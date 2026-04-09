Thừa kế khối tài sản từ vợ tỷ phú, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy bị chỉ trích

Ngày 7/4, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin bà Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 85 tuổi.

Là người sáng lập và điều hành một đế chế kinh doanh lớn, bà được mệnh danh là “nữ vương bất động sản”, đồng thời nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Theo ước tính của Forbes, khối tài sản bà để lại lên tới khoảng 6,7 tỷ USD.

Trì Trọng Thụy và người vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa (Ảnh: Sina).

Sự chú ý của dư luận nhanh chóng chuyển sang câu chuyện thừa kế và cuộc sống hôn nhân kéo dài gần 40 năm của bà với nam diễn viên Trì Trọng Thụy.

Trước khi qua đời, nữ doanh nhân được cho là đã sắp xếp việc phân chia tài sản cho 3 người con riêng và người chồng kém 11 tuổi. Trong đó, phần lớn tài sản được cho là thuộc về nam diễn viên, quyết định này từng gây nhiều bàn tán trong dư luận Trung Quốc.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Trì Trọng Thụy trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều. Không ít bình luận tiêu cực xuất hiện, cho rằng ông “dựa dẫm” vào người vợ giàu có.

Những lời lẽ nặng nề như “kẻ đào mỏ”, “ở rể thành công nhất lịch sử” hay “đánh đổi danh tiếng lấy tiền bạc” được lan truyền trên các diễn đàn, khiến dư luận chia rẽ sâu sắc. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự bất bình, cho rằng những chỉ trích này mang tính suy đoán và thiếu công bằng đối với một mối quan hệ đã kéo dài hàng thập kỷ.

Thực tế, ngay từ khi kết hôn vào năm 1990, cuộc hôn nhân giữa Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đã vấp phải nhiều định kiến. Sự chênh lệch tuổi tác cùng khoảng cách lớn về tài sản và địa vị khiến mối quan hệ của họ thường xuyên bị soi xét. Tuy nhiên, bất chấp những lời dị nghị, cả hai vẫn gắn bó gần 40 năm mà không có con chung, cùng nhau xây dựng cuộc sống và đồng hành trong công việc.

Ở tuổi 74, Trì Trọng Thụy vẫn làm việc chăm chỉ (Ảnh: Sohu).

Theo một số nguồn tin thân cận, Trần Lệ Hoa luôn đánh giá cao sự hy sinh và đồng hành, chăm sóc của chồng. Việc bà để lại phần lớn tài sản cho Trì Trọng Thụy được cho là xuất phát từ sự tin tưởng và biết ơn, sau nhiều năm ông từ bỏ ánh hào quang nghệ thuật để lui về phía sau hỗ trợ bà trong kinh doanh và cuộc sống.

Sau khi vợ qua đời, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai trò điều hành bảo tàng gỗ tử đàn - dự án tâm huyết mà hai người cùng xây dựng trong nhiều năm. Công việc này được xem là điểm tựa tinh thần, giúp ông vượt qua giai đoạn mất mát lớn trong cuộc đời.

Trước đó, Trì Trọng Thụy từng nhiều lần chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, khẳng định mối quan hệ giữa ông và vợ được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu.

“Con người có thể giả vờ một thời gian nhưng không thể sống giả dối mãi. Tình cảm của chúng tôi không cần giải thích, thời gian chứng minh tất cả”, ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trì Trọng Thụy nổi danh với vai Đường Tăng trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1952 tại Bắc Kinh, Trì Trọng Thụy xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Kinh kịch, sau đó theo học tại Học viện Kịch nói Thượng Hải và tốt nghiệp năm 1981.

Vai diễn Đường Tăng trong Tây du ký (1986) đã đưa ông trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông lựa chọn rẽ hướng sau khi kết hôn với Trần Lệ Hoa. Đây được xem là quyết định gây nhiều tranh cãi nhưng cũng là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời ông.

Dù được cho là thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, những năm gần đây, Trì Trọng Thụy vẫn duy trì các hoạt động cá nhân. Ông xuất hiện tại một số sự kiện, tham gia kinh doanh và thậm chí livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Những hình ảnh này cho thấy một cuộc sống giản dị của nam diễn viên so với những đồn đoán xa hoa.

Trước những bình luận tranh cãi, Trì Trọng Thụy không lên tiếng, cùng các con riêng của vợ lo lắng hậu sự cho nữ tỷ phú.