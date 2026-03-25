Tăng Phúc hé lộ về màn nhảy tango gây chú ý, giẫm chân bạn nhảy gần 10 lần

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy đã có đêm diễn SLAY 2026 tại Biên Hòa (Đồng Nai).

Trong chương trình, Tăng Phúc mang đến loạt tiết mục được làm mới về cả âm nhạc lẫn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc như Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây… đều được phối lại với tiết tấu hiện đại.

Ca sĩ Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch thân thiết sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của đêm nhạc là các ca khúc mới, trong đó có màn song ca Bước cùng nhau của Tăng Phúc với S.T Sơn Thạch và ca khúc Bên nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango.

Từng xem khiêu vũ là thử thách, Tăng Phúc cho thấy sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện chăm chỉ. Trước đó, nam ca sĩ từng có dịp thể hiện khả năng khiêu vũ ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại đêm nhạc này, nam ca sĩ đã đầu tư nhiều hơn về vũ đạo. Anh cùng vũ công Kim Anh đã gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục, bao gồm các buổi làm quen động tác cơ bản và tập nâng cao cùng biên đạo.

Màn nhảy tango của Tăng Phúc và vũ công Kim Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam ca sĩ chia sẻ, do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập.

Tăng Phúc nói: “Tôi và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Khi nhận thử thách từ Giám đốc âm nhạc Huỳnh Quốc Huy, cả hai chỉ có 3 ngày tập các động tác cơ bản, 4 buổi tập riêng với biên đạo Wonbi để tăng độ khó và sự hấp dẫn hơn cho tiết mục.

Nhiều lúc, tôi tưởng mình đang tham gia Bước nhảy hoàn vũ vì có quá nhiều động tác khó và phải tập luyện trong thời gian gấp rút. Tôi không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị “bầm dập” nhiều nhất trong tiết mục này là… bạn nhảy Kim Anh. Tôi đã giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy”.

Trong khi đó, vũ công Kim Anh cho biết dù phải chịu áp lực thể lực và những chấn thương, cô vẫn được truyền cảm hứng bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và sự đầu tư của Tăng Phúc.

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm trên mạng xã hội. Khán giả đánh giá cao sự tiến bộ của nam ca sĩ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn.

Các nghệ sĩ thể hiện ca khúc "Ngựa ô thương nhớ" khép lại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh các tiết mục của Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch, chương trình còn là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy lần đầu thể hiện bản thân trên sân khấu quy mô lớn. Trong đó, Thái Lê Minh Hiếu và SWAN là những gương mặt bước ra từ “Tân binh toàn năng”. Riêng Minh Huy là nghệ sĩ trẻ được Tăng Phúc định hướng và hỗ trợ phát triển.

So với các mùa trước, chương trình được nâng cấp từ phần âm nhạc đến dàn dựng sân khấu, mang đến không gian đa sắc cùng những tiết mục được đầu tư chỉn chu. Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều đầu tư kỹ lưỡng cho từng tiết mục, mang đến những bản phối mới cùng nhiều màn kết hợp lần đầu xuất hiện.

Theo Giám đốc âm nhạc Huỳnh Quốc Huy, các phần trình diễn cá nhân và kết hợp đều được xây dựng dựa trên màu sắc âm nhạc riêng của từng nghệ sĩ. Khép lại chương trình, các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong tiết mục Ngựa ô thương nhớ với phần dàn dựng kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo điểm nhấn cho tổng thể đêm diễn.

Sau đêm diễn tại miền Nam, Tăng Phúc cùng ê-kíp dự kiến sẽ tiếp tục mang SLAY 2026 đến Hà Nội vào ngày 18-19/4 với những thay đổi trong dàn dựng và nội dung nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.