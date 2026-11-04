Theo truyền thông Hàn Quốc, những hình ảnh Song Joong Ki cùng vợ và hai con được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 3/11. Gia đình nam diễn viên được bắt gặp khi đi dạo tại khu vực gần công viên ven sông Hàn ở Seoul.

Trong những bức ảnh được lan truyền, Song Joong Ki đẩy xe cho con gái nhỏ, trong khi Katy đi bên cạnh. Cậu con trai đầu lòng của cặp đôi cũng xuất hiện, gây chú ý bởi vóc dáng đã lớn hơn trước.

Song Joong Ki đưa vợ con đi dạo phố tại Seoul (Ảnh: 163).

Trước đó, gia đình nam diễn viên còn được một người hâm mộ bắt gặp tại công viên giải trí Everland. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Song Joong Ki và vợ ăn mặc giản dị, thoải mái đưa các con tham quan khu vực sở thú.

Đặc biệt, diện mạo của con trai đầu lòng tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận. Hồi tháng 10/2023, khi xuất hiện trên chương trình JTBC Newsroom, Song Joong Ki từng hào hứng chia sẻ về ngoại hình của quý tử.

Nam diễn viên cho biết nhiều người nhận xét con trai có đôi môi giống bố. Anh nói: "Tôi thường nghe mọi người nhận xét rằng môi của con giống tôi. Khoảng 8/10 người nói như vậy. Vì thế, tôi cũng thường chăm chú quan sát đôi môi của con".

Song Joong Ki cho biết những lời nhận xét đó khiến anh vừa vui mừng, vừa cảm thấy kỳ diệu. Nam diễn viên vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước việc mình đã trở thành cha.

Trong một lần trò chuyện với phóng viên, tài tử cũng từng cho mọi người xem ảnh con trai trong điện thoại. Theo lời kể của một số người có mặt, em bé sở hữu đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu.

Song Joong Ki và vợ đăng ký kết hôn từ năm 2023 (Ảnh: Naver).

Từ khi các con chào đời, Song Joong Ki và vợ chủ động giữ kín hình ảnh, hạn chế để các bé xuất hiện trước truyền thông. Nam diễn viên mong muốn con có tuổi thơ bình dị, tránh sự chú ý quá mức của công chúng.

Hình ảnh gia đình Song Joong Ki xuất hiện bên nhau giữa lúc tin đồn hôn nhân rạn nứt lan truyền trên mạng xã hội châu Á. Trước đó, một số nguồn tin không chính thức cho rằng nam diễn viên và vợ không còn chung sống, Katy thậm chí được đồn đoán đã đưa các con trở về nước ngoài. Những thông tin này còn đề cập đến sự khác biệt trong quan điểm sống là nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người gặp trục trặc.

Song Joong Ki chưa lên tiếng trực tiếp về những thông tin trên. Tuy nhiên, việc anh và vợ cùng đưa hai con đi chơi cho thấy gia đình vẫn có những khoảng thời gian bên nhau.

Song Joong Ki công khai mối quan hệ với Katy Louise Saunders vào tháng 12/2022. Đến tháng 1/2023, nam diễn viên thông báo đăng ký kết hôn với cựu diễn viên người Anh, đồng thời tiết lộ vợ đang mang thai. Tháng 6 cùng năm, hai người chào đón con trai đầu lòng tại Rome (Italy).

Tháng 11/2024, gia đình nam diễn viên tiếp tục đón con gái. Song Joong Ki từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi có thêm thành viên mới, cho biết cô bé chào đời khỏe mạnh tại Rome.

Sinh năm 1985, Song Joong Ki là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt và My Name Is Loh Kiwan.

Song Joong Ki hiện là một trong những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn được truyền thông quan tâm bởi mức thu nhập và khối tài sản đáng kể. Theo trang IndiaTimes, tài sản của Song Joong Ki được ước tính khoảng 24 triệu USD.

Song Joong Ki từng dành nhiều lời tốt đẹp khi nói về vợ. Anh nhận xét Katy là người khôn ngoan, khéo léo và dịu dàng, đồng thời cho rằng cô giúp anh hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Trước khi kết hôn với Katy, Song Joong Ki từng có cuộc hôn nhân được công chúng đặc biệt quan tâm với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Hai người bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Hậu duệ mặt trời, tổ chức đám cưới vào tháng 10/2017 và tuyên bố ly hôn vào năm 2019, sau chưa đầy 2 năm chung sống.

Sau những biến động trong đời sống tình cảm, Song Joong Ki hiện dành nhiều sự quan tâm cho gia đình bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng vai trò làm cha, làm chồng có thể ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp, nhưng anh không quá lo lắng về điều đó.

Với tài tử, gia đình luôn là ưu tiên quan trọng nhưng anh vẫn mong muốn nỗ lực để trở thành một diễn viên tốt, người chồng và người cha có trách nhiệm.