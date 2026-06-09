Tài tử "Bản tình ca mùa đông" hiếm hoi lộ diện sau nhiều năm sống kín tiếng

Theo Spotv News, Bae Yong Joon cùng vợ - nữ diễn viên Park Soo Jin - và con trai được bắt gặp tại sân bay Changi (Singapore) trong một chuyến du lịch gia đình. Đáng chú ý, chuyến đi còn có sự tham gia của gia đình nữ diễn viên Park Shin Hye và chồng cô là diễn viên Choi Tae Joon.

Những hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây là một trong số ít lần Bae Yong Joon xuất hiện công khai kể từ khi lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ.

Bae Yong Joon (phải) và vợ xuất hiện tại Singapore cùng con trai (Ảnh: Naver).

Trong loạt ảnh được ghi lại, nam diễn viên diện trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang. Park Soo Jin mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần short năng động. Hai vợ chồng cùng di chuyển hành lý trong khu vực nhà ga, trong khi con trai của họ tự đeo ba lô và theo sát cha mẹ.

Park Shin Hye, người được cho là đang mang thai con thứ 2, cũng xuất hiện cùng chồng con trong chuyến đi. Nữ diễn viên tự tay chuẩn bị hành lý và đẩy xe nôi, còn Choi Tae Joon phụ trách xe đẩy chở vali cùng con trai.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Park Shin Hye và Park Soo Jin có mối quan hệ thân thiết sau khi cùng tham gia bộ phim Flower Boys Next Door năm 2013. Trong khi đó, Choi Tae Joon cũng có mối liên hệ với Bae Yong Joon trên phương diện công việc khi anh ký hợp đồng độc quyền với Blitzway Entertainment, công ty có sự tham gia đầu tư của nam tài tử, vào đầu năm nay.

Bae Yong Joon là ngôi sao nổi tiếng của làn sóng Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Bae Yong Joon (SN 1972) lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả tại Hàn Quốc. Trước khi bước chân vào làng giải trí, anh từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Năm 1994, anh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Greetings of Love.

Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật, Bae Yong Joon nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Young Man's Sunshine, First Love (Mối tình đầu), Barefoot Youth hay Hotelier.

Trong Mối tình đầu, Bae Yong Joon vào vai Chan Woo, một chàng trai giàu nghị lực và tình cảm. Thành công của bộ phim đã giúp anh nhận được nhiều giải thưởng và từng bước trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc.

Tác phẩm này cũng được xem là một trong những bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử Hàn Quốc và góp phần thúc đẩy làn sóng Hàn Quốc lan rộng tại châu Á.

Tuy nhiên, vai diễn làm nên tên tuổi quốc tế của Bae Yong Joon phải kể đến Kang Joon Sang trong Bản tình ca mùa đông phát sóng năm 2002. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á.

Bae Yong Joon thời trẻ (Ảnh: Naver).

Tại Nhật Bản, sức ảnh hưởng của Bae Yong Joon lớn đến mức anh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "Yonsama". Nam diễn viên trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của làn sóng văn hóa Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ 21.

Thành công của Bản tình ca mùa đông không chỉ giúp các diễn viên nổi tiếng khắp châu Á mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hàn Quốc. Nhiều địa điểm xuất hiện trong phim, đặc biệt là đảo Nami ở thành phố Chuncheon, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế.

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình, Bae Yong Joon tiếp tục gây chú ý với dự án lịch sử giả tưởng Thái vương tứ thần ký. Đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của anh sau nhiều năm vắng bóng và cũng là bộ phim truyền hình cuối cùng mà nam diễn viên tham gia.

Được đầu tư với kinh phí lên tới khoảng 43 triệu USD, Thái vương tứ thần ký từng là một trong những dự án truyền hình lớn nhất Hàn Quốc thời điểm đó. Bộ phim đạt thành tích khả quan tại nhiều quốc gia châu Á và giúp Bae Yong Joon nhận mức thù lao thuộc hàng cao nhất ngành giải trí Hàn Quốc.

Bae Yong Joon nổi tiếng với vai diễn trong "Bản tình ca mùa đông" (Ảnh: Naver).

Dù không sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, Bae Yong Joon vẫn được xem là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Trong nhiều năm, anh được công chúng tại Hàn Quốc và Nhật Bản xem là hình mẫu nam chính lý tưởng trên màn ảnh.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Bae Yong Joon còn sớm thể hiện khả năng kinh doanh. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, anh bắt đầu đầu tư vào bất động sản, nhà hàng và lĩnh vực giải trí.

Nam diễn viên thành lập công ty quản lý KeyEast Entertainment, nơi từng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong, So Yi Hyun, Choi Kang Hee hay Lee Hyun Woo.

Năm 2018, SM Entertainment mua lại KeyEast Entertainment với giá khoảng 47 triệu USD. Thương vụ này giúp Bae Yong Joon thu về khoản lợi nhuận đáng kể và củng cố vị thế của anh trong giới đầu tư giải trí.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên từng nhiều lần được xếp vào nhóm nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn nhất làng giải trí xứ kim chi nhờ hoạt động đầu tư hiệu quả. Bởi vậy, ngoài danh xưng "ông hoàng Hallyu", Bae Yong Joon còn được xem là một trong những doanh nhân thành công của ngành giải trí Hàn Quốc.

Bae Yong Joon lui về ở ần tử năm 2022 (Ảnh: Chosun).

Về đời tư, Bae Yong Joon kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin vào tháng 7/2015 sau thời gian ngắn hẹn hò. Cặp đôi lần lượt chào đón con trai đầu lòng vào năm 2016 và con gái vào năm 2018.

Từ năm 2022, gia đình nam diễn viên chuyển tới Hawaii (Mỹ) sinh sống. Kể từ đó, cả hai gần như không xuất hiện trước truyền thông. Bae Yong Joon không sử dụng mạng xã hội, còn Park Soo Jin cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, Bae Yong Joon hiện tập trung cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, sức ảnh hưởng của nam diễn viên vẫn được nhắc đến như một trong những biểu tượng tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc thế hệ đầu.

Vì vậy, những hình ảnh mới nhất của Bae Yong Joon cùng gia đình tại Singapore đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từng yêu mến anh qua các bộ phim kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc.