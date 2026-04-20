Thu Quỳnh từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc ngày càng mặn mà

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quỳnh cho biết, sau phim Cha tôi, người ở lại, cô vừa tham gia một dự án mới của VTV. Tuy nhiên, bộ phim đang trong quá trình quay nên ê-kíp muốn giữ bí mật về nội dung, nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.

"Đây sẽ là một vai diễn khá thú vị, có nhiều câu chuyện về đời sống đương đại. Hy vọng khán giả sẽ luôn theo dõi, động viên Thu Quỳnh ở vai diễn mới", cô nói.

Thu Quỳnh bộc bạch rằng, vì là diễn viên chuyên nghiệp nên cô có thể đóng được nhiều dạng vai. "Dù vai chính hay vai phụ, nếu diễn xuất tốt, diễn viên vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Sau khi sinh con, tôi đã quay lại đoàn phim rất sớm và được ê-kíp hỗ trợ nên tôi rất tự tin", Thu Quỳnh nói.

Theo đó, ngoài các vai phản diện, Thu Quỳnh có thể vào những vai chính diện, cam chịu, có số phận. Điểm mạnh của nữ diễn viên chính là cách diễn nội tâm, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt.

Nữ diễn viên thẳng thắn nói rằng, cô không bao giờ so sánh mình với người khác mà luôn bằng lòng với sự cố gắng của mình. "Tôi thường đặt mục tiêu mình phải tốt hơn chính mình ở ngày hôm qua, chứ không đặt mục tiêu mình phải tốt hơn anh A, chị B", Thu Quỳnh cho hay.

Một dấu ấn thú vị trong cuộc sống của Thu Quỳnh là trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Nữ diễn viên kể lại rằng, khi đoàn làm phim Nhà có nhiều cửa sổ biết tin cô lọt vào vòng chung kết, đạo diễn đã thu xếp quay các cảnh khác trước, tạo điều kiện cho Thu Quỳnh thi hoa hậu về diễn cảnh sau. Các diễn viên cùng tham gia trong phim như: NSND Trung Anh, NSND Minh Hòa, diễn viên Vi Cầm… luôn động viên cô cố gắng.

Theo Thu Quỳnh, cô từng không đủ tự tin đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Cận ngày hết hạn nộp hồ sơ, cô và mấy người bạn mới rủ nhau đi đăng ký. Cuối cùng, 4 người dự thi khu vực phía Bắc thì 3 người được chọn vào vòng thi chung kết ở Hội An.

"Dừng lại ở top 15 trong cuộc thi sắc đẹp là dấu ấn đáng nhớ trong thanh xuân của tôi. Mỗi khi nhớ tới kỷ niệm này, bản thân thấy rất vui...", cô chia sẻ.

Hiện tại, Thu Quỳnh đã là mẹ của 2 con, có cuộc sống bình yên bên gia đình. Nữ diễn viên cho biết, bản thân là người độc lập, chủ động trong cuộc sống. Cô khẳng định, mình sống được với nghề diễn, đam mê nghệ thuật.

Ngoài đời, Thu Quỳnh được nhận xét là diễn viên có nhan sắc xinh đẹp. Dù đã 2 lần sinh nở, My "Sói" của Quỳnh búp bê vẫn giữ được sự tươi trẻ, thân hình cân đối.

Để giữ gìn vóc dáng, cô chơi nhiều môn thể thao như chạy bộ, yoga. Nữ diễn viên chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ, hạn chế ăn tinh bột, không ăn đồ nhiều dầu mỡ, chủ yếu ăn các món hấp, luộc.

Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn Kịch nói Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thu Quỳnh về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài các vai diễn trên sân khấu kịch, cô ghi dấu ấn trong một số phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến, Cha tôi, người ở lại...

