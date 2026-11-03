Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức chương trình “Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn”. Theo đó, lãnh đạo thành phố đồng ý chủ trương tổ chức chương trình này theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.

Chương trình do một đơn vị tư nhân thực hiện, diễn ra từ 19h đến 23h30 ngày 26/12. Thời gian lắp đặt, chuẩn bị bắt đầu từ ngày 10/12, đơn vị tổ chức phải hoàn trả mặt bằng vào ngày 3/1/2027.

Đêm diễn của chương trình "Anh trai Say Hi" tại TPHCM (Ảnh: BTC).

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình. Sở có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nội dung, kiểm tra và giám sát hoạt động tổ chức sự kiện.

Thành phố yêu cầu chương trình phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy, y tế, thi công, an toàn điện, âm thanh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện.

Đơn vị tổ chức cần xây dựng phương án cảnh báo sự cố, sơ đồ thoát hiểm; hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố. Việc tiếp nhận, sử dụng và hoàn trả mặt bằng phải đúng thời gian, bố trí các khu vực hoạt động theo sơ đồ, thiết kế được duyệt.

Các nội dung như quảng cáo, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật, sử dụng flycam (nếu có) phải thực hiện đúng phạm vi được cấp phép.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cấp phép theo chức năng, nhiệm vụ.

UBND TPHCM đề nghị đơn vị tổ chức chủ động bảo đảm kinh phí tổ chức, đồng thời tuân thủ quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam. Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai.