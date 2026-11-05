Một trong những sự cố gây tranh cãi nhất lịch sử truyền hình Mỹ bất ngờ được nhắc lại sau cuộc phỏng vấn của nhà thiết kế thời trang Wayne Scot Lukas, nhà thiết kế trang phục của Janet Jackson, với TMZ đầu tháng 11.

Wayne Scot Lukas khẳng định màn lộ ngực của nữ ca sĩ trong chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl năm 2004 không hoàn toàn là tai nạn như công chúng vẫn nghĩ.

Janet Jackson và Justin Timberlake từng có sự cố biểu diễn chấn động truyền thông năm 2004 (Ảnh: Getty).

Theo Lukas, bộ trang phục được thiết kế để có thể tháo rời một phần, tạo nên khoảnh khắc táo bạo trong màn trình diễn cùng Justin Timberlake. Ông cho biết ý tưởng ban đầu thậm chí còn gây sốc hơn: Janet Jackson sẽ để lộ vòng ba trước ống kính với một thiết kế được chuẩn bị riêng.

Tuy nhiên, kế hoạch được cho là đã thay đổi chỉ 2 ngày trước khi chương trình diễn ra. Lukas kể rằng ê-kíp muốn tạo ra một khoảnh khắc gây chú ý hơn nụ hôn giữa Britney Spears, Madonna và Christina Aguilera tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2003. Theo lời nhà thiết kế, biên đạo múa của Janet, người được ông gọi là Gill, đã đề xuất phải làm điều gì đó hoành tráng hơn.

Từ ý tưởng đó, trang phục của Janet được điều chỉnh để Justin Timberlake có thể kéo một phần áo của nữ ca sĩ, để lộ vòng một. Lukas khẳng định các máy quay lẽ ra phải chuyển hướng và màn hình truyền hình phải tối đen ngay sau động tác này. Tuy nhiên, tín hiệu cắt hình đã không được thực hiện như dự kiến, khiến hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trực tiếp trước khán giả.

Trong cuộc phỏng vấn với TMZ, Lukas chỉ trích cách Timberlake giải thích sự việc sau chương trình. "Anh ấy đã tạo ra cụm từ “sự cố trang phục” và đổ lỗi cho tôi", Lukas kể lại. Ông cũng cho biết mình mất nhiều cơ hội công việc sau vụ việc vì các điều khoản đạo đức trong hợp đồng, đồng thời phải giữ im lặng để ủng hộ người bạn thân Janet Jackson.

Janet Jackson từng bênh vực người bạn diễn Justin Timberlake (Ảnh: Getty).

Nhà thiết kế gọi đây là một trong những bộ trang phục gây rắc rối nhất lịch sử và cho rằng các nhà sản xuất đã khiến Janet đã "bị bỏ mặc trước công chúng". Lukas khẳng định mình là người nắm rõ nhất những gì diễn ra phía sau hậu trường vì trực tiếp thiết kế, thực hiện và thay đổi trang phục trước buổi biểu diễn.

"Tôi là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, bởi tôi thiết kế bộ trang phục, làm ra nó và thay đổi nó chỉ 2 ngày trước khi chương trình diễn ra", Lukas nhấn mạnh.

Lukas không yêu cầu Timberlake phải xin lỗi nhưng mong nam ca sĩ kể lại toàn bộ sự thật. Hiện, Janet Jackson, Justin Timberlake hay ê-kíp sản xuất chưa lên tiếng trước những chia sẻ của nhà thiết kế Lukas.

Sự cố Super Bowl khiến Janet Jackson chịu hậu quả nặng nề

Sự việc xảy ra ngày 1/2/2004, trong chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl XXXVIII tại Houston, Texas (Mỹ). Janet Jackson là nghệ sĩ chính, bên cạnh các khách mời như P. Diddy, Nelly, Kid Rock và Justin Timberlake.

Ở cuối màn song ca ca khúc Rock Your Body, Timberlake đã kéo một phần chiếc áo da của Janet. Động tác khiến vòng một bên phải của nữ ca sĩ lộ ra trong khoảnh khắc. Máy quay truyền hình ghi lại toàn bộ sự việc và phát sóng trực tiếp.

Janet Jackson hứng chịu sự chỉ trích nặng nề hơn từ dư luận sau sự cố (Ảnh: Getty).

Sự cố nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên truyền thông Mỹ. Ngày hôm sau, Janet Jackson đưa ra lời xin lỗi, khẳng định việc để lộ cơ thể không nằm trong chủ đích của cô.

Trong thông cáo, nữ ca sĩ giải thích quyết định thực hiện màn tháo trang phục được đưa ra sau buổi tổng duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, cô không lường trước việc màn trình diễn diễn ra như vậy và cho biết các đơn vị truyền hình, tổ chức chương trình không được thông báo trước về ý tưởng này.

Tháng 9/2004, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) quyết định phạt đài CBS 550.000 USD vì phát sóng hình ảnh bị đánh giá là vi phạm quy định về nội dung không đứng đắn trên truyền hình.

Vụ việc cũng khiến Janet chịu nhiều hậu quả trong sự nghiệp. Cô không tham dự lễ trao giải Grammy năm 2004 sau những tranh cãi liên quan, trong khi Timberlake vẫn xuất hiện và biểu diễn tại sự kiện.

Năm 2021, Timberlake công khai xin lỗi Janet Jackson và Britney Spears, thừa nhận bản thân đã không hành xử đúng mực trong quá khứ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về hậu quả mà 2 nghệ sĩ phải đối mặt vẫn thường được nhắc đến như một ví dụ về định kiến giới trong ngành công nghiệp giải trí.

Janet Jackson từng khẳng định đó chỉ là tai nạn

Janet Jackson là em gái của Michael Jackson và cũng có sự nghiệp nghệ thuật lẫy lừng (Ảnh: Getty).

Trái với tiết lộ mới của Wayne Scot Lukas, Janet Jackson nhiều lần khẳng định sự cố năm 2004 không phải màn dàn dựng có chủ đích.

Trong cuộc phỏng vấn với David Letterman trên đài CBS vào tháng 3/2004, nữ ca sĩ nhấn mạnh việc để lộ vòng một "hoàn toàn là tai nạn", không phải một chiêu trò quảng bá. Cô giải thích một phần trang phục khác lẽ ra phải che chắn cơ thể nhưng đã không hoạt động như dự kiến.

Đến năm 2022, trong bộ phim tài liệu Janet, nữ ca sĩ tiếp tục nhắc lại câu chuyện. Cô cho rằng sự việc đã bị đẩy đi quá xa và không muốn công chúng tiếp tục tìm kiếm người để đổ lỗi.

"Đó là một tai nạn không đáng xảy ra, nhưng mọi người đang tìm kiếm một người để đổ lỗi và điều đó cần phải chấm dứt", Janet chia sẻ.

Cô cũng tiết lộ Justin Timberlake từng hỏi liệu anh có nên lên tiếng sau sự cố hay không. Janet khuyên đồng nghiệp không cần làm vậy vì mọi chỉ trích khi đó đều tập trung vào cô. Nữ ca sĩ khẳng định họ vẫn duy trì tình bạn và đã tha thứ cho nhau.

Những phát biểu mới của Wayne Scot Lukas đã mở ra một góc nhìn khác về vụ việc kéo dài hơn 20 năm. Tiết lộ này mới được công bố vào đúng thời điểm bộ phim tài liệu về Justin Timberlake sắp ra mắt.

Công chúng đang chờ xem nam ca sĩ sẽ đề cập thế nào đến màn trình diễn năm 2004, cũng như những tranh cãi xoay quanh trách nhiệm của các bên.