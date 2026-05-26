Thanh Hằng ám ảnh khi đóng cảnh nóng trong phim về vũ nữ thập niên 1960

Chiều 26/5, ê-kíp phim Mesdames Thanh Sắc tổ chức buổi giới thiệu dự án tại TPHCM với sự tham gia của đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên gồm: Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Khane Nguyễn...

Trong phim, Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh - vũ nữ nổi tiếng của Sài Gòn thập niên 1960. Đối đầu với cô là Madame Sắc (Hồng Ánh thủ vai), bà chủ sàn nhảy Kim Đô quyền lực. Hai người phụ nữ với lối sống đối lập bị cuốn vào những tình huống căng thẳng, nảy sinh từ mâu thuẫn tranh giành người đàn ông tên Bá Dũng (Lương Thế Thành).

Sau vài năm tạm rời màn ảnh rộng, Thanh Hằng cho biết cô hào hứng khi trở lại với một vai diễn khác biệt. Khác với hình ảnh quyền lực, sang trọng từng quen thuộc với Thanh Hằng, lần này, cô vào vai một người phụ nữ sống bản năng, liều lĩnh và mang nhiều tổn thương.

"Trong suốt quá trình quay, tôi luôn phải tập trung cao độ về tinh thần và nỗ lực hết sức vì không muốn làm khán giả thất vọng. Cầm Thanh là cơ hội rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách vì cô ấy quá khác tôi ngoài đời. Cầm Thanh gần như không còn gì để mất, còn tôi ngoài đời lại có quá nhiều điều phải lo nghĩ", Thanh Hằng chia sẻ.

Nữ siêu mẫu cho biết cô trải qua nhiều cảnh quay căng thẳng, bầm dập tay chân và áp lực tâm lý nặng nề. Trong đó, cảnh nóng với một bạn diễn là phân đoạn khiến cô áp lực nhất.

"Đó là cảnh quay rất khủng khiếp với tôi. Tuy nhiên, khi nào ê-kíp cho phép, tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn", cô nói.

Thanh Hằng cũng tiết lộ, ở các vai diễn trước đây, cô thường ở thế “kèo trên”, còn lần này lại là người luôn sống trong sợ hãi. "Cầm Thanh lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của bà Sắc để cư xử", người đẹp 8X cho hay.

Trước những ý kiến về tạo hình có phần già hơn tuổi thật trong các phân cảnh đầu tiên được hé lộ, Thanh Hằng không hề né tránh. Cô cho biết phong cách trang điểm đậm, kiểu tóc búi cao đặc trưng của thập niên 1960 đã "cộng" thêm cho cô 15 tuổi.

"Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ cuộc đời Cầm Thanh. Hành trình bi thương của cô ấy còn rất dài và những thắc mắc của khán giả sẽ được giải đáp trọn vẹn khi phim ra rạp", Thanh Hằng chia sẻ.

Trong phim, Cầm Thanh cũng đối diện với tình huống bị tạt axit, gương mặt chằng chịt vết bỏng. Theo Thanh Hằng, trên sàn diễn thời trang, cô luôn chỉn chu, nhưng với điện ảnh, cô không ngại "hy sinh nhan sắc", làm xấu bản thân, miễn là phục vụ tốt nhất cho nhân vật.

Trong khi đó, Hồng Ánh cho biết, cô hiếm khi nhận vai phản diện nên Madame Sắc là trải nghiệm đặc biệt.

"Đây là nhân vật quyền lực nhưng cũng có nhiều nỗi niềm. Ngoài đời tôi rất sợ bạo lực, xung đột, thậm chí không dám lớn tiếng với ai. Nhưng bà Sắc lại là người mạnh mẽ, có nhiều cảnh tương tác trực tiếp như dìm nước, đánh Cầm Thanh...

Tôi luôn sợ làm đau, làm tổn thương bạn diễn. Sự đối lập giữa nhân vật và tính cách ngoài đời khiến tôi phải tìm tòi, nghiên cứu để hóa thân sống động hơn", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Về phía Lương Thế Thành, anh cũng gây chú ý khi vào vai Bá Dũng - người đàn ông đứng giữa người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn mong muốn thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn gai góc hơn.

"Tôi rất khao khát đóng vai có nội tâm nặng để bộc lộ khả năng diễn xuất. Sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên nhân vật và đề tài "người thứ ba" với một bộ phim truyền hình trước đó của tôi khiến mọi người càng thêm tò mò và hứng thú. Khi xem phim này, khán giả sẽ thấy Bá Dũng là một vai diễn rất kiệm lời, chủ yếu diễn bằng ánh mắt và nội tâm", anh bày tỏ.

Trước câu hỏi về việc phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của vũ nữ Cẩm Nhung, giám đốc sáng tạo kiêm biên kịch Tùng Leo cho biết tác phẩm không khai thác một nhân vật cụ thể.

"Khi nhắc đến những câu chuyện đánh ghen, tạt axit liên quan vũ trường tại Sài Gòn xưa, nhiều người thường nghĩ đến vụ việc của vũ nữ Cẩm Nhung. Tuy nhiên, phim còn lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật khác. Chúng tôi không nhắm đến một nhân vật cụ thể mà muốn khai thác thân phận người phụ nữ giữa thời cuộc nhiều biến động", Tùng Leo nói.

Mesdames Thanh Sắc dự kiến ra rạp ngày 19/6.