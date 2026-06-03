Trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi liệu hiện tại có cảm thấy hạnh phúc hơn thời điểm ở tuổi 20 hay không, Song Hye Kyo đã trả lời: “Tôi còn rất trẻ khi ở tuổi 20. Có lẽ lúc đó tôi chưa thể phân biệt được hạnh phúc thực sự là gì. Bây giờ ở độ tuổi này, tôi nhận ra rằng mình đã từng rất hạnh phúc vào thời điểm đó, chỉ là khi ấy tôi không nhận ra mà thôi”.

Song Hye Kyo thừa nhận, quan điểm về hạnh phúc của cô ở tuổi ngoài 40 đã thay đổi nhiều (Ảnh: IG).

Quan điểm của Song Hye Kyo nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả. Thay vì cho rằng hạnh phúc chỉ đến khi đạt được thành công hay sự ổn định, nữ diễn viên cho rằng đôi khi con người chỉ nhận ra giá trị của những điều mình từng có khi đã trải qua đủ thăng trầm.

Theo thời gian, cách nhìn của cô về tình yêu và hạnh phúc cũng thay đổi đáng kể. Ngôi sao Hàn Quốc cho biết bản thân là người cảm thấy hạnh phúc hơn khi được cho đi. “Tôi là kiểu người cảm thấy vui khi trao đi tình yêu thương”, cô nói.

Song Hye Kyo cho rằng, việc yêu thương bản thân không đồng nghĩa với sự ích kỷ. Ngược lại, khi biết trân trọng chính mình, mỗi người sẽ có khả năng yêu thương và chia sẻ với người khác nhiều hơn.

Nữ diễn viên thừa nhận trước đây cô thường đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Tuy nhiên, sau những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là những trải nghiệm trong hôn nhân và chuyện tình cảm, cô học được cách cân bằng cảm xúc cũng như ưu tiên sự bình yên nội tâm.

“Đặt bản thân lên hàng đầu giúp tôi cho đi nhiều hơn và nhận lại nhiều tình yêu hơn. Tư duy của tôi đang dần thay đổi và một trạng thái ổn định mới cũng được thiết lập”, cô tâm sự.

Song Hye Kyo hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: IG).

Những chia sẻ của Song Hye Kyo cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về hạnh phúc của nhiều người khi bước qua những giai đoạn trưởng thành. Nếu ở tuổi đôi mươi, hạnh phúc thường được gắn với thành công, tình yêu hay những mục tiêu lớn lao, thì theo thời gian, nhiều người nhận ra cảm giác bình yên trong tâm hồn mới là điều đáng quý nhất.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, hạnh phúc không nằm ở việc luôn vui vẻ hay sở hữu mọi thứ mình mong muốn, mà là khả năng chấp nhận cuộc sống, trân trọng hiện tại và duy trì sự cân bằng về cảm xúc. Vì vậy, những khoảnh khắc giản dị như được ở bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân hay tận hưởng thời gian riêng tư ngày càng được xem là thước đo của một cuộc sống hạnh phúc.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn thuộc thế hệ 8X. Cô ghi dấu với các phim như Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm danh tiếng. Dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh trong những năm gần đây, mỗi lần góp mặt tại các sự kiện quốc tế, Song Hye Kyo vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ thần thái sang trọng cùng nhan sắc được đánh giá ngày càng mặn mà theo thời gian.

Tuy sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời sống tình cảm của nữ diễn viên lại trải qua không ít sóng gió. Cuộc hôn nhân giữa Song Hye Kyo và nam diễn viên Song Joong Ki từng được xem là chuyện tình cổ tích của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2019 sau chưa đầy 2 năm chung sống.

Song Hye Kyo tập trung cho sự nghiệp, những người cô yêu thương (Ảnh: IG).

Sau đổ vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo lựa chọn cách sống kín tiếng hơn. Cô tập trung cho công việc, dành thời gian cho gia đình và những người bạn thân thiết thay vì lên tiếng trước các tin đồn đời tư.

Ngôi sao sinh năm 1981 cho biết, cô thích những khoảnh khắc ở một mình để xem phim, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc thú cưng hoặc đi dạo. Đó là những điều giúp cô cảm thấy thư giãn và cân bằng sau nhiều năm sống dưới áp lực của sự nổi tiếng.

Khi được hỏi về cảm xúc đối với cuộc sống hiện tại, cô mỉm cười và nói: “Tôi cảm thấy rất bình yên. Đây có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Hiện tại không có điều gì khiến tôi phải lo lắng quá nhiều”.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn thường xuyên nhận được những lời khen về nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang tinh tế. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết ngoài đời cô khá giản dị.

Câu trả lời của Song Hye Kyo về khái niệm "hạnh phúc" khiến nhiều người suy ngẫm (Ảnh: IG).

“Khi ở nhà, tôi hầu như không trang điểm và cũng ít khi nhìn vào gương. Nhưng mỗi khi tham dự sự kiện hoặc chụp hình quảng cáo, ê-kíp luôn giúp tôi làm mới hình ảnh. Có những lúc nhìn vào gương, tôi cũng tự nghĩ: “Ồ, mình cũng đẹp đấy””, cô hài hước chia sẻ.

Khi được hỏi muốn gửi điều gì tới bản thân trong 20 năm tới, Song Hye Kyo đưa ra câu trả lời đầy thư thái: “Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nếu lúc đó tôi vẫn đang làm việc quá nhiều, có lẽ tôi sẽ khuyên bản thân nên nghỉ ngơi một chút”.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng, thời thơ ấu cô từng mơ ước trở thành nhà thiết kế trang sức. Dù vậy, cuối cùng cô quyết định theo đuổi nghệ thuật và trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất châu Á.

Những năm gần đây, Song Hye Kyo tiếp tục duy trì sức hút với các dự án điện ảnh và truyền hình lớn. Sau thành công vang dội của The Glory, cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị siêu nhiên Dark Nuns và đang chuẩn bị tham gia dự án dài tập mới của Netflix.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Với nữ diễn viên, điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại không còn là hào quang hay sự nổi tiếng, mà là cảm giác bình yên, sự cân bằng trong tâm hồn và khả năng tận hưởng những niềm vui giản dị của cuộc sống mỗi ngày.