Thiên Ân làm rõ biểu cảm gây tranh cãi khi được mỹ nam "Mưa đỏ" chỉnh váy

Gần đây, Hoa hậu Thiên Ân trở thành tâm điểm chú ý khi vấp ngã tại lễ trao giải Ngôi sao xanh và được nam diễn viên Steven Nguyễn đỡ dậy. Tuy nhiên, một số ý kiến tiêu cực, bàn luận về thái độ của Thiên Ân trước hành động hỗ trợ của Steven Nguyễn.

Những ý kiến này cho rằng Thiên Ân được Steven Nguyễn hỗ trợ điều chỉnh trang phục khi vấp ngã, nhưng lại tỏ biểu cảm khó chịu, ứng xử không thân thiện.

Chiều 13/1, Thiên Ân chính thức lên tiếng. Người đẹp Nụ hôn bạc tỷ khẳng định, hành động của nam diễn viên Mưa đỏ là cách "cư xử dễ thương" khi đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau.

Tình huống gây chú ý của Thiên Ân và Steven Nguyễn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh (Ảnh: Chụp màn hình).

Thiên Ân cho biết, ở thời điểm vấp ngã, cô rất hoảng sợ và cũng đã 2 lần nói lời cảm ơn đối với Steven Nguyễn.

"Khi anh ấy kéo quai váy lên, tôi đã nói cảm ơn anh và giải thích thiết kế trang phục là như vậy. Tôi biết ơn vì sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng sự việc đã bị đẩy đi xa khi một số tài khoản mạng cắt ghép, xuyên tạc câu chuyện để hạ bệ tôi", Thiên Ân cho hay.

Về việc Hoa hậu Kỳ Duyên - người bạn thân thiết với Thiên Ân - lên tiếng bênh vực giữa thời điểm bùng nổ tranh cãi, cô nói thêm: "Chị Kỳ Duyên chỉ muốn sự việc ngừng lại, không bẻ lái sang hướng khác. Các bạn fan của anh Steven Nguyễn bênh anh ấy không sai, chị Kỳ Duyên bênh mình cũng không sai. Người sai là người đưa tình huống dễ thương để cắt ghép, xuyên tạc".

Thiên Ân cũng nhắn gửi đến Steven Nguyễn, mong khép lại vụ việc: "Qua đây, tôi xin phép được cảm ơn anh Steven một lần nữa vì đã giúp đỡ tôi. Chúc mừng vì những gì anh ấy đạt được trong năm nay".

Dưới phần bình luận của bài đăng, Thiên Ân cho biết, ban đầu cô dự định im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định lên tiếng vì muốn công khai gửi lời cảm ơn đến Steven Nguyễn và Kỳ Duyên.

Thiên Ân gửi lời cảm ơn đến Steven Nguyễn vì đã giúp đỡ khi cô gặp sự cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại lễ trao giải Ngôi sao xanh diễn ra tối 10/1 ở TPHCM, Steven Nguyễn và Thiên Ân cùng được xướng tên chiến thắng giải thưởng Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh.

Khi bước lên sân khấu, Thiên Ân không may vấp ngã ở bậc cầu thang. Steven Nguyễn đi sau, lập tức giúp đỡ Thiên Ân đứng dậy. Nam diễn viên Mưa đỏ còn chu đáo chỉnh lại quai váy cho đồng nghiệp trước khi cả hai bước vào phần phát biểu nhận giải thưởng.

Tuy nhiên, trước hành động của Steven Nguyễn, Hoa hậu Thiên Ân quay sang tỏ ý không cần điều chỉnh trang phục. Cô gật đầu cảm ơn Steven Nguyễn, sau đó nhẹ nhàng kéo quai váy trở về đúng thiết kế ban đầu bởi đây là kiểu váy trễ vai.

Tình huống này khiến nhiều khán giả bật cười. Dù vậy, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen vì nam diễn viên có phản ứng nhanh nhẹn, ga lăng với đồng nghiệp nữ.

Khán giả cũng khen ngợi ngoại hình xứng đôi khi sánh bước bên nhau của Thiên Ân và Steven Nguyễn, đồng thời mong chờ hai diễn viên có dịp hợp tác trong một dự án phim.