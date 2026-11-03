Theo People, thẩm phán Virginia Keeny, người chủ trì phiên điều trần tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles, đã phê duyệt yêu cầu đổi tên của Vivienne, ngày 2/11. Biên bản phiên tòa ghi rõ: “Do không có ý kiến phản đối, đơn xin đổi tên được chấp thuận”.

Theo đó, tên pháp lý của cô được đổi từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Vivienne - con gái út của Brad Pitt và Angelina Jolie - hoàn tất thủ tục đổi tên thành Vivienne Marcheline Jolie (Ảnh: Getty).

Vivienne nộp đơn xin đổi tên vào tháng 7, ngay sau khi đón sinh nhật tuổi 18 bên người anh em sinh đôi Knox. Trong hồ sơ gửi tòa, cô chỉ nêu lý do muốn loại bỏ họ Pitt là vấn đề cá nhân, không giải thích cụ thể.

Trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý, Vivienne đã công khai sử dụng họ mẹ trong các hoạt động nghệ thuật. Tháng 5/2024, tên cô được ghi là “Vivienne Jolie” trong danh sách ê-kíp của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, dự án cô hỗ trợ mẹ sản xuất.

Với quyết định mới, Vivienne trở thành người con thứ tư trong 6 anh chị em chính thức bỏ họ Pitt. Tháng 9 vừa qua, chị gái Zahara được tòa án Los Angeles chấp thuận đổi tên từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie. Anh cả Maddox cũng hoàn tất thủ tục đổi tên thành Maddox Chivan Jolie trong cùng tháng.

Trước đó, Shiloh (20 tuổi) là người đầu tiên trong 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt chính thức bỏ họ cha. Cô nộp đơn đúng ngày sinh nhật 18 tuổi vào tháng 5/2024 và được tòa chấp thuận vào tháng 8 cùng năm.

Trong khi đó, Knox, em trai sinh đôi của Vivienne, cũng không sử dụng họ Pitt trên bằng tốt nghiệp trung học hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận anh đã hoàn tất thủ tục đổi tên về mặt pháp lý.

Vivienne và anh sinh đôi Knox hiện đã tròn 18 tuổi (Ảnh: Backgrid).

Pax Thiên (22 tuổi), con nuôi gốc Việt của cặp sao, cũng chưa có thông tin công khai về việc nộp đơn xin đổi tên. Theo Page Six, Pax vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình bên nội, dù mối liên hệ với Brad Pitt được cho là không còn gần gũi như trước.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là ngày càng xa cách sau cuộc chia tay căng thẳng với Angelina Jolie.

Nữ diễn viên đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016, sau 2 năm kết hôn và khoảng 12 năm bên nhau. Hai người được công nhận độc thân về mặt pháp lý vào năm 2019, nhưng phải đến tháng 12/2024 mới đạt thỏa thuận hoàn tất thủ tục ly hôn sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm.

Hiện Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn vướng vào tranh chấp riêng liên quan đến điền trang sản xuất rượu vang Château Miraval ở Pháp. Nam diễn viên kiện vợ cũ sau khi cô bán cổ phần của mình tại cơ sở này cho một công ty liên quan đến doanh nhân người Nga Yuri Shefler.

Brad Pitt cho rằng giao dịch vi phạm thỏa thuận giữa hai người về việc không chuyển nhượng cổ phần nếu chưa có sự đồng ý của bên còn lại. Trong khi đó, Jolie bác bỏ cáo buộc của chồng cũ. Vụ tranh chấp vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Brad PItt hạnh phúc bên bạn gái trẻ Ines de Ramon (Ảnh: Dailymail).

Trong lúc được cho là không còn giữ được mối quan hệ gần gũi với các con, Brad Pitt hiện có bạn gái là nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, kém anh 29 tuổi. Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và được cho là duy trì mối quan hệ ổn định.

Về phía Angelina Jolie, nữ diễn viên khẳng định chưa hẹn hò với ai kể từ khi chia tay tài tử Brad Pitt. Cô dành phần lớn sự quan tâm cho các con, sự nghiệp điện ảnh và những hoạt động nhân đạo.

Theo truyền thông Mỹ, Jolie cũng đang chuẩn bị cho một chương mới trong cuộc sống sau khi các con đều trưởng thành. Nữ diễn viên cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn ở nước ngoài, theo đuổi cuộc sống dịch chuyển giữa nhiều quốc gia thay vì gắn bó với một nơi cố định.

Hậu ly hôn, Angelina Jolie bình yên bên các con (Ảnh: Getty).

Trong đó, Campuchia có vị trí đặc biệt trong kế hoạch của cô. Đây là quê hương của Maddox, người con nuôi đầu tiên của Jolie, đồng thời là nơi nữ diễn viên gắn bó với nhiều hoạt động bảo tồn thiên nhiên và cộng đồng trong hơn 20 năm.

Jolie cho biết muốn trở lại Campuchia để tiếp tục các hoạt động của quỹ từ thiện, đồng thời dự định dành vài tháng mỗi năm sống tại đây. Cô cũng mong muốn có thêm thời gian khám phá những nền văn hóa khác và thực hiện các dự án sáng tạo.

Sau nhiều năm vướng vào những tranh chấp hậu ly hôn, cuộc sống của Brad Pitt và Angelina Jolie đang dần rẽ theo những hướng khác nhau. Trong khi tài tử Hollywood tiếp tục theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và mối quan hệ mới, Jolie hướng đến cuộc sống kín đáo, dành thời gian cho gia đình và các hoạt động xã hội.

Những quyết định đổi họ của các con tiếp tục cho thấy những hệ lụy kéo dài từ cuộc chia tay từng gây chấn động Hollywood.