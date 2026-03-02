Tài tử 80 tuổi nói về trải nghiệm đặc biệt khi con trai mới 6 tuổi

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 80, ông cho biết con trai năm nay 6 tuổi và mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình.

“Giờ con tôi cũng lớn rồi nên tôi không phải chăm con nữa. Ngược lại, tôi phải chơi với con và chạy theo con nhiều hơn”, nam diễn viên chia sẻ.

Tài tử Kim Yong Gun có con ở tuổi 76 (Ảnh: Newsen).

Ở tuổi 80, Kim Yong Gun cho biết con trai nhỏ không sống cùng ông. Tuy nhiên, hai cha con vẫn duy trì liên lạc đều đặn qua điện thoại và sắp xếp thời gian gặp gỡ nếu có thể. Theo nam diễn viên, sự kết nối này giúp tình cảm cha con thêm gắn bó.

Ông cũng chia sẻ rằng việc làm cha của một đứa trẻ nhỏ ở tuổi U80 mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Trải nghiệm này khiến ông nhớ lại không ít vai diễn người cha từng thể hiện trên màn ảnh, đồng thời giúp ông nhìn cuộc sống bằng góc nhìn sâu sắc và thấu cảm hơn.

Năm 2021, làng giải trí Hàn Quốc từng chấn động trước thông tin Kim Yong Gun có con ngoài giá thú với một phụ nữ kém ông 39 tuổi. Theo truyền thông, bạn gái cũ (được gọi là A) đã đệ đơn kiện nam diễn viên vì cáo buộc ông ép cô phá thai sau khi biết tin mang thai.

Theo lời A, hai người gặp nhau năm 2008 khi cô 24 tuổi và duy trì mối quan hệ trong 13 năm. Đến tháng 3/2020, cô phát hiện có thai và thông báo cho Kim Yong Gun, song cho rằng ông phản đối việc sinh con.

Kim Yong Gun đưa con trai tham gia nhiều chương trình cùng ông (Ảnh: SBS).

Theo luật Hàn Quốc, hành vi ép buộc phá thai là vi phạm pháp luật, khiến vụ việc nhanh chóng gây làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam diễn viên.

Sau đó, Kim Yong Gun lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự hối tiếc và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm. Ông thừa nhận ban đầu cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng khi biết tin có con vì áp lực tuổi tác, khả năng nuôi dạy con và phản ứng của dư luận cũng như gia đình.

“Dù biết là muộn, tôi nhận ra đứa trẻ quý giá thế nào. Tôi đã nói với các con trai và họ chấp nhận. Em bé đến như một điều may mắn”, ông chia sẻ. Đại diện pháp lý của nam diễn viên cho biết ông cảm thấy xấu hổ khi làm cha ở tuổi U80 nên không muốn sự việc trở nên ồn ào.

Phía A sau đó bác bỏ một số lời giải thích từ Kim Yong Gun và cho rằng ông từng có lời lẽ xúc phạm cô, ép cô bỏ em bé trước khi vụ kiện được tiến hành. Vụ việc từng là tâm điểm truyền thông trước khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Gần 2 tháng sau khi mâu thuẫn nổ ra, Kim Yong Gun và A đã có cuộc gặp kín tại Seoul (Hàn Quốc) để thống nhất mọi chuyện. Hai bên được cho là đã tháo gỡ khúc mắc và Kim Yong Gun trực tiếp xin lỗi A.

Ông cũng thừa nhận với truyền thông: “Vào thời điểm đó, tôi đã không cân nhắc cảm xúc của A mà chỉ nhấn mạnh quan điểm của mình. Tôi xin được tha thứ vì những lời nói và hành động hấp tấp”.

Kim Yong Gun là ngôi sao quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Theo luật sư của A, thân chủ của cô đã rơi nước mắt khi nghe lời xin lỗi. “Cô ấy không mong cầu điều gì đặc biệt, chỉ cần một lời nói ấm áp. Sau cuộc trò chuyện chân thành, cả hai đã giải tỏa được hiểu lầm”, luật sư cho biết.

Theo nguồn tin của Dispatch, Kim Yong Gun quyết định đăng ký khai sinh cho đứa trẻ theo họ của mình, đồng thời cam kết hỗ trợ A trong suốt thời gian mang thai và chu cấp đầy đủ chi phí nuôi dưỡng sau khi em bé chào đời. Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

Phía A đã rút đơn kiện. Luật sư đại diện chia sẻ: “Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với Kim Yong Gun, khách hàng của tôi quyết định rút đơn để tập trung vào việc sinh và nuôi con”.

Kim Yong Gun và con trai ruột Ha Jung Woo (Ảnh: News).

Kim Yong Gun (SN 1946) là gương mặt gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc. Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Hương mùa hè, Sắc đẹp ngàn cân, Mặt trời của chàng Joo, Bác sĩ xứ lạ…

Ông từng theo học ngành Y tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) trước khi bước vào ngành giải trí năm 1967 với vai trò diễn viên lồng tiếng.

Từ cuộc hôn nhân đầu tiên (kết thúc vào năm 1996), ông có 2 con trai. Một trong 2 người là tài tử nổi tiếng Ha Jung Woo - người được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Hàn Quốc.

Ở tuổi 80, Kim Yong Gun cho biết ông cố gắng duy trì sức khỏe để có thể đồng hành cùng con trai nhỏ trong những năm tháng trưởng thành sắp tới.