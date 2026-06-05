Siêu mẫu Anh Thư diện bikini mùa hè gây sốt, gu thời trang gợi cảm tuổi U50

Gần đây, siêu mẫu Anh Thư gây sốt khi chia sẻ clip diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng tuổi 44. Người đẹp 8X mặc thiết kế 2 mảnh tông màu vàng ánh kim, ngẫu hứng thực hiện màn catwalk uyển chuyển, lồng ghép lại đoạn nhạc thời thi Hoa hậu Việt Nam cách đây hơn 20 năm. Đoạn video hút hơn 100.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực từ khán giả.

Hôm 1/6, Anh Thư cũng gây chú ý khi hé lộ bộ ảnh đánh dấu màn tái xuất với vai trò mentor (huấn luyện viên) tại chương trình The Face Vietnam sau 3 năm vắng bóng. Trong hình ảnh được công bố chính thức, chân dài tỏa sáng với thần thái sắc sảo, chuyên nghiệp. Cô được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ trên hành trình đồng hành cùng các thí sinh năm nay.

Anh Thư sinh năm 1982, từng là một trong những chân dài đình đám trên sàn diễn thời trang đầu thập niên 2000. Những năm gần đây, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu dành thời gian phát triển việc kinh doanh và chăm sóc con trai.

Ở tuổi 44, Anh Thư khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hình thể khỏe khoắn, cơ bụng số 11 săn chắc, làn da ít dấu hiệu lão hóa. Nhờ chiều cao ấn tượng cùng ba vòng nóng bỏng, người đẹp tự tin diện nhiều bộ cánh tôn eo thon, tôn vòng một gợi cảm cùng đôi chân thon gọn.

Trong những chuyến du lịch hè này, Anh Thư chinh phục nhiều mẫu bikini táo bạo. Tạo dáng bên bờ biển, cựu siêu mẫu mặc bộ đồ áo tắm màu xanh pastel đính hoa nổi, tạo điểm nhấn bởi khăn voan xuyên thấu. Bộ trang phục khai thác hiệu quả lợi thế vai mảnh, eo thon và đôi chân dài, đồng thời tạo cảm giác sang trọng nhờ bảng màu dịu nhẹ và chất liệu mềm mại.

Anh Thư chọn thiết kế váy ôm dáng với họa tiết da báo nổi bật khi thả dáng ở bãi đá. Phần cổ lệch vai, đường xẻ tà cao cùng tà voan dài của bộ đầm giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, đôi chân dài của nữ diễn viên Tuyết nhiệt đới.

Siêu mẫu khoe dáng trong bộ cánh táo bạo mang phong cách Y2K (thời trang thập niên 2000). Cô diện bikini phối quần jeans lửng cạp thấp. Màu xanh của bikini hài hòa với màu nước biển phía sau, khiến tổng thể Anh Thư tràn đầy năng lượng mùa hè.

Ở một bối cảnh khác, Anh Thư theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng phóng khoáng, hiện đại theo xu hướng giới trẻ yêu thích gần đây. Thay vì lựa chọn những bộ bikini cầu kỳ hay váy áo bay bổng thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng, cô kết hợp áo cúp ngực dáng ngắn phối cùng áo bơi màu nâu cùng chân váy len móc, tạo nên tổng thể tối giản nhưng vẫn nổi bật.

Thiết kế áo ngắn khoe khéo vòng eo săn chắc, trong khi chân váy ôm nhẹ phần hông và có độ xòe vừa phải giúp đôi chân trông dài hơn. Đôi boots cao cổ màu kem cùng kính mát bản lớn tạo điểm nhấn cá tính và thời thượng cho cựu siêu mẫu 44 tuổi.

Trên mũi thuyền giữa biển rộng lớn, Anh Thư chọn crop-top (áo ngắn) trắng bất đối xứng kết hợp quần short màu be nhạt. Kính râm bản lớn giúp bộ đồ thêm hiện đại. Tổng thể gợi liên tưởng đến phong cách nghỉ dưỡng của làng mốt quốc tế: Ít chi tiết, ít màu sắc nhưng chú trọng tỷ lệ cơ thể và tính ăn ảnh.

Qua các bộ ảnh từ dạo biển, du lịch, dạo phố đến những khoảnh khắc đời thường, Anh Thư cho thấy cô không theo đuổi phong cách cầu kỳ mà thiên về gu mặc tối giản, tôn dáng, ưu tiên tính ứng dụng.

Điểm chung trong tủ đồ tuổi 44 của Anh Thư là trang phục mang bảng màu trung tính như trắng, đen, kem, nâu đất, beige hoặc pastel; phom dáng gọn gàng giúp khoe lợi thế vóc dáng của một siêu mẫu kỳ cựu.

Những món đồ cơ bản nhưng đúng phom dáng là đã đủ tạo sức hút cho người đẹp 8X. Cô cũng ít sử dụng phụ kiện cầu kỳ, thay vào đó tập trung vào chất liệu và cách phối đồ. Hình ảnh của Anh Thư luôn giữ được sự trẻ trung, hiện đại và dễ ứng dụng với nhiều chị em phụ nữ.

Sắc vóc hiện tại là thành quả của quá trình tập luyện kỷ luật của bà mẹ một con. Anh Thư cho biết, cô đều đặn tập gym, chơi pickleball để giữ vóc dáng săn chắc. Ngoài ra, cô chú trọng chế độ ăn uống thải độc cơ thể để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa.

Trước những ý kiến cho rằng Anh Thư ngày càng chuộng gu mặc táo bạo, nữ siêu mẫu cho biết, cô mong muốn công chúng nhìn thấy một phiên bản khác của mình - gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và tính thời trang.

Theo Anh Thư, đó cũng là nguồn năng lượng tích cực mà cô muốn lan tỏa đến phụ nữ ở mọi độ tuổi. Người đẹp quan niệm thời trang không có giới hạn về tuổi tác và phái đẹp không nên tự đóng khung bản thân trong định kiến về "phụ nữ tuổi trung niên". Với cô, dù ở độ tuổi nào, mỗi người vẫn có quyền làm đẹp, làm mới hình ảnh và tự tin thể hiện cá tính riêng.

Anh Thư sinh năm 1982, từng là một trong những chân dài đình đám trên sàn diễn thời trang, cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng... Dù xuất phát điểm là người mẫu nhưng khi diễn xuất trong loạt phim: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Yêu đến tận cùng... người đẹp lại được đánh giá cao và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau này, cô đảm nhiệm vị trí giám khảo và huấn luyện viên cho nhiều show thực tế và cuộc thi nhan sắc lớn như The Face Vietnam 2023, Miss Grand Vietnam 2022...

Ảnh: Facebook nhân vật