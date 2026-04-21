Tiểu Vy sau 8 năm: Từ hoa hậu "mặt tỷ lệ vàng” đến ứng xử gây tranh cãi

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy vướng tranh luận về khả năng ứng xử khi tham gia một chương trình của nhãn hàng mỹ phẩm. Trong phần giao lưu tại sự kiện, Tiểu Vy lộ vẻ lúng túng khi không nhớ rõ tên sản phẩm dù cho biết bản thân đã sử dụng. Khoảnh khắc hoa hậu ấp úng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, kéo theo các ý kiến trái chiều.

Sau đó, trong một đoạn clip quay cùng Quốc Trường, Tiểu Vy thừa nhận cô mất tập trung tại sự kiện và "không khéo ăn nói". Tuy nhiên, phần giải thích này tiếp tục gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng Tiểu Vy nên cải thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và sự chuyên nghiệp khi làm việc.

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được ghi nhận có nhiều thay đổi tích cực về hình ảnh và sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cô cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi khi phát biểu trước công chúng.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Tiểu Vy từng phản hồi những ý kiến trái chiều từ khán giả. Cô thừa nhận bản thân không hoàn hảo, không thể làm hài lòng mọi người và đôi khi khiến công chúng khó chịu. "Tôi cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi, hoàn hảo hết 100%, nhưng tôi đang cố gắng tốt hơn từng ngày", Tiểu Vy chia sẻ.

Trước những nhận xét cho rằng Tiểu Vy chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô cũng lên tiếng phủ nhận quan điểm "bình hoa di động". Hoa hậu cho biết bản thân nỗ lực thể hiện năng lực và mong khán giả nhìn nhận sự cố gắng thay vì chỉ đánh giá qua nhan sắc. Cô biết ơn những góp ý đã giúp cô trưởng thành, chín chắn, tỉnh táo hơn.

Bỏ qua những tranh cãi về ứng xử, tài năng, Trần Tiểu Vy vẫn là một trong những hoa hậu duy trì sức hút nhiều năm qua. Sau khi đăng quang, người đẹp quê Quảng Nam (cũ) tích cực hoạt động ở lĩnh vực thời trang, liên tục xuất hiện trên các sàn diễn lớn nhỏ.

Tiểu Vy cũng lấn sân sang phim ảnh, từng đóng một số web-drama (phim chiếu mạng) và phim điện ảnh nhưng không gặt hái được thành công. Năm 2025, sự nghiệp diễn xuất của Tiểu Vy có bước ngoặt mới khi cô đóng vai chính trong bộ phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Sắp tới, Tiểu Vy cũng tái xuất màn ảnh rộng với phim Ốc mượn hồn, đóng cùng Quốc Trường.

“Đóng phim giúp tôi học hỏi và khám phá thêm nhiều khía cạnh của bản thân. Mỗi vai diễn đều là một thử thách, đòi hỏi mình phải thay đổi và nỗ lực nhiều hơn. Tôi hy vọng khán giả sẽ thấy một Tiểu Vy khác trong phim này”, người đẹp nói về vai diễn sắp ra rạp vào tháng 6.

Nhờ nhan sắc nổi bật và duy trì độ phủ sóng, cuộc sống và thu nhập của Tiểu Vy cũng có nhiều thay đổi đáng kể ở tuổi 26. Cô hiện đắt show quảng cáo, chụp hình thời trang, làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng, thu nhập ổn định.

Người đẹp cho biết hiện cô là trụ cột kinh tế trong gia đình. Từ khi đăng quang hoa hậu, Tiểu Vy sớm ý thức việc tự lập và chủ động kiếm tiền. Phần lớn cát-xê và thu nhập từ công việc đều được cô gửi về gia đình, bản thân không có thói quen chi tiêu xa xỉ.

Năm 2025, Tiểu Vy hạnh phúc khi mua được nhà cho cha mẹ. Người đẹp khẳng định luôn nỗ lực để cha mẹ có cuộc sống đủ đầy. "Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải chạy nước rút, không được đi bộ. Điều đó cũng tốt vì tôi sẽ luôn có động lực phấn đấu, vừa nâng cao giá trị bản thân, vừa giúp gia đình khấm khá hơn", Tiểu Vy nói.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy có gu thời trang trưởng thành, nữ tính và gợi cảm hơn so với thời mới đăng quang. Người đẹp ưu tiên những thiết kế tôn vóc dáng, lựa chọn đa dạng các kiểu trang phục ứng dụng đời thường và dự sự kiện.

Trong đời sống thường ngày, Tiểu Vy chuộng phong cách trẻ trung, năng động với các món đồ cơ bản như áo hai dây, áo ngắn, quần jeans cạp cao, quần suông... kết hợp phụ kiện đi kèm như túi xách hàng hiệu, kính mát hay tai nghe. Cách phối đồ tối giản giúp cô khoe vòng eo săn chắc, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối.

Tông màu yêu thích của Tiểu Vy thường là trắng, xanh nhạt, đen hoặc gam màu trung tính thanh lịch. Tông trang điểm, kiểu tóc của Tiểu Vy cũng thường được nhiều bạn trẻ học hỏi, ứng dụng.

Khi dự tiệc hoặc xuất hiện ở không gian sang trọng, Tiểu Vy chuyển sang hình ảnh mềm mại, quyến rũ hơn. Cô thường chọn váy satin, váy yếm cổ đổ hoặc các thiết kế ôm nhẹ cơ thể với chất liệu bắt sáng. Những gam màu nude, vàng đồng giúp tôn làn da và mang lại vẻ thanh lịch, tinh tế cho người đẹp.

Trong một số chuyến du lịch hè, Tiểu Vy yêu thích những bộ cánh theo phong cách thể thao, tôn chiều cao 1,74m cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Tạo dáng trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) gần đây, người đẹp chọn áo khoác lông phối cùng quần jeans trắng kèm phụ kiện kính mát để tăng vẻ thời thượng.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, ở Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng). Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2018 và dừng chân ở top 30. Tiểu Vy còn được xem là mỹ nhân sở hữu "gương mặt tỷ lệ vàng”. Bên cạnh hoạt động thời trang, những năm gần đây, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số phim điện ảnh như Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái, Mai, Bộ tứ báo thủ...

Ảnh: Facebook nhân vật