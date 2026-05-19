Tái bản cuốn sách lịch sử viết bằng thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Lịch sử nước ta mà Bác Hồ đã viết cách đây 80 năm.

"Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, có lẽ, hiếm có câu thơ nào về lịch sử dân tộc lại quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam như lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 80 năm trước.

Không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn, đó còn là mong muốn lớn lao của Người, để lịch sử dân tộc đi vào lòng nhân dân một cách tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc.

Năm 1942 tại Cao Bằng, cuốn sách Lịch sử nước ta được Việt Minh Tuyên truyền bộ xuất bản nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức dân tộc trong quần chúng nhân dân. Chỉ với 208 câu thơ lục bát ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ thời Hùng Vương đến giữa thế kỷ XX.

Cuốn sách thơ "Lịch sử nước ta" của Bác Hồ được được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tái bản (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Qua những vần thơ mộc mạc mà giàu sức lay động, lịch sử hiện lên gần gũi, sinh động hơn, không chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện, mà như lời kể thân tình của ông bà, cha mẹ với con cháu về một dân tộc kiên cường, bất khuất và giàu lòng yêu nước.

Hơn tám thập kỷ trôi qua, Lịch sử nước ta vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, tư tưởng và sức sống bền bỉ trong lòng bạn đọc. Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ nằm ở nội dung cô đọng, khái quát, dễ hiểu mà còn ở cách đưa lịch sử đến với quần chúng bằng những vần thơ lục bát giản dị, gần gũi. Đặc biệt, ở phần niên biểu cuối tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán năm 1945 dân tộc Việt Nam sẽ giành được độc lập, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào tương lai của cách mạng và dân tộc.

Trong lần xuất bản này, cuốn sách được đổi mới về hình thức trình bày theo hướng hiện đại, sinh động và tăng tính tương tác, góp phần nâng cao trải nghiệm đọc.

Hệ thống tranh minh họa nhiều màu sắc tái hiện các giai đoạn lịch sử, nhân vật và sự kiện tiêu biểu của dân tộc, giúp bạn đọc, đặc biệt là thiếu nhi, dễ dàng hình dung hành trình dựng nước và giữ nước gian khổ nhưng đầy hào hùng của cha ông.

Lịch sử không chỉ được đọc mà còn được “chạm” vào bằng màu sắc, trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Mỗi trang sách trở thành một hành trình khám phá, nơi những vị anh hùng dân tộc, những trận đánh oanh liệt hay dấu mốc lịch sử thiêng liêng hiện lên sinh động qua những gam màu đa sắc.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi trẻ em đang bị cuốn vào điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử, sự xuất hiện của những cuốn sách vừa giàu tri thức, vừa giàu tính tương tác như Lịch sử nước ta là rất cần thiết. Qua từng câu thơ, từng bức tranh, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc thay vì áp lực ghi nhớ.

Sự kết hợp giữa di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh với hình thức thể hiện hiện đại đã đưa lịch sử dân tộc vốn được kể lại bằng những vần thơ giản dị năm nào của Bác Hồ, tiếp tục được kể lại bằng sắc màu, cảm xúc và tình yêu Việt Nam hôm nay.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử, lòng yêu nước và ý thức dân tộc tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến vì một nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.