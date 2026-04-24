Tam Triều Dâng bị giục cưới, được Võ Điền Gia Huy ôm hoa đến chúc mừng

Trong phim Trùm Sò, Tam Triều Dâng đảm nhận vai một cô gái mang màu sắc hài hước, năng động và có phần ngây ngô. Hình ảnh được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với cô ngoài đời. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Thanh Thúy, dự án từng gặp không ít khó khăn ở giai đoạn đầu và chính sự tham gia của Tam Triều Dâng đã giúp phim có thể chính thức bấm máy.

Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục được nhắc đến khi bị “đẩy thuyền” cùng Võ Điền Gia Huy sau hiệu ứng từ dự án Vì mẹ anh phán chia tay. Những lần xuất hiện chung, cùng loạt khoảnh khắc tương tác thân thiết của cả hai luôn thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Lê Tam Triều Dâng tại buổi công chiếu phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại thảm đỏ, Võ Điền Gia Huy xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, mang theo bó hoa để chúc mừng bạn diễn. Cả hai không ngại dành cho nhau những cử chỉ gần gũi, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong phần giao lưu, Tam Triều Dâng bất ngờ rơi vào tình huống “khó đỡ” khi nhận câu hỏi từ Quang Minh: “Anh hỏi thật, em định khi nào cho ê-kíp phim Trùm Sò đi ăn đám cưới?”.

Câu hỏi khiến nữ diễn viên lúng túng, trong khi khán giả phía dưới không ngừng reo hò. Nam nghệ sĩ còn hài hước nhận xét Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy "dính nhau như keo".

Võ Điền Gia Huy ôm hoa đến chúc mừng Lê Tam Triều Dâng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trùm Sò đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh sau 6 năm vắng bóng trên đường đua điện ảnh. Anh xúc động trước sự quan tâm của khán giả, đồng thời cho biết đây là dự án hài lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian nhưng không đặt nặng việc bám sát khuôn mẫu lịch sử. Thay vào đó, anh ưu tiên yếu tố gần gũi, giúp khán giả dễ dàng kết nối với câu chuyện.

Ở vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, Thanh Thúy cũng nhận được câu hỏi thú vị về nhân vật Bào Ngư - một người phụ nữ dữ dằn. Ngay lập tức, Đức Thịnh “bóc phốt” vợ khi cho rằng nhân vật này chỉ bằng một nửa ngoài đời, khiến không khí buổi giao lưu trở nên vui vẻ.

Đạo diễn Đức Thịnh đảm nhận vai trò đạo diễn phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Dù vậy, nam đạo diễn không quên dành lời tri ân đặc biệt cho bà xã: “Nếu không có Thúy, tôi sẽ không thể hoàn thành dự án này, cũng không thể trở lại với điện ảnh. Tôi từng thấy vợ mình đứng chờ hơn một tiếng chỉ để mời một diễn viên, nhưng chỉ nhận lại vài câu trả lời qua loa. Chính điều đó khiến tôi quyết tâm trở lại và tham gia vai Trùm Sò, thậm chí chăm chỉ giảm cân để phù hợp với nhân vật”.

Nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ điển tích dân gian Ngao Sò Ốc Hến, nhưng được làm mới qua cách kể của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải. Bộ phim khai thác chủ đề phê phán thói keo kiệt, thông qua hành trình biến chuyển của nhân vật Trùm Sò từ một người tính toán, ích kỷ đến khi nhận ra sai lầm và thay đổi sau những biến cố.

Dàn diễn viên của Trùm Sò quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoa hậu Mai Phương, Hoàng Tóc Dài…