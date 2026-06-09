Sơn Tùng M-TP cắt phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV sau ồn ào "đạo nhái"

Trưa 9/6, công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP thông báo đã cập nhật phiên bản mới của MV Come my way, trong đó điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene). Đây là chi tiết đang gây tranh cãi những ngày qua liên quan đến nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Trong thông báo, đơn vị quản lý cho biết MV Come my way nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng kể từ khi phát hành. Bên cạnh những phản hồi tích cực, sản phẩm cũng xuất hiện các ý kiến tranh luận xoay quanh một số yếu tố sáng tạo trong phần hình ảnh.

Phía Sơn Tùng đã cắt phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene) khỏi MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các diễn biến liên quan, phía Sơn Tùng M-TP quyết định chỉnh sửa MV bằng cách thay đổi phân đoạn hậu danh đề.

"Đây không phải là một quyết định đơn giản đối với chúng tôi. Với những người làm nghệ thuật, một tác phẩm sau khi hoàn thiện luôn mang giá trị và tâm huyết riêng, vì vậy mọi sự điều chỉnh đều cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Việc điều chỉnh một tác phẩm sau khi đã hoàn thiện chưa bao giờ là lựa chọn được đưa ra một cách dễ dàng. Chính vì vậy, chúng tôi đã dành thời gian để quan sát và cân nhắc sự việc một cách thận trọng từ nhiều góc độ trước khi đi đến quyết định này", đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo phía công ty, việc điều chỉnh được thực hiện trên tinh thần thiện chí, nhằm hạn chế những tranh luận không cần thiết và tạo điều kiện để các bên tiếp tục trao đổi trong không khí bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau.

Tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" (trái) và bối cảnh di tích trong MV của Sơn Tùng có nhiều điểm tương đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Công ty cũng khẳng định việc chỉnh sửa không đồng nghĩa với việc thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào liên quan đến tranh chấp bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ. Các vấn đề liên quan (nếu có) sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý của Sơn Tùng M-TP cho biết luôn theo đuổi nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động sáng tạo.

Công ty mong các cuộc thảo luận về vụ việc được diễn ra dựa trên thông tin xác thực và tinh thần xây dựng, đồng thời bày tỏ mong muốn không cá nhân hay tập thể nào tiếp tục phải đối diện với những áp lực hoặc tranh cãi vượt khỏi phạm vi đối thoại nghề nghiệp.

Trước đó, MV Come my way vướng tranh cãi sau khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang lên tiếng cho rằng một số bối cảnh xuất hiện trong sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ) được cô thực hiện năm 2017.

Theo nghệ sĩ Lê Giang, sự tương đồng thể hiện ở cách khai thác cấu trúc kiến trúc đình làng Bắc Bộ, xử lý bề mặt vật liệu thô nhám, cùng một số chi tiết phù điêu và họa tiết kiến trúc đổ vỡ xuất hiện trong không gian sắp đặt.

Sau khi tranh cãi nổ ra, tối 5/6, Antiantiart (AAA) - đơn vị sản xuất MV - đã phát thông cáo nhận trách nhiệm trong quá trình triển khai các hạng mục sáng tạo của dự án và cho biết đang làm việc với nghệ sĩ Lê Giang để giải quyết vụ việc.

Cảnh quay không còn xuất hiện trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cùng thời điểm, phía M-TP Entertainment cho biết đã ghi nhận những thông tin liên quan, đồng thời theo dõi sát quá trình trao đổi giữa các bên nhằm làm rõ sự việc.

Đại diện công ty khẳng định việc tôn trọng pháp luật, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ luôn là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động nghệ thuật. Công ty cũng cho biết sự việc lần này là điều không mong muốn và nằm ngoài dự liệu ban đầu của đơn vị.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa 9/6, MV Come my way của Sơn Tùng M-TP đã thu về khoảng 29 triệu lượt xem trên YouTube sau 12 ngày phát hành. Ở phiên bản mới được cập nhật, những cảnh quay liên quan đến bối cảnh di tích xuất hiện ở cuối MV - phần được cho là có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang - không còn xuất hiện trong video.