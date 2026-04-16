Thư Kỳ nghẹn ngào kể về hành trình “tìm con” 9 năm đầy nước mắt

Trong cuộc trò chuyện gần đây với truyền thông, Thư Kỳ lần đầu chia sẻ cởi mở về hành trình này. Cô khẳng định những tin đồn cho rằng mình không muốn sinh con là không chính xác. “Chúng tôi không chọn không có con. Chúng tôi luôn mong muốn có con nhưng chưa thể”, nữ diễn viên nói.

Thư Kỳ thừa nhận, vợ chồng cô đã mất gần 9 năm để "tìm con" nhưng chưa thành công (Ảnh: Sina).

Theo Thư Kỳ, từ khi bước vào độ tuổi ngoài 40, cô đã nỗ lực hết mình để thực hiện thiên chức làm mẹ. Năm 41 tuổi, nữ diễn viên quyết định tạm dừng công việc trong 1 năm, từ chối mọi lời mời để tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện sức khỏe.

Cô áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt như: Từ bỏ những món ăn yêu thích như lẩu, xoài, hạn chế đồ sống, đồ lạnh, đồ cay; đồng thời duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm và kiểm soát chặt chẽ thể trạng.

Bên cạnh đó, Thư Kỳ kết hợp cả Đông y và Tây y trong quá trình điều trị. Mỗi tuần 3 lần, cô thực hiện châm cứu, chịu đựng cảm giác đau nhức kéo dài. Song song, cô uống thuốc Đông y đều đặn mỗi ngày và tiến hành các liệu trình y học hiện đại như tiêm kích thích rụng trứng, thụ tinh trong ống nghiệm.

Dù nỗ lực, kết quả vẫn không như kỳ vọng. Nữ diễn viên nhiều lần hy vọng khi cơ thể có dấu hiệu chậm kinh, nhưng cuối cùng vẫn nhận kết quả âm tính. Những lần thất vọng lặp đi lặp lại khiến cô chịu áp lực tâm lý không nhỏ.

Thư Kỳ và chồng, nhà sản xuất Phùng Đức Luân (Ảnh: Sina).

Thư Kỳ thừa nhận tuổi tác và tình trạng sức khỏe là rào cản lớn. Bác sĩ cho biết khả năng thụ thai tự nhiên của cô thấp, trong khi các phương pháp hỗ trợ sinh sản cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Việc sử dụng thuốc kích thích nội tiết còn gây ra nhiều tác dụng phụ như sưng phù, nổi mụn, dễ cáu gắt, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm nhẹ.

Trên thực tế, nữ diễn viên từng nghĩ đến việc trữ đông trứng từ năm 2009, khi mới 33 tuổi. Khi đó, cô chia sẻ ý định này trên truyền hình vì lo ngại sẽ thay đổi quyết định trong tương lai. Tuy nhiên, kế hoạch không được thực hiện. Đến khi kết hôn ở tuổi 40 và mong muốn có con, tình trạng sức khỏe của cô đã không còn thuận lợi.

Trong suốt hành trình này, chồng cô - Phùng Đức Luân - luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhà sản xuất nổi tiếng khẳng định chưa bao giờ gây áp lực về chuyện con cái.

Khi Thư Kỳ tạm dừng sự nghiệp để điều trị, anh cũng chủ động giảm bớt công việc, đồng hành cùng vợ thay đổi lối sống, từ bỏ các thói quen không tốt như hút thuốc, uống rượu, đồng thời điều chỉnh sinh hoạt điều độ hơn.

Thư Kỳ hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại và nghĩ đến chuyện xin con nuôi (Ảnh: Sohu).

“Mỗi khi cô ấy buồn, tôi chỉ muốn ôm cô ấy và nói rằng: “Ngay cả khi không có con, cuộc sống của chúng ta vẫn trọn vẹn””, anh chia sẻ. Theo Phùng Đức Luân, hạnh phúc hôn nhân không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có con mà nằm ở sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai người.

Sau nhiều năm kiên trì nhưng không đạt kết quả, năm 2024, cả hai quyết định dừng việc điều trị. Thay vào đó, họ cân nhắc phương án nhận con nuôi.

Thư Kỳ cũng dần học cách chấp nhận thực tế. Trên mạng xã hội, cô từng viết rằng mình “chấp nhận tất cả những món quà mà thời gian ban tặng”, cho thấy tâm lý đã phần nào nhẹ nhõm hơn.

Hiện tại, dù chưa thể thực hiện mong muốn làm mẹ, Thư Kỳ vẫn duy trì cuộc sống ổn định, cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật và giữ được sự quan tâm từ công chúng.

Sinh năm 1976, Thư Kỳ là một trong những minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Người vận chuyển hay Nhiếp Ẩn Nương. Từ xuất phát điểm nhiều khó khăn, cô vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu của điện ảnh khu vực.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn vào năm 2016 sau gần 20 năm quen biết. Hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng tình bạn lâu dài và duy trì theo cách kín đáo, ít chia sẻ trước truyền thông. Chính sự riêng tư này từng khiến cả hai vướng tin đồn rạn nứt, song nữ diễn viên nhiều lần lên tiếng khẳng định mối quan hệ vẫn bền chặt.

Chia sẻ về quan điểm hôn nhân, Thư Kỳ từng cho rằng độc thân cũng là một lựa chọn tốt nếu chưa tìm được người phù hợp. Với cô, một gia đình bền vững không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi sự bao dung, hỗ trợ và cùng nhau vượt qua thử thách.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ không còn quá quan tâm tới vẻ bề ngoài (Ảnh: Sohu).

Ở tuổi 50, Thư Kỳ thẳng thắn cho biết sức khỏe của cô đã có dấu hiệu suy giảm theo thời gian. Tuy nhiên, nữ diễn viên không quá bận tâm đến những biểu hiện lão hóa như nếp nhăn hay tóc bạc. Với cô, tuổi tác chỉ là con số và chưa bao giờ trở thành áp lực trong cuộc sống.

Nữ diễn viên cho biết bản thân hiện đã chậm lại so với thời trẻ. Những việc từng thực hiện dễ dàng như đi giày cao gót hay bước xuống cầu thang giờ đây cũng cần sự cẩn trọng hơn. “Bây giờ tôi sẽ bảo vệ bản thân nhiều hơn, không muốn cơ thể bị tổn thương”, cô nói.

Dù hành trình làm mẹ còn dang dở, câu chuyện của Thư Kỳ vẫn nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Nỗ lực, sự kiên trì và cách cô đối diện với thực tế cho thấy bản lĩnh của một người phụ nữ dù đạt đến đỉnh cao thành công nhưng không né tránh những nỗi buồn rất đời thường.