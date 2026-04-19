Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy thành tâm điểm tại "Anh trai say hi"

Tối 18/4, Anh trai say hi đêm thứ 9 với chủ đề "Reply 2024" diễn ra tại TPHCM, thu hút đông đảo khán giả. Chương trình tiếp tục duy trì sức hút với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mới mẻ.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy, hai diễn viên chính trong phim Vì mẹ anh phán chia tay, tác phẩm đang thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội gần đây.

Cả hai góp mặt trong tiết mục Kim phút kim giờ với vai trò khách mời. Trên sân khấu, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng xuất hiện trong trang phục cô dâu - chú rể, kết hợp cùng phần dàn dựng mang màu sắc tình cảm, tạo nên điểm nhấn trong tổng thể chương trình. Những tương tác như nắm tay, nhìn nhau trong phần trình diễn được khán giả chú ý.

Khi được MC Trấn Thành đặt câu hỏi lựa chọn giữa bạn diễn và các nghệ sĩ nam trong chương trình, Lê Tam Triều Dâng cho biết cô gặp khó khăn khi đưa ra quyết định, đồng thời chia sẻ điểm mạnh của từng người.

“Riêng với Võ Điền Gia Huy, những điểm tốt tôi vừa nhắc đến thì anh ấy đều có”, Lê Tam Triều Dâng chia sẻ, khiến khán giả tại sân khấu không ngừng hò reo.

Trước đó, trong quá trình quảng bá phim Vì mẹ anh phán chia tay, cả hai cũng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Sự tương tác tự nhiên, thoải mái giữa Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy khiến một bộ phận khán giả bày tỏ sự quan tâm, thậm chí “đẩy thuyền” cặp đôi theo hướng “phim giả tình thật”. Tuy vậy, cả hai chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về mối quan hệ ngoài công việc.

Về tổng thể, đêm diễn được chia thành nhiều phần. Live Stage 1 mở đầu với Nỗi đau ngây dại, sau đó nối tiếp bằng các tiết mục như Hút, Don’t care, Bảnh, I.C.O.N, No far, No star, tạo nhịp độ nhanh cho chương trình.

Sang Live Stage 2, chương trình mở rộng với các tiết mục thiên về cảm xúc như You had me at hello, Thi sĩ, Love sand, Đầu đội sừng, Hào quang, Catch me if you can...

Live Stage 3 chuyển sang không gian cảm xúc nhẹ hơn, có sự tham gia của các khách mời nữ như Lâm Bảo Ngọc hay Bảo Anh trong các tiết mục Regret, Ngáo ngơ, Cứ để anh ta rời đi, I’m thinking about you...

Live Stage 5 tập trung vào yếu tố trình diễn với các ca khúc Anh em gọi là có mặt ngay, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, được dàn dựng với nhiều hiệu ứng sân khấu.

Phần trình diễn solo của các nghệ sĩ trong nhóm “Best 5” gồm Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Isaac và HIEUTHUHAI được bố trí thành các tiết mục riêng, thể hiện màu sắc cá nhân. Mở đầu là Đức Phúc với Phù Đổng Thiên Vương, ca khúc từng giúp anh chiến thắng tại Intervision 2025, được xây dựng trên nền các yếu tố văn hóa Việt như chiếu, cờ hội, tre, ngựa sắt.

Tiếp đó, Quang Hùng MasterD trình diễn Chất gây hại, trong khi RHYDER mang đến Chẳng tin vào tình yêu với phong cách cá tính. Isaac lựa chọn Tâm ý đổi thay, kết hợp phần trình diễn cùng piano theo hướng tập trung vào cảm xúc.

Khép lại là HIEUTHUHAI với Người im lặng gặp người hay nói, ca khúc từng đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số, hoàn thiện phần trình diễn cá nhân của nhóm nghệ sĩ.

Chương trình khép lại với Sao hạng A và THE STARS, được thể hiện bởi các nghệ sĩ trong tiếng hò reo của khán giả.

Ảnh: Ban tổ chức