Trang Lạ tái xuất sàn diễn, hé lộ cuộc sống sau nhiều năm kín tiếng

Trong “Đêm di sản Á Đông" của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo, người mẫu Trang Lạ đảm nhận vị trí kết màn. Cô diện thiết kế màu trắng, đội vòng hoa. Chồng và con gái cũng có mặt cổ vũ cho Trang Lạ trong lần tái xuất này.

Bộ sưu tập mang tên "Từ cội nguồn đến tương lai", được nhà thiết kế Dạ Thảo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp áo dài truyền thống và văn hóa Peranakan.

Trang Lạ (thứ 4 từ trái) đảm nhận vai trò vedette (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lần trở lại sàn diễn này, Trang Lạ cho biết: "Cảm xúc đầu tiên của tôi là rất vui và có một chút hồi hộp vì đã khá lâu rồi không đứng trên sàn diễn. Khi nghe lại tiếng nhạc và bước ra sân khấu, tôi có cảm giác như được trở về một phần rất đẹp của tuổi trẻ.

Điều thú vị là ngày trước, thời trang là công việc chính của tôi, còn bây giờ khi quay lại, tôi cảm nhận nhẹ nhàng hơn, không còn đặt nặng việc mình phải xuất hiện như thế nào hay phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc đó và thấy mình vẫn còn tình yêu với sàn diễn như ngày nào".

Trong chương trình, Trang Lạ cũng được khen ngợi khi diện chiếc áo dài màu đỏ nổi bật. Người mẫu chia sẻ, trong những sự kiện đặc biệt, nhất là khi có bạn bè quốc tế, cô rất thích mặc áo dài.

"Tôi rất vui khi bạn bè nước ngoài thường dành nhiều lời khen cho áo dài. Lúc đó mình không chỉ đang mặc một bộ trang phục đẹp, mà còn có cảm giác mình đang mang theo một phần văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè", cô nói.

Trang Lạ vẫn giữ thần thái ấn tượng trên sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi kết hôn với bác sĩ Việt kiều Pháp vào năm 2016, Trang Lạ gần như rút khỏi showbiz. Hiện tại cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Cuộc sống khá bận rộn nhưng chân dài cho biết cô thích sự bận rộn đó.

"Một ngày của tôi thường bắt đầu bằng việc đưa con đến trường, sau đó dành thời gian cho công việc, các dự án. Khi có thời gian rảnh, tôi thích gặp gỡ bạn bè, đi du lịch hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình.

Sau nhiều năm, tôi thấy điều mình trân trọng nhất không còn là một lịch trình thật nhiều sự kiện, mà là sự cân bằng. Tôi vẫn muốn làm việc, vẫn muốn đẹp, muốn trải nghiệm những điều mới, nhưng đồng thời cũng muốn có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống, ở bên những người mình yêu thương", siêu mẫu chia sẻ.

Người mẫu chưa có kế hoạch trở lại sàn diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về kế hoạch tái xuất sàn diễn hay xuất hiện trong các show thực tế, Trang Lạ cho biết hiện tại thời trang không còn là công việc chính của cô.

"Cuộc sống của tôi bây giờ có nhiều ưu tiên khác, đặc biệt là gia đình và công việc kinh doanh. Tôi vẫn yêu thời trang và vẫn rất trân trọng những mối quan hệ, những kỷ niệm mà nghề đã mang lại cho mình. Vì vậy, nếu có một chương trình hay một show thời trang phù hợp, có ý nghĩa thì tôi vẫn sẵn sàng", cô nói.