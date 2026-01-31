Tình trạng lo ngại của con gái Choi Jin Sil: Từ 100kg chỉ còn da bọc xương

Mới đây, Choi Jun Hee chia sẻ hình ảnh trong chuyến công tác tại Busan (Hàn Quốc). Trong bài đăng, cô cho biết bản thân cảm thấy ớn lạnh, đau nhức toàn thân và mệt mỏi kéo dài.

“Tôi vừa trở về từ Busan và lập tức bị ớn lạnh, đau nhức đến mức buồn nôn. Tôi lạnh cóng, nhưng miệng lại nóng ran. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa”, Jun Hee viết.

Choi Jun Hee giờ sở hữu thân hình gầy gò đáng lo ngại (Ảnh: Naver).

Cô cũng đăng kèm hình ảnh một số loại thuốc, trong đó có thuốc hạ sốt. Đáng chú ý, vóc dáng gầy trơ xương của Choi Jun Hee khiến nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng. Theo chia sẻ, hiện cô chỉ nặng khoảng 41kg sau thời gian dài ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt.

Trước đó, Choi Jun Hee từng chịu nhiều lời miệt thị ngoại hình khi cân nặng gần chạm mốc 100kg do ảnh hưởng của bệnh Lupus. Để duy trì cân nặng hiện tại, cô cho biết đã cắt hoàn toàn tinh bột, chất béo và muối khỏi khẩu phần ăn. Tuy nhiên, những hình ảnh gầy gò gần đây lại vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Nhiều khán giả khuyên con gái cố nghệ sĩ Choi Jin Sil nên ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần thay vì chạy theo quan niệm “gầy bằng mọi giá”. Một số ý kiến cho rằng Jun Hee đang phải đối mặt với áp lực tâm lý kéo dài liên quan đến ngoại hình.

Choi Jun Hee (SN 2003) là con gái của nữ minh tinh Choi Jin Sil và cựu cầu thủ nổi tiếng Jo Sung Min. Tuổi thơ của cô gắn liền với nhiều biến cố.

Choi Jun Hee từng bị miệt thị ngoại hình vì cân nặng gần 100kg (Ảnh: Naver).

Mẹ của Choi Jun Hee, nữ diễn viên Choi Jin Sil, từng là một trong những minh tinh hạng A của màn ảnh xứ Hàn thập niên 90 khi tên tuổi gắn liền với nhiều dự án nổi tiếng như: Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy…

Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jo Sung Min vào năm 2000 và có 2 con chung. Cặp đôi ly hôn vào năm 2005 khi Choi Jin Sil tố chồng cũ thường xuyên bạo hành, đánh đập cô. Khi cha mẹ chia tay, Choi Jun Hee và anh trai sống cùng mẹ.

Tháng 10/2008, Choi Jin Sil bất ngờ tự vẫn tại nhà riêng, bỏ lại 2 con nhỏ. Từ đó, các con của Choi Jin Sil được giao cho mẹ và em trai của cố nghệ sĩ nuôi dạy. Không lâu sau, cha và cậu ruột của Choi Jun Hee cũng lần lượt qua đời.

Liên tiếp chứng kiến những người thân yêu từ bỏ cuộc đời, Choi Jun Hee phải chịu sự đả kích lớn về tâm lý. Cô từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm ở tuổi dậy thì cùng các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Hai anh em Jun Hee lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ngoại. Năm 2017, Choi Jun Hee từng tố cáo bà ngoại bạo hành, khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý khi báo cảnh sát về việc bà ngoại đột nhập nhà riêng, đồng thời đưa ra cáo buộc liên quan đến tài chính. Vài ngày sau, Jun Hee xuất hiện trên YouTube và gửi lời xin lỗi, thừa nhận bản thân hành động nông nổi.

Choi Jun Hee là con gái của cố nghệ sĩ Choi Jin Sil (Ảnh: Chosun).

Năm 2019, Choi Jun Hee từng sưng phù toàn thân do bệnh Lupus, gặp khó khăn trong sinh hoạt và phải đối mặt với chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Nhờ sự động viên của bạn trai và quyết tâm cá nhân, cô giảm cân thành công, thay đổi phong cách và thường xuyên chia sẻ hành trình cải thiện vóc dáng trên mạng xã hội.

Jun Hee cho biết, cô mong muốn dùng câu chuyện của mình để lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích mọi người yêu thương bản thân và vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, sự thay đổi ngoại hình quá nhanh trong thời gian gần đây lại làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của cô.

Năm 2023, Choi Jun Hee ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom với ý định theo đuổi nghiệp diễn xuất, song hợp đồng chấm dứt chỉ sau 3 tháng. Chia sẻ về quyết định này, cô thừa nhận bản thân chưa đủ đam mê để theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Choi Jun Hee hiện theo đuổi công việc thời trang (Ảnh: Naver).

Hiện tại, Choi Jun Hee hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung về làm đẹp và thời trang. Cô cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và nhận được sự ủng hộ từ bạn trai cũng như người thân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cố diễn viên Choi Jin Sil để lại khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ won (gần 360 tỷ đồng). Choi Jun Hee và anh trai là hai người thừa kế. Ngoài ra, cô còn được cho là nhận một phần tài sản từ cha ruột.

Tuy nhiên, Jun Hee nhiều lần khẳng định bản thân không sống dựa vào tài sản thừa kế. “Nhiều người đang hiểu lầm và cho rằng tôi có rất nhiều tiền nhờ bố mẹ. Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi làm việc và nhận lương như bao người khác”, cô chia sẻ.