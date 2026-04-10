Tam Triều Dâng thoát bóng “sao nhí", ghi dấu ấn ở tuổi 28

Gần đây, Tam Triều Dâng nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Vì mẹ em phán chia tay. Cô đóng cặp cùng Võ Điền Gia Huy, gương mặt trẻ của điện ảnh Việt.

Trong phim, Tam Triều Dâng vào vai một hộ lý trẻ, có xuất phát điểm bình thường, mang tính cách lạc quan nhưng phải đối diện với nhiều áp lực trong chuyện tình cảm. Nhân vật của cô rơi vào mối quan hệ không “môn đăng hộ đối” với nam chính, từ đó nảy sinh những xung đột và biến cố.

Sự kết hợp giữa Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy được nhiều khán giả quan tâm. Hai nhân vật có tính cách đối lập, nam chính mang vẻ ngoài lạnh lùng, trong khi nhân vật nữ lại ấm áp, chân thành. Cách thể hiện tự nhiên của cả hai giúp các phân đoạn sinh hoạt đời thường như ghen tuông, chăm sóc hay những khoảnh khắc gần gũi trở nên nhẹ nhàng, dễ theo dõi. Một số trích đoạn của cặp đôi cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Song song với dự án truyền hình, Tam Triều Dâng tham gia phim điện ảnh Bẫy tiền (của đạo diễn Oscar Dương), khởi chiếu từ ngày 10/4. Đây là dự án cô đóng chính cùng Liên Bỉnh Phát. Bộ phim khai thác đề tài lừa đảo qua điện thoại, xoay quanh những hệ lụy của tội phạm công nghệ cao.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai người đàn ông rơi vào khủng hoảng tài chính và bị cuốn vào đường dây lừa đảo. Tam Triều Dâng đảm nhận vai vợ sắp cưới luôn đồng hành bên anh nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ những biến cố liên quan.

Chia sẻ về vai diễn, Liên Bỉnh Phát cho biết thử thách nằm ở việc thể hiện mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa hai nhân vật, với những cảm xúc đan xen. Trong khi đó, Tam Triều Dâng nói cô gặp khó khăn khi thể hiện hình ảnh một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh trong tình yêu, do đây là dạng vai có nhiều khác biệt so với trải nghiệm cá nhân.

Đạo diễn Oscar Dương đánh giá sự phối hợp giữa hai diễn viên có tiến triển tích cực trong quá trình làm việc. Theo anh, sau thời gian làm quen, cả hai dần tạo được sự kết nối khi vào vai.

Sau Bẫy tiền, Tam Triều Dâng tiếp tục xuất hiện trong phim Trùm Sò, dự kiến ra rạp từ ngày 24/4. Tác phẩm do Đức Thịnh đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên như Thanh Thúy, Doãn Quốc Đam...

Ở dự án này, Tam Triều Dâng đảm nhận hình ảnh khác so với các vai diễn trước, với màu sắc tươi sáng và thiên về yếu tố hài. Một số phân đoạn hành động, vận động trong phim cho thấy sự thay đổi trong cách thể hiện của nữ diễn viên.

Từng được khán giả biết đến với danh xưng “sao nhí”, Tam Triều Dâng có xuất phát điểm thuận lợi khi sớm tham gia hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cô cho rằng hành trình theo đuổi nghề diễn không hoàn toàn dễ dàng. Nữ diễn viên cho biết ngoại hình trẻ trung đôi khi trở thành rào cản, khiến cô gặp khó trong việc tạo dựng niềm tin với khán giả và ê-kíp.

“Gương mặt non nớt khiến nhiều người vẫn giữ suy nghĩ tôi là sao nhí. Nhưng nếu cứ chờ mình lớn lên thì không biết đến bao giờ, vì ngoại hình của tôi vốn đã như vậy. Tôi nghĩ quan trọng là bản thân cảm thấy mình đã trưởng thành để bước ra khỏi vùng an toàn”, cô từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo Tam Triều Dâng, việc thay đổi hình ảnh không nhất thiết phải đi theo hướng gây sốc hay lựa chọn những vai diễn táo bạo. Thay vào đó, cô ưu tiên tìm kiếm các nhân vật có chiều sâu, phù hợp với khả năng và từng bước mở rộng vai diễn.

Việc liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án gần đây cho thấy tần suất hoạt động của Tam Triều Dâng trong lĩnh vực phim ảnh. Sau thời gian làm nghề, cô tiếp tục tham gia các dự án với nhiều dạng vai khác nhau, từ truyền hình đến điện ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh mới trong mắt khán giả, không còn bị đóng khung với hình tượng "sao nhí" như trước đây.