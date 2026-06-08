Tăng Phúc nhìn lại 10 năm làm nghề, từ bỏ việc văn phòng theo đuổi ca hát

Mini concert Sun Song: The new beginning không chỉ là đêm diễn cá nhân lớn đầu tiên của Tăng Phúc tại TPHCM với gần 5.000 khán giả, mà còn là một cuốn hồi ký âm nhạc nơi nam ca sĩ cùng người hâm mộ nhìn lại một thập kỷ thăng trầm, thay đổi để trưởng thành.

Tăng Phúc tâm sự, anh từng có thời gian dài chật vật. Tốt nghiệp ngành kiến trúc, anh làm văn phòng với mức lương 6 triệu đồng. Nhận ra đam mê ca hát, anh quyết định nghỉ việc, thử sức làm ca sĩ. Thời gian đầu, anh chỉ được mời hát ở các sân khấu nhỏ, chi phí chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà... Phải đến năm 2017, Tăng Phúc dần gây chú ý khi cover nhiều bản hit.

Tăng Phúc giao lưu cùng khán giả trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tư duy âm nhạc của Tăng Phúc được phân định rõ ràng qua 2 phần của chương trình. Ở phần đầu, nam ca sĩ giữ thế mạnh khi thể hiện lại loạt ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi như Từ đây từ nay, Sau ngần ấy năm, Thế giới mất đi một người, Thành phố cô đơn…

Ở phần 2, Tăng Phúc quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với những mảng màu âm nhạc có tiết tấu. Những bản hit quen thuộc như Đừng chờ anh nữa, Kỳ vọng sai lầm, Nhờ em nhắn với người đó, Anh không quan trọng nữa... cho đến bài hát mới Bước cùng nhau (kết hợp với S.T Sơn Thạch) đều được làm mới bằng những bản phối hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo.

Tăng Phúc thử sức với vũ đạo, bước ra vùng an toàn (Ảnh: Ban tổ chức).

13 khách mời xuất hiện trong đêm nhạc không phải là sự sắp xếp ngẫu nhiên để lấp đầy thời lượng, mà phần nào phản ánh góc nhìn cởi mở và sự trân trọng của Tăng Phúc đối với các đồng nghiệp như Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát... hay những gương mặt mới như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN, Hồ Đông Quan, Minh Huy...

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc chính là sự kết hợp giữa Tăng Phúc và nhạc sĩ Kai Đinh trong ca khúc Là vì anh vẫn yêu em. Điểm đáng chú ý nhất về mặt dàn dựng trong đêm nhạc là hệ thống sân khấu 360 độ.

Tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tăng Phúc chia sẻ: “10 năm là một hành trình đủ dài để tôi nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế.

Tôi chọn sân khấu 360 độ vì muốn âm nhạc của mình lần này có thể ôm trọn lấy từng khán giả, không có bất kỳ khoảng cách nào. Tôi đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn”.