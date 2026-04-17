Thủ khoa thanh nhạc hồi hộp khi hát "Còn gì đẹp hơn" trước Nguyễn Hùng

Tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 diễn ra ở Hà Nội, Nguyễn Quang Anh lần đầu xuất hiện với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp, đảm nhận phần trình diễn ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng trong chương trình nghệ thuật của đêm trao giải.

Dù là gương mặt quen thuộc với công chúng qua phim Về nhà đi con, Quang Anh lại chọn con đường học vấn chuyên sâu về âm nhạc. Anh là thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc - Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, đồng thời vừa hoàn thành chương trình cao học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Thủ khoa Thanh nhạc Quang Anh thừa nhận hồi hộp khi hát "Còn gì đẹp hơn" trước mặt Nguyễn Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, khi bố mẹ đều là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong đó bố là NSƯT Ngọc Quyền, giảng dạy bộ môn nhạc cụ dân tộc.

Được khán giả biết đến qua phim truyền hình rồi chuyển hướng sang ca hát, Quang Anh từng bước tham gia các hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Chia sẻ sau phần trình diễn Còn gì đẹp hơn, Quang Anh cho biết anh có phần hồi hộp và run khi đứng trên sân khấu lớn.

"Dưới khán phòng có nhiều anh chị làm nghề mà tôi rất tôn trọng, trong đó có nhạc sĩ Huy Tuấn - người từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Điểm hẹn Tài năng 2025 mà tôi tham gia. Đặc biệt, anh Nguyễn Hùng - tác giả và cũng là người thể hiện rất thành công ca khúc này - cũng có mặt. Vì thế, tôi có chút áp lực khi thể hiện lại bài hát", nam ca sĩ nói.

Thủ khoa thanh nhạc Quang Anh hát "Còn gì đẹp hơn" ở giải Cống hiến (Video: Đài Truyền hình Hà Nội).

Trong đêm trao giải, Còn gì đẹp hơn được xướng tên ở hạng mục Bài hát của năm, nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng trực tiếp nhận giải. Đây là một trong những ca khúc có độ nhận diện cao, từng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn trên các sân khấu lớn.

Với lựa chọn thể hiện lại ca khúc này, Quang Anh xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, mang đến cách xử lý thiên về cảm xúc, chú trọng kỹ thuật thanh nhạc.

"Tôi cố gắng giữ tinh thần của bài hát, đồng thời tìm cách thể hiện phù hợp với màu giọng của mình. Tuy nhiên, đây không phải là một bài hát dễ làm mới. Giai điệu đẹp, ca từ giàu hình ảnh, lại đã quen thuộc với khán giả nên người hát dễ bị so sánh", anh chia sẻ.

Bên cạnh phần trình diễn solo, Quang Anh còn góp mặt trong tiết mục chung cùng nhiều nghệ sĩ như Thanh Lam, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh, Trang Pháp, Hương Tràm…