“Tổ quốc trong tim” giành giải Chương trình xuất sắc 2025

Giải thưởng được xem như sự ghi nhận chính thức cho một hiện tượng nghệ thuật - xã hội đặc biệt của năm 2025. Concert (chương trình âm nhạc) Tổ quốc trong tim đã chạm tới trái tim 50.000 khán giả theo dõi trực tiếp và lan tỏa mạnh mẽ với hàng tỷ lượt xem, bình luận, chia sẻ trên không gian số trong và ngoài nước.

Chia sẻ sau khi Tổ quốc trong tim được vinh danh, Đặng Lê Minh Trí - Giám đốc sáng tạo, kiêm Tổng đạo diễn chương trình - cho hay: “Tôi đã viết lên chương trình từ tình yêu nước, dành tất cả tâm huyết để cùng ban tổ chức, ê-kíp dựng nên một “concert quốc gia” thực sự. Từ đó, tình yêu Tổ quốc vốn đã có sẵn trong mỗi người được đánh thức đầy sống động, hoà quyện mạnh mẽ cùng nhau”.

Chương trình "Tổ quốc trong tim" giành giải Sol Vàng (Ảnh: Xuân Trường).

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, khi xây dựng chương trình, anh mong muốn mọi thế hệ đều có thể hạnh phúc cảm nhận, người trẻ muốn đến, muốn ở lại, muốn hòa giọng cùng thế hệ đi trước những giai điệu tuyệt vời về đất nước.

Sol Vàng là giải thưởng cao nhất trong hệ thống Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được trao cho những sản phẩm đạt chuẩn mực cao về nghệ thuật và có ảnh hưởng xã hội rõ nét.

Theo giới chuyên môn, Sol Vàng 2025 vinh danh Tổ quốc trong tim như một lời khẳng định: Những chương trình nghệ thuật lớn, được đầu tư nghiêm túc, mang tinh thần dân tộc và sử dụng ngôn ngữ đương đại hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của đời sống văn hóa hiện đại.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tại lễ trao giải (Ảnh: Xuân Trường).

Với đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, “chiến thắng” này không khép lại một hành trình, mà mở ra một trách nhiệm lớn hơn.

“Khi một chương trình được nhân dân đón nhận và được giới chuyên môn ghi nhận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải làm tốt hơn nữa ở những dự án tiếp theo. Bởi tình yêu Tổ quốc là câu chuyện cần được kể mãi - bằng những cách ngày càng đẹp hơn", đạo diễn chia sẻ.

Tổ quốc trong tim không dừng lại ở một đêm diễn. Chương trình đã được Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đạo diễn Đặng Lê Minh Trí lên ý tưởng, phát triển thành phim ca nhạc Tổ quốc trong tim - The concert film.

Bộ phim ca nhạc ra rạp vào tháng 10/2025, sau đó được phát hành toàn cầu trên nền tảng số, mở rộng vòng đời tác phẩm và đưa tinh thần, cảm xúc của concert đến với hàng triệu khán giả…

Đó không chỉ là một quyết định sáng tạo mà còn là việc hiện thực hóa rõ nét chu trình công nghiệp văn hóa: Từ ý tưởng nghệ thuật - trình diễn trực tiếp - tác phẩm điện ảnh - nền tảng số, để giá trị của chương trình tiếp tục được lan tỏa bền bỉ trong đời sống đương đại.