Thu Trang xuất hiện sau tai nạn, kể phản ứng của Tiến Luật khi vợ bị thương

Chiều 24/8, buổi công chiếu phim Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng diễn ra tại TPHCM, có sự tham gia của dàn diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Hạo Khang, Kiến An, Thanh Thủy, Ngân Quỳnh...

Buổi ra mắt phim "Quý tử vượt giàu" chiều 24/8 ở TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Tại sự kiện, Thu Trang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện rạng rỡ sau tai nạn khiến vùng mặt bị thương cách đây khoảng một tháng. Nữ diễn viên cho biết vết thương hiện chỉ còn đau âm ỉ, song điều khiến cô quan tâm hơn là vết sẹo khá dài, chạy dọc từ trán xuống mũi.

Trước khi đến buổi công chiếu, Thu Trang đã nhờ ê-kíp trang điểm kỹ để che đi khuyết điểm. Cô nói: “Tại tôi là con gái nên cũng sợ xấu. Trang điểm xong tôi hỏi anh Tiến Luật, anh an ủi tôi rằng không thấy dấu vết của vết sẹo”.

Thu Trang gây chú ý khi lần đầu xuất hiện sau thông tin gặp tai nạn (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về sự cố, Thu Trang cho biết tai nạn xảy ra bất ngờ khi cô quay người và vô tình đập mặt vào cạnh cửa trong chuyến du lịch ở Vũng Tàu. Ban đầu, Tiến Luật đứng gần bên nhưng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau cú va chạm, Thu Trang nghĩ mình bị chảy máu mũi. Trong khi đó, Tiến Luật nhìn thấy vợ ngồi xuống nhưng chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Đến khi đỡ mặt Thu Trang lên và nhìn thấy máu, nam diễn viên mới choáng váng.

“Tôi sắp xỉu thật. Thứ nhất là sự việc xảy ra quá bất ngờ, thứ hai là tôi không hiểu vì sao Thu Trang lại bị nặng như vậy. Tôi nghĩ nếu ai yếu bóng vía ở trong hoàn cảnh đó cũng có thể xỉu giống tôi. Tôi phải mất vài giây hít thở để trấn tĩnh lại”, Tiến Luật kể.

Vết sẹo của Thu Trang được che đi sau quá trình trang điểm kỹ lưỡng (Ảnh: Ban tổ chức).

Thu Trang từng nghĩ đến khả năng vết thương để lại sẹo, ảnh hưởng đến ngoại hình và công việc diễn xuất. Cô thậm chí còn nói với ông xã rằng nếu không thể tiếp tục đứng trước máy quay, cô sẽ chuyển sang làm công việc sản xuất.

“Tai nạn này là tình huống xui xẻo. Tôi thật lòng nghĩ rằng nếu không thể làm diễn viên nữa thì mình làm sản xuất, miễn là vẫn được làm nghề. Nếu không thể đóng vai này, tôi có thể nhận những vai khác, kể cả những vai không cần ngoại hình đẹp. Hoặc tôi chỉ làm sản xuất cũng được”, nữ diễn viên bộc bạch.

Trong Quý tử vượt giàu, Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng ông Phát và bà Diệp. Dù sở hữu khối tài sản lớn, cả hai quyết định che giấu gia cảnh, giả nghèo để nuôi dạy con trai Phú Quý (Đình Dương đóng lúc nhỏ, Hạo Khang đóng khi trưởng thành), với hy vọng con hiểu giá trị của đồng tiền và biết tự lập.

Thu Trang - Tiến Luật cho biết nội dung bộ phim khiến họ nhớ lại quãng thời gian chăm sóc con trai Andy khi còn nhỏ. Đặc biệt, những phân đoạn tái hiện cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó mang lại cho cả hai nhiều cảm xúc.

“Thời điểm con trai còn nhỏ cũng là giai đoạn khó khăn nhất của vợ chồng tôi. Vì vậy, khi diễn những cảnh nghèo khổ trong phim, tôi cảm nhận rất rõ và nhớ lại nhiều kỷ niệm”, Tiến Luật chia sẻ.