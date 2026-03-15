Siêu mẫu Tuyết Lan tái xuất sau sinh, được chồng bác sĩ ủng hộ hết mình

Tuyết Lan được khán giả biết đến khi trở thành Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 và từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang trong nước lẫn quốc tế. Cô và ông xã là bác sĩ Thiện Khanh bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, tổ chức lễ cưới vào tháng 3/2024 tại TPHCM. Tháng 8/2025, siêu mẫu sinh con gái đầu lòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống sau khi sinh con, Tuyết Lan cho biết điều thay đổi rõ nhất của cô chính là cảm xúc. Những tháng đầu tiên làm mẹ mang lại cho cô không ít bỡ ngỡ và áp lực. “Bản thân tôi chưa từng làm mẹ nên lúc mới sinh, lúc nào cũng lo lắng cho con, đi đâu hay làm gì cũng không yên tâm”, cô chia sẻ.

Siêu mẫu Tuyết Lan tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại sau sinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nữ siêu mẫu, tâm lý chung của những người lần đầu làm mẹ là cảm thấy áp lực vì chưa biết phải chăm sóc con như thế nào. Tuy nhiên, khi con được 6 tháng tuổi, mọi thứ dần ổn định hơn. Cô bắt đầu quen với nhịp sống mới và cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ. “Bây giờ tôi đã qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu và tận hưởng danh xưng làm mẹ”, cô nói.

Mới đây, Tuyết Lan gây chú ý khi tái xuất tại triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Lâm Nguy, cùng các khách mời: Quỳnh Anh Shyn, Lương Gia Huy (phim Mưa đỏ)... Là một trong những nhiếp ảnh gia trẻ tài năng, Lâm Nguy ghi dấu ấn với ngôn ngữ nhiếp ảnh mang tính thể nghiệm. Triển lãm lấy cảm hứng từ nhịp sống hối hả, thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật thị giác đương đại và tinh thần đường phố.

Quỳnh Anh Shyn cùng nhiếp ảnh gia Lâm Nguy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, Tuyết Lan gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn sau sinh. Siêu mẫu tiết lộ, trong thời gian mang thai, cô tăng khoảng 15kg, hiện vẫn còn 4kg chưa giảm được. Tuy nhiên, cô không quá áp lực về cân nặng. Điều cô quan tâm hơn là sức khỏe và tinh thần.

“Trước đây tôi vốn là người thích vận động và ăn uống lành mạnh. Ngay cả khi mang thai hay bây giờ tôi vẫn duy trì chế độ sống khoa học, mỗi ngày tập thể dục khoảng 30-40 phút”, cô nói.

Theo Tuyết Lan, việc giữ tinh thần tích cực chính là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ dần lấy lại vóc dáng sau sinh. “Tôi nghĩ khi tinh thần thoải mái thì mình sẽ có động lực để chăm sóc bản thân. Khi mình vui, mình làm gì cũng dễ dàng hơn. Còn việc cơ thể thay đổi sau sinh là điều mình phải chấp nhận, vì những gì mình nhận được còn nhiều hơn những gì mình mất”, cô chia sẻ.

Siêu mẫu nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con đầu lòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong hành trình làm mẹ, Tuyết Lan cho biết cô may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là ông xã. Chồng của cô là bác sĩ thẩm mỹ, công việc khá bận rộn. Tuy vậy, anh vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ vợ trong suốt thời gian cô mang thai và sau khi sinh.

Bên cạnh đó, công việc nghệ thuật cho phép Tuyết Lan linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian. Sau sinh, Tuyết Lan vẫn quán xuyến công ty quản lý và tổ chức sự kiện, song song với việc chăm con. Chỉ khoảng 2 tháng sau khi sinh, cô đã bắt đầu xuất hiện trở lại tại một số sự kiện. “Gần đây, tôi ra ngoài giao lưu và làm việc nhiều hơn. Cuộc sống gần như đã trở lại bình thường”, cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Tuyết Lan cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Theo cô, sự viên mãn đến từ việc vừa có gia đình hạnh phúc, vừa có công việc và mục tiêu riêng.

“Ở tuổi này tôi cảm thấy mình đủ đầy và hạnh phúc. Tôi có gia đình, có công việc, có những điều để phấn đấu mỗi ngày. Tôi nghĩ nếu chồng mình thành công thì bản thân mình cũng nên có sự nghiệp riêng để cả hai có thể đồng hành và chia sẻ với nhau”, cô nói.

Khi được hỏi về kế hoạch sinh con thứ hai, nữ siêu mẫu cho biết cô chưa có dự định cụ thể. “Hiện tại con tôi mới 6 tháng nên tôi chưa tính gì cả. Nhưng trải nghiệm làm mẹ của tôi khá tốt nên nếu mọi thứ thuận lợi thì cũng có thể. Còn bây giờ thì tôi tận hưởng cuộc sống hiện tại”, Tuyết Lan chia sẻ.