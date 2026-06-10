Thu hồi sách "Chuyện với Thanh"

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3/6, NXB Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Đơn vị này thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, nhất là liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Phía NXB Hội Nhà văn cũng nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót phát sinh trong quá trình xuất bản cuốn sách, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục.

Ngày 4/6, trên cơ sở báo cáo của NXB Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Ngày 7/6, nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi.

Cơ quan này cũng đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng phục vụ cuốn sách cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam, với tư cách cơ quan chủ quản, chỉ đạo NXB Hội Nhà văn thực hiện nghiêm các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trong sáng 10/6, NXB Hội Nhà văn cũng đăng tải thông báo chính thức về cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng. Phía NXB cho biết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách.

NXB Hội Nhà văn xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, NXB đã ban hành quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách; đồng thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.