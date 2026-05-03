Thân Thúy Hà nói về tin đồn tài sản 700 tỷ đồng: "Nếu có, tôi đã nghỉ hưu"

Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà lên tiếng khi một kênh mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch về đời tư của cô. Theo nội dung lan truyền, nữ diễn viên được cho là mẹ đơn thân ở tuổi U50 và sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng.

Chia sẻ lại bài đăng này, Thân Thúy Hà thẳng thắn nói: “Tôi sống 32 năm trong nghề nghiêm túc, chưa từng đánh đổi bằng những tin giật gân kiểu này".

Nhan sắc của Thân Thúy Hà ở tuổi 48 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thân Thúy Hà nói “7 triệu đồng thì có”, còn nếu thực sự sở hữu 700 tỷ đồng, cô đã chọn nghỉ ngơi thay vì tiếp tục làm việc vất vả. Nữ diễn viên nhấn mạnh, những thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm về tình hình tài chính của cô. Thực tế, nữ diễn viên vẫn đang gồng gánh kinh tế để nuôi hai con ăn học.

“Nếu có số tiền đó, tôi đã nghỉ hưu từ lâu, sáng pha trà ngắm hoa, nghe nhạc, chiều đi dạo ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên. Còn thực tế, tôi vẫn phải đi làm nuôi con, lo tiền học, cơm áo gạo tiền, có lúc còn thiếu trước hụt sau”, diễn viên sinh năm 1978 chia sẻ.

Thân Thúy Hà thường gắn với nhiều vai phản diện trên màn ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2023, Thân Thúy Hà từng thẳng thắn nói về thu nhập của nghề diễn. Cô cho biết cát-xê không những không tăng mà còn có xu hướng giảm, trong khi sự cạnh tranh ngày càng lớn. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ quan điểm không “phá giá”, đồng thời duy trì lối sống tiết kiệm, chi tiêu có tính toán để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

“Nhìn tôi có vẻ sang chảnh nhưng quần áo hiếm khi quá 1,5 triệu đồng. Tôi học cách tiết kiệm, dự trù cho tương lai. Trước đây tôi từng dùng đồ hiệu, nhưng sau này tôi chọn sống đơn giản, chỉ cần phù hợp, không cần phải chạy theo thương hiệu”, cô chia sẻ.

Thân Thuý Hà và con gái (Ảnh: Facebook nhân vật)

Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà giữ lối sống kín tiếng. Cô kết hôn năm 2009 và ly hôn sau 1 năm, trở thành mẹ đơn thân. Đến năm 2019, nữ diễn viên sang Mỹ sinh con thứ hai nhưng không công khai danh tính cha của em bé, vì vậy được nhiều người gọi là “mẹ đơn thân bí ẩn” của showbiz Việt.

Nói về đời sống cá nhân, Thân Thúy Hà cho biết cô từng mong muốn có một gia đình đông con, nhưng cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ khiến kế hoạch dang dở.

“Tôi nghĩ nếu lần này chưa may mắn thì sẽ có cơ hội khác. Phải 10 năm sau, tôi mới sinh bé thứ hai”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết việc cô giữ kín danh tính cha của con gái không xuất phát từ những đổ vỡ trong quá khứ, mà là lựa chọn giữ gìn sự riêng tư. Theo cô, nghệ sĩ không nhất thiết phải chia sẻ toàn bộ đời sống cá nhân, điều quan trọng là được khán giả nhớ đến qua các vai diễn và sản phẩm nghệ thuật.