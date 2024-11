Sự thật khả năng "tiên tri" của ông Donald Trump qua vai diễn 22 năm trước

Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47, một bức ảnh lan truyền trên mạng về ông Trump trong phim "Home Alone 2: Lost in New York" (1992) cùng câu thoại "Cứ đi đến cổng số 2, phòng 2024 sẽ có điều bất ngờ", thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Điều này khiến nhiều người tin rằng ông có khả năng "tiên tri" khi ngầm biết mình sẽ trở thành Tổng thống vào năm 2024.

Thực tế, trong vai cameo (vai diễn khách mời) ở phim "Home Alone 2", câu thoại duy nhất của ông Trump chỉ đơn giản là: "Xuống sảnh, rẽ trái".

Nhiều người còn đùa vui rằng không phải bỗng dưng ông Trump xuất hiện trong "Home Alone 2" mà là một dự đoán cho việc "Một mình ông ở Nhà Trắng 2 lần" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là vai cameo nổi tiếng nhất của ông Trump trong bộ phim Giáng sinh kinh điển do Chris Columbus đạo diễn.

Trong một cảnh quay, cậu bé Kevin McCallister (do Macaulay Culkin thủ vai) bị lạc trong khách sạn sang trọng và tình cờ gặp ông Trump - vai chủ khách sạn. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng vai diễn của ông đã để lại ấn tượng đặc biệt.

Ông Donald Trump và vai diễn trong "Home Alone 2: Lost in New York" (Nguồn: CBC).

Home Alone ra mắt năm 1990, đến nay vẫn là bộ phim được xem lại nhiều mỗi dịp Giáng sinh về. Với kinh phí sản xuất 15 triệu USD, bộ phim này từng trở thành một hiện tượng của Hollywood khi soán ngôi tất cả các phòng vé, trở thành bộ phim hài đạt kỷ lục thế giới về doanh thu khi đó là 533 triệu USD trên toàn cầu.

Sau thành công ngoài mong đợi của Home Alone năm 1990, có rất nhiều phiên bản kéo dài, phiên bản mới của phim được ra mắt sau này như: Home Alone 2: Lost in New York (1992); Home Alone 3 (1997); Home Alone 4 (2002) và mới đây nhất là Home Alone: The Holiday Heist (2012).

Trong đó, Home Alone 2 đạt doanh thu hơn 358 triệu USD toàn cầu. Năm 2020, kênh CBC của Canada đột nhiên cắt bỏ phân đoạn xuất hiện của ông Trump. Hành động này từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Nhắc đến ông Donald Trump, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nhà kinh doanh, một chính trị gia. Tuy nhiên, ngoài vai diễn trên, ông Trump từng có những lần xuất hiện khá thú vị trên màn ảnh trong vai trò cameo.

Với phong thái tự tin và tiếng tăm của mình, ông Donald Trump đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả dù là trong các vai nhỏ, xuất hiện vô cùng chóng vánh.

Những lần xuất hiện này không chỉ thể hiện sức ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí mà còn cho thấy một góc nhìn khác về ông.

Trong một tập của sitcom đình đám "The Fresh Prince of Bel-Air", ông Trump xuất hiện bên cạnh nhân vật do Will Smith thủ vai và gia đình Banks. Xuất hiện trong vai chính mình, ông Trump gây bất ngờ cho gia đình Banks khi quyết định mua lại căn nhà của họ.

Donald Trump vào vai cha của nhân vật Waldo - một cậu bé giàu có và kiêu ngạo trong bộ phim hài dành cho thiếu nhi "The Little Rascals". Lời thoại duy nhất của ông là câu nói "You're the best son money can buy" (tạm dịch: Con là đứa con tuyệt nhất mà tiền có thể mua được) khiến khán giả bật cười bởi lối diễn chân thực và mang đậm phong cách của chính ông ngoài đời thực.

Bộ phim hài nổi tiếng "Zoolander" cũng là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất mà ông Trump từng tham gia. Trong một cảnh quay ngắn, ông cùng vợ là bà Melania Trump (lúc đó còn là bạn gái của ông) xuất hiện trên thảm đỏ và phát biểu rằng Derek Zoolander (do Stiller thủ vai) là một "người mẫu đỉnh cao của thời đại".

Ông Trump cũng đóng vai chính mình, trò chuyện với nhân vật George Wade (do Hugh Grant thủ vai) tại một sự kiện xã hội trong bộ phim hài lãng mạn "Two Weeks Notice".

Trong một tập của loạt phim đình đám "Sex and the City", ông Trump có một pha xuất hiện ngắn ngủi khi trò chuyện với một số nhân vật. Tuy chỉ chớp nhoáng nhưng sự xuất hiện của ông Trump giúp khắc họa nên khung cảnh hào nhoáng và sự ảnh hưởng của ông trong các mối quan hệ kinh doanh và xã hội ở thành phố New York.