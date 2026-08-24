Sau đêm chung kết diễn ra tối 22/8, Woo Seo Yoon nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, phong thái tự tin và khả năng ứng xử. Người đẹp 23 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây chú ý khi đại diện Hàn Quốc tham gia các hoạt động quốc tế.

Woo Seo Yoon (giữa) nổi bật khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 70 (Ảnh: Miss Korea).

Chia sẻ ngay sau thời khắc đăng quang, Woo Seo Yoon cho biết cô bất ngờ với kết quả đến mức chưa chuẩn bị bài phát biểu nhận giải.

“Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này, đến nỗi tôi không chuẩn bị bài phát biểu nhận giải. Các thí sinh khác đã rất cố gắng và tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành một đêm thi tuyệt vời nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ”, tân hoa hậu chia sẻ.

Woo Seo Yoon đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã đồng hành, động viên cô trong suốt hành trình tham dự cuộc thi. Người đẹp cho rằng thành công trên sân khấu không chỉ đến từ nỗ lực của riêng cô mà còn là kết quả của sự hỗ trợ từ nhiều người.

Khi được hỏi về lý do được lựa chọn giữa 26 thí sinh, Woo Seo Yoon cho rằng điểm nổi bật của cô nằm ở cá tính riêng và sự chân thành.

Woo Seo Yoon và người cha nổi tiếng, cựu vận động viên kiêm diễn viên Woo Ji Won (Ảnh: Miss Korea).

“Tôi nghĩ mình có một cá tính độc đáo. Tôi cho rằng sự chân thành mà tôi thể hiện trên con đường đến với sân khấu ngày hôm nay chính là điểm thu hút của tôi”, cô nói.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Woo Seo Yoon còn chia sẻ mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của một hoa hậu để tạo ra những tác động tích cực đối với cộng đồng. Theo tân hoa hậu, từ nhỏ cô đã quan tâm đến các hiện tượng và vấn đề xã hội.

Người đẹp từng tham gia các chiến dịch quyên góp và nhiều hoạt động cộng đồng. Sau khi đăng quang, cô mong muốn tiếp tục những hoạt động này, đồng thời tận dụng sự quan tâm của công chúng để lên tiếng về các vấn đề xã hội.

“Vì tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tôi hy vọng sẽ sử dụng sự quan tâm đó để lên tiếng và tạo ảnh hưởng tích cực đến nhiều lĩnh vực hơn”, Woo Seo Yoon chia sẻ.

Woo Seo Yoon sở hữu đôi chân dài tuyệt đẹp, tỷ lệ cơ thể cân đối (Ảnh: Newsen).

Bên cạnh nhan sắc, gia đình của Woo Seo Yoon cũng nhận được sự chú ý. Cô là con gái của Woo Ji Won, cựu vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Hàn Quốc.

Woo Ji Won có 14 năm thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp và từng khoác áo đội Ulsan Hyundai Mobis Phoebus. Sau khi giải nghệ, số áo 10 của ông được đội bóng treo vĩnh viễn để ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp.

Cha của tân Hoa hậu Hàn Quốc còn được biết đến với thành tích học tập đáng chú ý. Ông sở hữu bằng Luật của Đại học Yonsei, một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Woo Ji Won chuyển sang làm bình luận viên và tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Ông từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình và tham gia diễn xuất. Woo Ji Won cũng giành giải tại Lễ trao giải nghệ thuật của đài MBC (Hàn Quốc) với chương trình If You Don't Fight, It's Good.

Woo Seo Yoon làm quen với hoạt động trong làng giải trí từ khi còn nhỏ (Ảnh: Newsen).

Woo Seo Yoon được nhận xét thừa hưởng nhiều nét nổi bật từ cha. Mỹ nhân sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1,73m, vóc dáng cân đối, tay chân dài và gương mặt nhỏ. Phong cách của người đẹp được đánh giá phù hợp với hình ảnh hiện đại của một hoa hậu thế hệ Gen Z.

Về học vấn, Woo Seo Yoon hiện theo học chuyên ngành Mỹ thuật tại Đại học Tufts ở Mỹ. Cô hướng tới mục tiêu trở thành một nhà giám tuyển nghệ thuật hoạt động trên phạm vi quốc tế.

Việc theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật cũng giúp Woo Seo Yoon tạo dựng hình ảnh khác biệt so với những người đẹp chỉ tập trung vào lĩnh vực thời trang và giải trí. Tân hoa hậu được kỳ vọng có thể kết hợp hoạt động nghệ thuật, xã hội và sắc đẹp trong hành trình sau đăng quang.

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc, Woo Seo Yoon từng xuất hiện trên truyền hình từ khi còn nhỏ. Cô tham gia chương trình thực tế Star Junior Show Bungeoppang cùng cha. Gần đây, người đẹp tiếp tục góp mặt trong chương trình My Little Old Boy's Dating 2, qua đó được một bộ phận khán giả biết đến trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Với chiến thắng tại Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 70, Woo Seo Yoon bước vào một chương mới trong sự nghiệp. Danh hiệu không chỉ giúp cô được chú ý nhiều hơn trong lĩnh vực sắc đẹp mà còn mở ra cơ hội phát triển các hoạt động nghệ thuật và xã hội.

Sắp tới, Woo Seo Yoon sẽ đại diện Hàn Quốc tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế (Ảnh: Newsen).

Hoa hậu Hàn Quốc là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời tại xứ sở kim chi. Sau 70 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành nơi xuất hiện của nhiều người đẹp sau này hoạt động nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và thời trang.

Trong số những gương mặt từng trưởng thành từ Hoa hậu Hàn Quốc có các diễn viên Kim Sung Ryung, Go Hyun Jung, Kim Sa Rang và Honey Lee. Việc đăng quang ở tuổi 23 giúp Woo Seo Yoon tiếp nối thế hệ những người đẹp Hàn Quốc sử dụng danh hiệu sắc đẹp như bước đệm để phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Với ngoại hình nổi bật, nền tảng gia đình đáng chú ý, định hướng nghệ thuật rõ ràng và kinh nghiệm xuất hiện trên truyền hình, Woo Seo Yoon được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt đáng chú ý của làng sắc đẹp Hàn Quốc trong thời gian tới.