửa diễn ra cũng nhanh và thuận lợi, mình chọn được vị trí đẹp để xem. Nắng nóng gay gắt rồi mưa xối xả, tôi mệt nhưng cũng hạnh phúc và vui sướng lắm”.