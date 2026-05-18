Tranh ba khối màu được bán với giá gần 86 triệu USD

Tác phẩm gồm những khối màu nâu, đen chồng lên nền đỏ sâu thẳm, trở thành bức tranh đắt giá nhất trong phiên đấu giá Robert Mnuchin: Collector at Heart Evening Auction - sự kiện dành riêng cho bộ sưu tập của nhà buôn nghệ thuật nổi tiếng Robert Mnuchin.

Theo ArtNews, đấu giá viên nổi tiếng Oliver Barker mở mức giá 65 triệu USD trước khi 2 khách hàng liên tục trả giá qua điện thoại trong khoảng 4 phút. Cuối cùng, tác phẩm thuộc về một nhà sưu tập giấu tên thông qua Helena Newman.

Bức "'Brown and Blacks in Reds'' vừa được bán với mức giá gần 86 triệu USD (Ảnh: Art).

Khoảnh khắc chiếc búa đấu giá hạ xuống đã khiến cả khán phòng vỗ tay tán thưởng. Dù vậy, theo Artnet, nhiều người trong giới sưu tầm từng kỳ vọng tác phẩm có thể vượt mốc 100 triệu USD bởi đây là một trong những bức tranh quan trọng nhất của danh họa Rothko còn nằm trong tay tư nhân.

Tác phẩm đắt thứ 2 trong phiên đấu giá của Sotheby's hôm 15/5 cũng là một sáng tác của Mark Rothko. Bức No.1 ra đời năm 1949, gồm những gam màu rực rỡ ở lớp trên và dưới, tương phản với sắc xanh lam tại trung tâm.

Ngoài Rothko, phiên đấu giá của Sotheby’s còn ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Tác phẩm Museum Security (Broadway Meltdown) của Jean-Michel Basquiat đạt 52,7 triệu USD, trong khi bức chân dung Brigitte Bardot của Andy Warhol được bán với giá 24,8 triệu USD.

Tổng cộng, phiên đấu giá bộ sưu tập Mnuchin mang về 166,3 triệu USD, góp phần đưa doanh thu trong đêm của Sotheby’s lên hơn 433 triệu USD.

Vì sao những mảng màu của Rothko lại đắt đỏ?

Brown and Blacks in Reds được Mark Rothko sáng tác vào năm 1957, giai đoạn được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của ông.

Mark Rothko là tác giả của những bức tranh trừu tượng trị giá hàng chục triệu USD (Ảnh: News).

Tác phẩm có kích thước lớn 229,9 x 154cm, gồm 3 khối màu xếp chồng trên nền đỏ đậm - phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi Rothko trong trường phái Color Field Painting (tranh trường màu).

Thoạt nhìn, tranh của Rothko có vẻ đơn giản, thậm chí khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao chỉ vài mảng màu lại có giá hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, với giới nghiên cứu nghệ thuật hiện đại, sức mạnh trong tranh Rothko không nằm ở hình ảnh cụ thể mà ở cảm xúc và trải nghiệm thị giác.

Những lớp màu của ông được chồng phủ bằng nhiều kỹ thuật phức tạp, tạo cảm giác rung động, chiều sâu và sự chuyển động gần như vô hình khi người xem đứng trước tác phẩm.

Nhà phê bình nghệ thuật Dorothy Seiberling từng mô tả tranh Rothko là nơi “màu sắc khuấy động cảm xúc về niềm vui, sự u ám, lo âu và bình yên cùng lúc”.

Trong khi đó, họa sĩ Robert Motherwell cho rằng càng nhìn lâu, người xem càng cảm nhận những gam đỏ, nâu và đen như đang lơ lửng trong không gian thay vì nằm trên mặt toan.

Danh họa của những “mảng màu biết nói”

Mark Rothko sinh năm 1903 tại Latvia trước khi di cư sang Mỹ. Ông được xem là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của nghệ thuật trừu tượng thế kỷ 20.

Bức "No.1" của Mark Rothko cũng vừa được bán đấu giá hôm 15/5 (Ảnh: Sotheby's).

Khác với nhiều họa sĩ trừu tượng cùng thời theo đuổi hình học hoặc cấu trúc mạnh, Rothko tập trung vào màu sắc như một ngôn ngữ cảm xúc. Ông tin hội họa không đơn thuần là hình ảnh mà phải tạo ra trải nghiệm tinh thần cho người xem.

Danh họa từng nói: “Vẽ tranh không phải là hình thức thể hiện bản thân. Nó là ngôn ngữ để truyền đạt điều gì đó về thế giới”.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, Brown and Blacks in Reds là một trong khoảng 15 tác phẩm khổ lớn Rothko thực hiện trong năm 1957. Phần lớn hiện nằm trong các bảo tàng lớn nên những bức còn xuất hiện trên thị trường gần như trở thành “báu vật” với giới sưu tầm.

Năm 1958, Rothko nhận đơn đặt hàng thực hiện 30 bức tranh cho nhà hàng sang trọng trong tòa Seagram Building ở New York. Tuy nhiên, ông sau đó hủy hợp đồng vì không muốn tác phẩm của mình trở thành vật trang trí cho giới thượng lưu dùng bữa.

Hơn nửa thế kỷ sau khi Mark Rothko qua đời vào năm 1970, những mảng màu lặng im của ông vẫn tiếp tục khiến thế giới nghệ thuật và giới siêu giàu sẵn sàng chi hàng chục triệu USD để sở hữu.

Nghệ thuật trừu tượng và thú sưu tầm của giới siêu giàu

Mức giá gần 86 triệu USD của bức Brown and Blacks in Reds tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của nghệ thuật hậu chiến và tranh trừu tượng trên thị trường toàn cầu.

Bức "Orange, Red, Yellow" của Mark Rothko được bán đấu giá 86,8 triệu USD vào năm 2012 (Ảnh: Christie's).

Giới phân tích cho rằng, với các nhà sưu tầm siêu giàu, những tác phẩm như Rothko không chỉ là tranh mà còn là tài sản đầu tư, biểu tượng địa vị và “di sản văn hóa”.

Trong nhiều năm qua, tranh của Rothko liên tục lập kỷ lục tại các nhà đấu giá lớn. Kỷ lục hiện tại của ông là bức Orange, Red, Yellow được bán với giá 86,8 triệu USD tại buổi đấu giá của Christie's vào năm 2012.

Theo nhiều chuyên gia thị trường nghệ thuật, tranh trừu tượng hiện được xem là nhóm tác phẩm có giá trị bền vững tương tự cổ phiếu lớn trên thị trường tài chính. Các tác phẩm của Rothko, Warhol hay Basquiat vừa hiếm vừa có sức ảnh hưởng lịch sử mạnh mẽ, khiến giới tài phiệt toàn cầu liên tục cạnh tranh sở hữu.