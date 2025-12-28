Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sang Hong Kong trình diễn trong show hai NTK Việt

Sau thành công của loạt chương trình thời trang diễn ra tại các địa điểm đặc trưng của Việt Nam như bến cảng Sông Hàn (Đà Nẵng), ga Sài Gòn hay Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM, NTK Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng gây bất ngờ khi tổ chức ghi hình show thời trang tại Hong Kong.

Đây là lần hiếm hoi thời trang Việt xuất hiện trên sàn diễn ngoài trời tại West Kowloon - không gian đương đại mang tính biểu tượng tại Hong Kong.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng (bìa trái), siêu mẫu Võ Hoàng Yến và ê-kíp tại Hong Kong (Ảnh: Ban tổ chức).

Hiện hai nhà thiết kế cùng ê-kíp có mặt tại Hong Kong để chuẩn bị cho buổi ghi hình sẽ lên sóng vào ngày 29/12 với sự tham gia của 20 người mẫu, trong đó có 3 người mẫu Việt Nam gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Tú Anh và Hữu Long, bên cạnh dàn người mẫu quốc tế.

Trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến liên tục chia sẻ những hình ảnh tại Hong Kong, bày tỏ sự hào hứng cho màn trình diễn sắp tới. Sau khi sinh con vào tháng 9/2024, siêu mẫu dành thời gian chăm sóc con gái đầu lòng. Đây là lần hiếm hoi cô nhận lời trình diễn ở nước ngoài sau khi sinh.

Dự án được thực hiện với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Hong Kong và sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Hong Kong, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa thời trang Việt Nam vươn ra quốc tế đồng thời quảng bá du lịch thông qua ngôn ngữ thời trang.

Theo tiết lộ của hai nhà thiết kế, show diễn có tên Serenade on the waves (Tình ca) gồm 35 thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Holiday 2026, mang chủ đề: “Từ Việt Nam đến Hong Kong và từ Hong Kong gần hơn với Việt Nam”.

Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng tiếp tục theo đuổi tinh thần tôn vinh ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Các chất liệu chủ đạo như gấm, organza, taffeta, kết hợp với chất liệu len sợi, tạo nên cấu trúc mềm mại nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ.

Thông qua ngôn ngữ thiết kế mang tính đương đại, Vũ Ngọc và Son tái hiện vẻ đẹp của thủ công Việt trong bối cảnh mới, nơi truyền thống và sáng tạo cùng song hành.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng chuẩn bị cho show diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Thông qua ngôn ngữ thời trang, show diễn khắc họa tinh thần kết nối, tôn vinh sáng tạo và sự giao thoa văn hóa toàn cầu, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của thời trang Việt Nam trong dòng chảy đương đại.