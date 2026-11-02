Chàng tài tử lãng tử của phim Cảm xúc

Với khán giả Việt Nam, Son Ji Chang là một trong những gương mặt gắn liền với làn sóng phim Hàn Quốc đời đầu. Vai Han Bin trong bộ phim truyền hình Cảm xúc (Feelings) phát sóng năm 1994 giúp anh ghi dấu ấn nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm và hình tượng chàng trai thanh xuân ấm áp.

Son Ji Chang (giữa) từng gây sốt với dự án "Cảm xúc" (Ảnh: Korea).

Cảm xúc là một trong những tác phẩm tình cảm tiêu biểu của truyền hình Hàn Quốc thập niên 1990. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi bật thời điểm đó gồm Son Ji Chang, Kim Min Jong, Lee Jung Jae và Woo Hee Jin.

Câu chuyện xoay quanh ba anh em nhà họ Han: Han Bin, Han Hyun và Han Joon, cùng những rung động tình cảm khi Yoo Ri, con gái một người bạn thân của mẹ, trở về Hàn Quốc và sống cùng gia đình. Sự xuất hiện của Yoo Ri khiến tình cảm giữa ba anh em trở nên phức tạp, đồng thời mở ra những xung đột khó nói.

Bộ phim không chỉ khai thác chuyện tình cảm mà còn đan xen tình anh em, tình bạn và quá trình trưởng thành của những người trẻ. Khác với nhiều tác phẩm truyền hình Hàn Quốc thường khai thác bi kịch, Cảm xúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, với những rung động đầu đời và các câu chuyện gần gũi trong cuộc sống thường nhật.

Tại Việt Nam, phim được giới thiệu khoảng năm 1997, nhanh chóng chinh phục khán giả và trở thành một trong những tác phẩm được nhớ đến của thế hệ yêu phim Hàn Quốc đầu tiên.

Son Ji Chang và Kim Min Jong cùng thể hiện ca khúc "With you" nổi tiếng trong "Cảm xúc" (Ảnh: Naver).

Trong dàn nhân vật, Han Bin do Son Ji Chang đảm nhận là hình tượng được nhiều khán giả yêu thích. Nhân vật sở hữu nụ cười duyên dáng, tính cách thân thiện và phong thái lịch thiệp. Mái tóc bổ luống lãng tử cùng phong cách ăn mặc trẻ trung của anh cũng từng trở thành hình mẫu thời trang được nhiều chàng trai học theo.

Sức hút của Cảm xúc còn vượt ra ngoài màn ảnh nhờ ca khúc chủ đề With You, do chính Son Ji Chang và Kim Min Jong cùng thể hiện. Bài hát góp phần giúp hình ảnh hai nam diễn viên gắn bó sâu sắc hơn với khán giả.

Từ ngôi sao màn ảnh đến ông chủ doanh nghiệp

Sinh năm 1970, Son Ji Chang bước chân vào lĩnh vực diễn xuất từ năm 1989, đồng thời hoạt động với vai trò ca sĩ. Anh cùng Kim Min Jong thành lập nhóm nhạc The Blue, tạo được dấu ấn trong làng nhạc Hàn Quốc thập niên 1990.

Ngoài Cảm xúc, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim truyền hình như Hoa cúc vàng, Cú nhảy cuối cùng, Xúc cảm và Bộ ba.

Son Ji Chang nổi tiếng với hình tượng lãng tử (Ảnh: Nate).

Tuy nhiên, khi sự nghiệp diễn xuất đang được chú ý, Son Ji Chang dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Tác phẩm Rose Fence (2004) được xem là một trong những dự án diễn xuất cuối cùng của anh trước khi tập trung cho công việc mới.

Mới đây, Son Ji Chang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình truyền hình The Boss Has Donkey Ears của đài KBS 2TV. Thay vì xuất hiện với tư cách diễn viên, anh tham gia chương trình trong vai trò người đứng đầu một công ty tổ chức sự kiện đã hoạt động suốt 26 năm.

