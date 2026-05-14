Thiều Bảo Trâm khoe sắc vóc tuổi 32, nói về sự tỉnh táo trong tình yêu

Sau thành công ở Chị đẹp đạp gió 2024 và đoạt giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm tại Làn sóng xanh 2024, Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ca khúc Không lời ra mắt vào năm 2025 cũng giúp cô gặt hái nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số.

Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi phát hành MV Thỏ săn mồi, sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh, mang màu sắc pop R&B hiện đại. Điều khiến khán giả chú ý là sắc vóc và vũ đạo của cô trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Trong MV, Thiều Bảo Trâm thể hiện sự biến hóa từ vẻ đẹp nữ tính, mềm mại đến hình ảnh sắc sảo, đầy quyền lực. Đáng chú ý, một trong những bộ trang phục mà Thiều Bảo Trâm diện trong MV "đụng hàng" với thành viên Jennie (BLACKPINK) trong MV Go.

Thiều Bảo Trâm khoe sắc vóc quyến rũ trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người hâm mộ nhận xét, thời gian qua, nữ ca sĩ có nhiều thay đổi trên gương mặt lẫn sắc vóc theo hướng ngày càng quyến rũ, trưởng thành hơn.

Chia sẻ về sự thay đổi trong âm nhạc lẫn phong cách cá nhân, Thiều Bảo Trâm cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, tôi muốn thể hiện phiên bản trưởng thành hơn, cá tính hơn trong âm nhạc. Ca khúc mở ra một màu sắc mới mà tôi muốn tiếp tục khai thác ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời”.

Nữ ca sĩ bày tỏ, cô muốn gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu, không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương.

“Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác. Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ”, Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Thiều Bảo Trâm thể hiện vũ đạo gợi cảm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi đầu năm 2025, thông qua kênh thông báo cá nhân, Thiều Bảo Trâm cho biết đã chia tay bạn trai kém tuổi sau thời gian hẹn hò. Thời điểm đó, nữ ca sĩ nói cô quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc và không để chuyện buồn ảnh hưởng đến công việc.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2022, Thiều Bảo Trâm từng đưa quan điểm: "Tôi nghĩ khoảng 33 hay 35 tuổi mình sẽ kết hôn. Thật ra thanh xuân cũng không quan trọng lắm đâu. Bây giờ, tôi vẫn muốn dành thời gian cho bố mẹ. Có người yêu cũng vất vả lắm vì phải lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Khi yêu là tôi hết mình chứ không phải yêu cho có".