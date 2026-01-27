Thanh Lam đang chọn "ngày lành tháng tốt" làm đám cưới với bác sĩ Tiến Hùng

Mới đây, diva Thanh Lam và ông xã - bác sĩ Bùi Tiến Hùng - tổ chức một bữa tiệc tất niên sau một năm có nhiều thành công, phát triển trong công việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Lam cho biết, chị đang chọn "ngày lành tháng tốt" để làm đám cưới với bác sĩ Tiến Hùng. "Chúng tôi đã có một năm bận rộn, nhiều sự kiện. Vì thế, việc làm đám cưới trong năm 2025 đã bị gác lại. Chúng tôi đang xem thời gian nào thích hợp sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng...", Thanh Lam nói.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Quốc Trung và bạn đời (bên trái) cũng có mặt. Sau khi chia tay, Thanh Lam và Quốc Trung giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc các con. Hai nghệ sĩ và bạn đời thường xuyên có mặt khi hai gia đình tụ họp.

Vợ chồng ca sĩ Khánh Linh (bên trái) mặc trang phục đồng điệu đến chúc mừng vợ chồng nữ diva.

Ca sĩ Trần Thu Hà ôm đàn chị chụp ảnh. Hai nữ nghệ sĩ có mối quan hệ thân tình, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Bữa tiệc còn có sự tham gia của mẹ ruột Thanh Lam và em dâu, nhà thiết kế Phương Anh. Bức ảnh nhận được lời khen của khán giả: "Ba mẹ con đẹp quá!".

Nữ ca sĩ nhí nhảnh tạo dáng bên chồng và gia đình. Ở tuổi trung niên, diva làng nhạc Việt vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách sang trọng, quý phái.

Ảnh: Facebook nhân vật