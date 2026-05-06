Tác giả Lý Tứ ra mắt 2 tác phẩm về Phật pháp với lối viết dung dị

Mới đây, tác giả Lý Tứ đã tổ chức lễ ra mắt 2 tác phẩm mới xuất bản là Vô Thanh Luận và tập thơ Nhặt nhạnh tại Hà Nội.

Tác giả Lý Tứ (72 tuổi, quê ở Quảng Nam, hiện sinh sống ở An Giang) được nhiều độc giả biết đến với nhiều đầu sách về Phật đạo.

Đây là các tác phẩm hệ thống hóa những tinh hoa, phương pháp và nhận thức sâu sắc mà ông đã đúc kết trong quá trình khám phá, chia sẻ và ứng dụng Phật pháp trong đời sống.

Vô Thanh Luận là cuốn sách mới nhất được tác giả Lý Tứ hoàn thành. Đây là cuốn sách dày 578 trang, tập hợp 72 bài viết của tác giả từ những năm 2019 được chia thành 3 phần. Trong đó, phần hai tập hợp các câu hỏi của bạn đọc gửi về cho ông mong muốn tìm hiểu về Phật pháp.

Tác phẩm được trình bày dưới hình thức hỏi - đáp với ngôn ngữ mộc mạc, trực diện giúp bạn đọc có thể hiểu một cách dễ dàng về Phật đạo.

Cách viết của tác giả Lý Tứ dung dị, đời thường, tránh sự nặng nề của thuật ngữ hàn lâm. Những khái niệm vốn được xem là sâu xa của Phật học trở nên dễ tiếp cận, giúp nhiều tầng lớp độc giả có thể hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của giáo pháp.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải đánh giá, nội dung của Vô Thanh Luận có sự kết hợp của văn chương, thơ ca và tâm tình của bạn đọc bốn phương kèm những màn hỏi đáp, phản biện chạm đến trái tim của những người tìm đến Đạo pháp.

Cuốn sách Vô Thanh Luận và tập thơ Nhặt Nhạnh của tác giả Lý Tứ (Ảnh: BTC).

"Cuốn sách, có những phần luận cực kỳ sâu sắc. Sau khi đọc từng trang, chúng ta hãy ngẫm nghĩ rồi soi chiếu với tâm thức của mình, sẽ cảm nhận được điều tuyệt vời của cuốn sách", nhà báo Bùi Ngọc Hải nhận xét.

Về tập thơ Nhặt Nhạnh, có 52 bài thơ được tác giả Lý Tứ sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Tập thơ là sự kết tinh của những suy tư, trải nghiệm và chiêm nghiệm về đời sống, nhân sinh và con đường tìm kiếm chân lý.

Mỗi bài thơ giống như một mảnh cảm xúc được tác giả "nhặt" từ những khoảnh khắc của cuộc đời: khi là nỗi trăn trở của tuổi trẻ trước khổ đau và vô minh, khi là những suy nghiệm sâu sắc về thời gian, vô thường và hành trình giác ngộ.

Trong các bài thơ, ngôn từ mang nhiều sắc thái, từ trữ tình, triết lý đến lời dạy dành cho học trò. Nhiều bài thể hiện tinh thần Phật đạo sâu sắc, gợi mở những vấn đề lớn như giác ngộ và trí tuệ.

Tác giả Lý Tứ có nhiều cuốn sách về Phật giáo với lối viết giản dị, dễ hiểu, đời thường (Ảnh: BTC).

Với giọng thơ giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu triết lý, Nhặt Nhạnh còn là lời gợi mở để mỗi người đọc dừng lại, suy ngẫm về chính mình và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của đời sống.

Ngoài ra mắt 2 cuốn sách, các tác giả, nhà nghiên cứu đã có cuộc giao lưu với bạn đọc. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà cuốn sách mang lại đối với cộng đồng.

Cuộc giao lưu với chủ đề "Vô Thanh Luận - Giáo Pháp của kỷ nguyên số" gửi gắm đến bạn đọc cách tiếp cận mới mẻ đối với Phật đạo và lợi ích của Phật đạo trong thời đại hiện nay.

Giáo pháp không còn chỉ hiện diện trong không gian tâm linh hay sách vở hàn lâm, mà đang bước vào đời sống số với hình thức đơn giản, dễ hiểu, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Một số tác phẩm của tác giả Lý Tứ

Vô Đối Môn, xuất bản tháng 6/2019: Cuốn sách trình bày dưới dạng các câu hỏi - đáp nâng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu nhằm phục vụ tìm hiểu Phật pháp, giúp người đọc sáng tỏ những khái niệm trong Phật đạo, dễ dàng ứng dụng vào đời sống thực tế.

Phật giáo và Thiền, xuất bản năm 2019: Cuốn sách có cấu trúc như một luận văn khoa học mô tả bức tranh toàn cảnh về tu tập trong Phật đạo từ tổng quan đến chi tiết, qua các thời kỳ, từ đó nhận ra thế nào là hệ thống giáo dục chân thực của Phật đạo.

Tâm pháp, xuất bản năm 2019: Đây là một tác phẩm văn học hư cấu. Thông qua các nhân vật và bối cảnh lịch sử, từ những tâm tư nguyện vọng và mong cầu tìm được đời sống an vui, tác giả lần lượt làm rõ các vấn đề nội tâm mà nhân vật phải đối diện, sử dụng chính những tri thức Phật đạo giúp nhân vật nhận ra vấn đề.

Anh lạc luận tập 1, xuất bản năm 2020 và Anh lạc luận tập 2: Hai cuốn sách giống như một bộ từ điển bách khoa Phật đạo, người đọc có thể tìm thấy hầu hết các chủ đề ứng dụng Phật pháp trong 2 cuốn sách này.

Chuyện Chi Đây, xuất bản năm 2021 và Chuyện Trên Mây, xuất bản năm 2021: Hai cuốn sách tập hợp các câu hỏi độc giả gửi về cho tác giả thông qua chuyên mục “Bạn đọc hỏi – Lý Tứ trả lời” từ năm 2019 đến năm 2021.

Trong cuốn sách có rất nhiều vấn đề bạn đọc quan tâm, các chủ đề thường gặp trong Phật đạo được tiếp cận một cách thú vị, hóm hỉnh mà vẫn vô cùng sâu sắc.

Tâm Tông và Trò chơi trí tuệ, xuất bản năm 2022: Cuốn sách được trình bày dưới hình thức một sân chơi Phật pháp với các đề tài Tâm Tông và khai mở trí tuệ. Ngoài ra, tác phẩm cũng cho thấy những hoa trái mà các học trò của tác giả Lý Tứ đã gặt hái được khi áp dụng những lời Phật dạy.