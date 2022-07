Song Hye Kyo bất ngờ tái xuất xinh đẹp sau nửa năm "ở ẩn"

Ngày 3/7, Song Hye Kyo gây chú ý với chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội cá nhân sau gần 6 tháng "ở ẩn". Cô đăng loạt hình ảnh tham dự một sự kiện thời trang tại Pháp.

Nữ diễn viên 41 tuổi của Hàn Quốc diện váy hai dây khoe vai trần quyến rũ, gương mặt trang điểm xinh đẹp và rạng rỡ. Bộ đầm đen với kiểu dáng cổ điển, giản dị tôn lên trọn vẹn nét bí ẩn và sắc vóc thon thả, cân đối của Song Hye Kyo.

Ngôi sao xứ Hàn còn tự tin khoe sắc bên cạnh minh tinh Diane Kruger, người tình màn ảnh của "Thor" Chris Hemsworth trong Cuộc chiến thành Troy, chụp hình cùng nhiều gương mặt nổi tiếng.

Song Hye Kyo tham gia sự kiện thời trang tại Pháp, ngày 2/7 (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên 41 tuổi khoe vẻ ngoài trẻ trung, kiêu sa (Ảnh: Instagram).

Gần nửa năm qua, Song Hye Kyo không tham dự bất kỳ sự kiện nào, cũng không có đăng tải mới trên mạng xã hội. Cô sống khá kín tiếng vì muốn tập trung cho dự án phim truyền hình mới, The Glory. Đây cũng là dự án phim mới nhất của Song Hye Kyo trong vòng hai năm gần đây.

The Glory là lần thứ hai nữ diễn viên hợp tác với biên kịch Kim Eun Sook. Năm 2016, họ cùng tạo nên thành công của Hậu duệ mặt trời. Phim kể về cuộc đời bi kịch của nữ chính (Song Hye Kyo đóng) vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường. Sau đó, nữ chính lên kế hoạch trả thù bằng cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ đã bắt nạt mình.

Năm 2021, bộ phim truyền hình mang tên Now, we are breaking up ra mắt khán giả nhưng không thành công về tỉ suất. Vai diễn này của Song Hye Kyo bị nhận xét không mới mẻ so với những hình ảnh cũ của cô. Công chúng nhận định, bộ phim nằm trong danh sách tác phẩm gây thất vọng nhất của Song Hye Kyo.

Gần nửa năm, Song Hye Kyo mất tích trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên xứ Hàn thu hút ống kính phóng viên (Ảnh: Naver).

The Glory được bản thân Song Hye Kyo rất kỳ vọng và hứa hẹn mang đến một hình ảnh mới mẻ của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ. The Glory gồm 8 tập phim và dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.

"The Glory là bộ phim truyền hình báo thù đầu tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong phim có tính cách, sắc thái hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây. Vì vậy, tôi rất mong chờ mình có thể phô diễn nhiều biểu cảm, cách thể hiện nhân vật mới lạ qua bộ phim lần này", Song Hye Kyo chia sẻ.

Trong The Glory, chị đẹp của màn ảnh xứ Hàn hợp tác với nam diễn viên kém 13 tuổi - Lee Do Hyun. Người hâm mộ kỳ vọng, dự án sẽ vực dậy sự nghiệp diễn xuất ảm đạm gần bốn năm qua của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí xứ Hàn từ những năm 1990 với những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Năm 2000, cô bất ngờ trở thành ngôi sao truyền hình khi góp mặt trong dự án Trái tim mùa thu và trở thành gương mặt nổi bật của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Song Hye Kyo khoe sắc bên minh tinh Diane Kruger (Ảnh: Naver).

Sau gần 20 năm làm nghề, cô được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Song, những tác phẩm gần đây của Song Hye Kyo gây thất vọng khi tỷ suất người xem và mức độ phủ sóng của những bộ phim này chỉ đạt mức trung bình.

Theo Tenasia, nguyên nhân dẫn đến thất bại liên tiếp của mỹ nhân xứ Hàn là do sai lầm trong khâu lựa chọn kịch bản, diễn xuất một màu và không chịu thay đổi hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, về mặt thương mại, Song Hye Kyo vẫn là cái tên được nhiều nhãn hàng quốc tế đặt niềm tin.

Dù nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp nhưng đường tình duyên của Song Hye Kyo rất lận đận. Năm 2017, cô hạnh phúc thông báo kết hôn với nam diễn viên Song Joong Ki, bạn diễn của cô trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp sao hạng A xứ Hàn chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Tới nay, nguyên nhân tan vỡ của họ vẫn là một ẩn số với người hâm mộ.

Trở lại cuộc sống độc thân, Song Hye Kyo tập trung cho công việc, sống kín tiếng và hầu như không tiết lộ chuyện tình cảm. Trong bài phỏng vấn trên tờ Women's Chosun, nữ diễn viên thú nhận: "Tôi không làm việc hàng ngày, nhưng khi bắt tay vào một dự án, tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tôi thích vẻ ngoài của mình khi làm việc. Tôi tin rằng mình đang sống cuộc sống đầy đủ nhất khi làm việc, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc chăm chỉ hơn".

Ngày 1/7, Song Hye Kyo xuất hiện bí ẩn và kín đáo tại sân bay Hàn Quốc, lên đường sang Pháp (Ảnh: Dispatch).

Dù ăn mặc giản dị nhưng Song Hye Kyo vẫn khá nổi bật và thu hút (Ảnh: Dispatch).