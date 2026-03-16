Siu Black lần đầu trở lại sân khấu sau biến cố sức khỏe

Mới đây, ca sĩ Siu Black gây chú ý khi xuất hiện trong chuỗi sự kiện kéo dài 72 tiếng mang tên “Save the world - Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà” diễn ra tại TPHCM. Đây được xem là một trong những hoạt động nghệ thuật đầu tiên của nữ ca sĩ sau biến cố sức khỏe.

Trong chương trình, “Họa mi núi rừng” mang đến không khí sôi động khi thể hiện ca khúc Gato (Ghen ăn tức ở) của nhạc sĩ A Tuân. Ngoài ra, chị còn trình diễn bài hát Lửa thiêng Việt Nam, nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Siu Black xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau thời gian điều trị bệnh, Siu Black cho thấy sức khỏe đã dần ổn định. Nữ ca sĩ vừa tham gia thu âm, ghi hình và tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đêm nhạc “Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà” sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại TPHCM.

Ngoài Siu Black, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Đan Trường, Hiếu Hiền, Cát Tường, Ốc Thanh Vân, Quốc Thuận… Miss Charm 2025 Anna Blanco (Venezuela) cũng bay sang Việt Nam để tham gia ghi hình. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp vì hòa bình, tình nhân ái và sự kết nối giữa các dân tộc. Ca - nhạc sĩ A Tuân đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Siu Black khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ mắc suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi cùng nhiều biến chứng khác.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black dần ổn định và được xuất viện. Từ đó đến nay, thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Khoảnh khắc Siu Black biểu diễn máu lửa trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Gần đây, Siu Black cũng tích cực xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, gặp gỡ một số đồng nghiệp. Nữ ca sĩ tiết lộ chuẩn bị ra mắt dự án âm nhạc mới kết hợp cùng Phương Thanh mang tên Ta không là gì cả.

Chia sẻ về sự trở lại của đàn chị, Phương Thanh nói vui: “Bài hát Ta không là gì cả nhưng phải làm cho có tất cả. Chị Siu Black tuy có tuổi, từng bệnh nặng nhưng vẫn tươi trở lại và vẫn có thể đứng hát trước hàng nghìn khán giả. Đôi khi mình nghĩ bệnh tật khiến mình mất tất cả, nhưng thật ra vẫn còn sức khỏe để tiếp tục làm nghệ thuật”.