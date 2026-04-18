Tối 17/4, tại một khu chung cư ở phường Cát Lái, TPHCM lần đầu thí điểm mô hình Hội sách khuyến đọc trong khu dân cư, mở ra hướng đi mới nhằm đưa văn hóa đọc đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, do Sở Văn hóa và Thể thao (Sở VH&TT) TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức, với chủ đề “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.

Lễ ra mắt Hội sách khuyến đọc diễn ra vào tối 17/4 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động thí điểm nhằm thúc đẩy văn hóa đọc đi sâu vào đời sống dân cư. Thay vì chỉ hiện diện tại đường sách, nhà sách hay thư viện công cộng, sách sẽ được đưa trực tiếp đến các khu dân cư thông qua mô hình mới.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, đơn vị đã ấp ủ ý tưởng phát triển mô hình này trong khoảng 2 năm qua. Thực tế, nhiều chung cư hiện có khu sinh hoạt cộng đồng với điều kiện thuận lợi, song thiếu những hoạt động gắn với tri thức dành cho trẻ em.

“Hoạt động thí điểm lần này sẽ tạo tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Các đại biểu tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo địa phương - ông Phạm Văn Lành - cũng nhấn mạnh rằng, xây dựng thói quen đọc sách không thể diễn ra trong thời gian ngắn hay theo phong trào, mà cần được duy trì thường xuyên. Trong thời gian tới, UBND phường Cát Lái sẽ tiếp tục rà soát, chủ động triển khai thêm các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Tại điểm tổ chức, cư dân có thể tiếp cận không gian thư viện với nhiều đầu sách đa dạng, thân thiện cho nhiều lứa tuổi. Hội sách diễn ra từ ngày 17/4 đến 19/4 với nhiều gian hàng sách, văn phòng phẩm, thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm ngay từ trước giờ khai mạc.

Bên cạnh hoạt động mua bán sách, ban tổ chức còn mang đến nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi như workshop sáng tạo, vẽ tranh, tô màu, tạo hình bong bóng và giao lưu với đại sứ văn hóa đọc.

Trẻ em hào hứng tham quan gian hàng sách tại khu chung cư ở phường Cát Lái (Ảnh: Ban tổ chức).

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi giới thiệu sách bằng hình thức viết bài hoặc quay video dành cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn phường, với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 1/6.