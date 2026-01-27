“Táo" Quang Thắng bán xúc xích, Lâm Vỹ Dạ nịnh chồng trong Gala Cười 2026

Chương trình Gala Cười 2026 vừa có buổi ghi hình trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Năm nay, khi không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm, Gala Cười trở thành điểm hẹn giải trí được mong chờ trên sóng VTV.

Gala Cười 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ đến từ cả hai miền Bắc - Nam, kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc đã ghi dấu ấn nhiều năm với khán giả truyền hình và các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích, như NSƯT Quang Thắng, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ Trung Ruồi, nghệ sĩ Đỗ Duy Nam...

Năm nay, “Táo Kinh tế” Quang Thắng mang đến hình ảnh hoàn toàn khác khi hóa thân thành… Romeo bán xúc xích trong tiểu phẩm Romeo và Juliet phố hàng ôi, tạo nên những tình huống oái oăm, duyên dáng và đầy tiếng cười từ chất liệu đời sống rất quen thuộc.

Gala Cười 2026 chọn cách phản ánh những câu chuyện rất đời và những vấn đề xã hội đang được quan tâm như nạn bán hàng kém chất lượng, lừa đảo qua điện thoại,… qua lăng kính hài hước.

Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt cùng dàn nghệ sĩ trẻ góp mặt trong tiểu phẩm mang không khí sôi nổi, gần gũi với đời sống. Đáng chú ý, Lâm Vỹ Dạ còn gây cười khi thể hiện ca khúc “nịnh khéo chồng” mang tên Yêu mình anh Hứa, tạo nên những tình huống duyên dáng, vừa hài hước vừa đậm chất đời thường, khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ sau chương trình, Minh Phương (21 tuổi, Hà Nội) cho biết khá bất ngờ trước chất lượng các tiết mục. “Các nghệ sĩ đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tôi ấn tượng nhất với tiểu phẩm của chị Lâm Vỹ Dạ, vừa hài hước, duyên dáng nhưng vẫn mang thông điệp nhân văn”, Minh Phương nói.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Minh Quân và Hà Myo, mang đến những giai điệu âm nhạc mang màu sắc Việt Nam được đan cài khéo léo giữa các tiểu phẩm hài, giúp mạch cảm xúc của Gala Cười 2026 thêm mềm mại và trọn vẹn.

Tiểu phẩm do NSƯT Thái Sơn, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam,... thể hiện cũng để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu Gala Cười 2026.

Với lối diễn xuất duyên dáng, tung hứng ăn ý và khả năng nắm bắt tâm lý người xem, tiểu phẩm liên tục mang lại những tràng cười sảng khoái, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả theo dõi chương trình.

Ở một tiểu phẩm khác, sự góp mặt của NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân mang đến không khí gần gũi khi câu chuyện xoay quanh đời sống gia đình Việt. Tiểu phẩm đặt cạnh những giá trị truyền thống của cha mẹ với lối sống hiện đại của con cái, tạo nên các tình huống vừa gây cười, vừa gợi suy ngẫm.

Chia sẻ sau khi theo dõi chương trình, vợ chồng anh Minh Dũng và chị Bùi Quỳnh (26 tuổi, Hà Nội) cho biết, Gala Cười 2026 có sự đan xen giữa những gương mặt đã quen với khán giả truyền hình và các nghệ sĩ trẻ, cùng sự góp mặt của nghệ sĩ miền Nam, khiến màu sắc tiếng cười trở nên phong phú và đa dạng hơn.

“Nghệ sĩ để lại ấn tượng sâu nhất với chúng tôi có lẽ là Duy Nam trong vai Hồi. Nhân vật vừa gây cười rất duyên, vừa mang kịch bản ý nghĩa, khiến người xem cảm thấy vui nhưng cũng có nhiều điều để suy ngẫm”, anh Minh Dũng chia sẻ.

Gala Cười 2026 là chương trình hài kịch đặc biệt do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát sóng dịp Tết Nguyên đán, mang đến không khí vui tươi, nhẹ nhàng trong những ngày đầu xuân.