Thanh Duy giả gái song ca cùng Như Quỳnh, hé lộ kỷ niệm đặc biệt

Đêm nhạc không chỉ là đêm diễn cá nhân, mà còn là cuộc hội ngộ, kết nối những giọng ca gạo cội với lớp nghệ sĩ trẻ. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng của đêm nhạc là màn kết hợp giữa ca sĩ Thanh Duy và danh ca Như Quỳnh với tình khúc sâu lắng Cõi nhớ.

Ca sĩ Thanh Duy song ca cùng danh ca Như Quỳnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên sân khấu, ca sĩ Thanh Duy mang đến màn hóa thân độc đáo khi giả gái, diễn tả từng cử chỉ, ánh mắt như một “bản sao” của danh ca Như Quỳnh. Sự nhập vai của anh khiến khán giả không khỏi thích thú.

Với Thanh Duy, Như Quỳnh không chỉ là người chị mà còn là thần tượng lớn - người đã ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của anh.

Ca sĩ Thanh Duy tiết lộ, Cõi nhớ cũng chính là ca khúc đầu tiên anh từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước, khi anh còn là một ca sĩ mới chập chững vào nghề.

Kết thúc phần trình diễn, Thanh Duy xúc động tặng hoa cho danh ca Như Quỳnh và chia sẻ: “Chị Như Quỳnh mãi là thần tượng của Thanh Duy. Thanh Duy vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình này và khi chị Như Quỳnh cần, Duy sẽ luôn xuất hiện”.

Nam ca sĩ còn khiến khán phòng bật cười khi tái hiện thêm một số biểu cảm quen thuộc của Như Quỳnh, giống đến mức khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Danh ca Như Quỳnh và ca sĩ Hồ Văn Cường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh Thanh Duy, đêm nhạc còn quy tụ dàn nghệ sĩ trải dài nhiều thế hệ như: Hương Lan, Họa Mi, Mai Thiên Vân, Thanh Duy, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường, Phương Anh, Phương Ý, Sa Huỳnh, Hoàng Mỹ An, Thy Vân, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân, rapper Xuân Lân...

Chương trình được đầu tư công phu về ý tưởng sân khấu. Tổng thể đêm diễn được chia thành ba chương lớn xoay quanh chủ đề Hương - sắc - giai nhân, dẫn dắt khán giả qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau, từ trữ tình sâu lắng đến trẻ trung, đương đại.

Ngay từ phần mở màn, sân khấu đã bùng nổ với liên khúc Tình đẹp như mơ, Say một đời vì em và Tình đau, do Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân thể hiện.

Đáng chú ý, Như Quỳnh mang đến hình ảnh mới mẻ khi trình bày một ca khúc từng gây chú ý vì là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện sự linh hoạt và tinh thần luôn đổi mới của nữ danh ca.

Hoài Lâm cũng gây chú ý khi kết hợp cùng danh ca Như Quỳnh trong đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của Hoài Lâm cũng là khoảnh khắc được mong chờ khi anh song ca cùng Như Quỳnh hai ca khúc Tình yêu trả lại trăng sao và Không bao giờ quên anh. Ngoài ra, Hoài Lâm còn ghi dấu ấn với màn đơn ca Đêm tâm sự, thể hiện chất giọng giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Hồ Văn Cường chạm đến trái tim khán giả với Giấc mơ cánh cò song ca cùng Như Quỳnh và mang đến màu sắc mới với 999 đóa hồng qua bản phối lạ tai.

Danh ca Như Quỳnh biến hóa nhiều màu sắc tại đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình còn gây ấn tượng bởi các tiết mục cải lương Hồ Quảng, cùng phần trình diễn thời trang với những trang phục của nhà thiết kế Tâm Huỳnh.

Với thời lượng kỷ lục hơn 5 tiếng đồng hồ, chương trình là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.