Nam nghệ sĩ giới thiệu: “Trước đây tôi đứng trên sân khấu, còn bây giờ tôi tạo ra sân khấu”. Công ty của anh chuyên lên kế hoạch và tổ chức nhiều loại hình sự kiện, từ tiệc cuối năm của doanh nghiệp, hòa nhạc, hội thảo, lễ trao giải đến các chương trình ở nước ngoài.

Trong chương trình, Son Ji Chang tiết lộ doanh thu cao nhất của công ty từng đạt khoảng 6 tỷ won (hơn 115 tỷ đồng) mỗi năm. Hiện, công ty đạt khoảng 5 tỷ won (hơn 95 tỷ đồng) mỗi năm. Con số khiến các khách mời bất ngờ, cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp do nam diễn viên điều hành.

Son Ji Chang hiện là một doanh nhân thành đạt (Ảnh: Naver).

Chương trình cũng ghi lại quá trình nam nghệ sĩ trực tiếp điều hành công việc. Trong một sự kiện dành cho 180 khách hàng VIP của một thương hiệu ô tô cao cấp, anh theo sát nhiều công đoạn, từ lên kế hoạch đến tổ chức tại hiện trường. Dù là CEO, Son Ji Chang vẫn tự mình xử lý các công việc nhỏ, kiểm tra từng chi tiết và hỗ trợ nhân viên khi cần.

Anh chia sẻ triết lý kinh doanh: "Muốn tạo lợi thế cạnh tranh, bản thân phải trực tiếp tham gia và theo sát công việc". Hình ảnh một ông chủ bận rộn, tự tay xử lý nhiều đầu việc khiến khán giả có cái nhìn khác về nam diễn viên từng nổi tiếng với vẻ ngoài thư sinh.

Các nhân viên cũng tiết lộ Son Ji Chang là người có tính cách khá nóng nảy, thường nhắc nhở nếu cấp dưới không theo kịp tốc độ làm việc của mình. Những chia sẻ này tạo nên không khí hài hước trong chương trình, đồng thời cho thấy sự khác biệt giữa hình tượng tài tử trên màn ảnh và phong cách quản lý ngoài đời.

Theo truyền thông Hàn Quốc, công ty của Son Ji Chang được thành lập từ năm 2000. Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực tổ chức sự kiện, đảm nhận cả những chương trình ở nước ngoài.

Đằng sau doanh thu hàng tỷ won là lịch làm việc dày đặc và áp lực lớn. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ có những chuyến công tác nước ngoài anh chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày.

Cuộc sống kín tiếng bên “bà xã” diễn viên Oh Yeon Soo

Son Ji Chang hạnh phúc bên bạn đời, diễn viên Oh Yeon Soo (Ảnh: Newsen).

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, cuộc sống hôn nhân của Son Ji Chang cũng nhận được sự quan tâm. Anh kết hôn với nữ diễn viên Oh Yeon Soo vào năm 1998. Cặp đôi có 2 con trai và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ có cuộc sống khá kín tiếng tại Hàn Quốc.

Son Ji Chang từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Anh cho biết thời gian đầu, hai người có những bất đồng do trưởng thành trong môi trường khác nhau. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, họ trở thành những người bạn thân thiết, biết nhường nhịn và thấu hiểu đối phương.

Nam diễn viên cũng kể rằng đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh thấy vợ nằm đó, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên. Lời chia sẻ khiến khán giả thích thú bởi sự dí dỏm và tình cảm mà anh dành cho bạn đời.

Trong khi đó, Oh Yeon Soo từng nói vợ chồng cô có cuộc sống khá độc lập, mỗi người đều có không gian riêng. Nữ diễn viên cũng hài hước nhận xét chồng rất đẹp trai nhưng đã thay đổi nhiều theo thời gian.

Từ một tài tử được yêu mến qua những bộ phim thanh xuân, Son Ji Chang đã chọn con đường khác. Sau hơn 30 năm, hình ảnh Han Bin lãng tử vẫn là ký ức đẹp với khán giả, trong khi cuộc sống hiện tại của anh gắn với vai trò một doanh nhân đứng sau những sân khấu lớn.