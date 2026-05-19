Shakira thắng kiện ngoạn mục, nhận lại 64 triệu USD

Phán quyết đánh dấu bước ngoặt lớn sau gần một thập kỷ Shakira theo đuổi vụ kiện với cơ quan thuế Tây Ban Nha. Tòa án cho rằng phía cơ quan chức năng đã có những thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra và không đủ cơ sở chứng minh nữ ca sĩ vi phạm nghĩa vụ thuế.

Theo luật Tây Ban Nha, người sống tại nước này trên 183 ngày mỗi năm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế như công dân sở tại. Trong khi đó, những người lưu trú dưới thời gian này chỉ phải đóng thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Tây Ban Nha.

Shakira được tuyên trắng án trong vụ kiện trốn thuế tại Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Cơ quan thuế trước đây cho rằng Shakira khai báo không trung thực khi lựa chọn hình thức nộp thuế thứ 2, dù thời điểm đó cô có mối quan hệ tình cảm với cựu cầu thủ Gerard Piqué và thường xuyên xuất hiện tại Barcelona (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, trong phiên xét xử mới, thẩm phán xác định cơ quan chức năng chỉ chứng minh được Shakira lưu trú tại Tây Ban Nha 163 ngày trong năm 2011, thấp hơn ngưỡng quy định của pháp luật. Tòa cũng cho rằng không có đủ bằng chứng cho thấy phần lớn hoạt động kinh tế của nữ ca sĩ gắn trực tiếp với Tây Ban Nha.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa Shakira và bạn trai cũ, Gerard Piqué, không được xem là quan hệ hôn nhân hợp pháp về mặt pháp lý, nên không thể dùng làm căn cứ xác định nghĩa vụ cư trú thuế.

Ngay sau phán quyết, Shakira thông qua đội ngũ pháp lý khẳng định bản thân luôn minh bạch trong suốt quá trình điều tra. “Tôi chưa từng có hành vi gian lận thuế. Cơ quan thuế chưa bao giờ và cũng không thể chứng minh điều ngược lại, bởi những cáo buộc đó hoàn toàn sai sự thật”, nữ ca sĩ tuyên bố.

Theo phán quyết của toà án, Shakira sẽ được đền bù 64 triệu USD (Ảnh: IG).

Luật sư của Shakira cho biết nếu cộng thêm các khoản lãi suất phát sinh trong nhiều năm qua, số tiền chính quyền phải hoàn trả cho cô thực tế gần chạm mốc 70 triệu USD.

Dù giành chiến thắng, phía nữ ca sĩ không giấu được sự mệt mỏi sau 8 năm theo đuổi vụ kiện kéo dài. Đại diện pháp lý của Shakira cho rằng đây là giai đoạn gây tổn hại lớn đến tinh thần và danh tiếng của nữ nghệ sĩ.

Trước đó, năm 2023, Shakira từng đạt thỏa thuận với công tố viên trong vụ bị cáo buộc trốn 14,5 triệu euro (hơn 444 tỷ đồng) tiền thuế giai đoạn 2012-2014. Khi đó, cô đồng ý nộp phạt hơn 7,3 triệu USD ngoài khoản thuế và lãi chậm nộp nhưng vẫn khẳng định bản thân vô tội và chấp nhận dàn xếp vì lợi ích của các con.

Theo Reuters, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao và chưa hoàn trả tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Ở tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn có sức làm việc đáng nể (Ảnh: Getty).

Shakira (SN 1977) lớn lên tại Colombia. Cô là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất thế giới và nổi tiếng với phong cách trình diễn bốc lửa, những ca khúc mang âm hưởng Latin đặc trưng và nhiều ca khúc gắn liền với các kỳ World Cup.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, Shakira giành nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế và sở hữu nhiều ca khúc lập kỷ lục Guinness. Cô từng có mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm với Gerard Piqué trước khi chia tay vào năm 2022.

Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với các dự án âm nhạc mới và kế hoạch lưu diễn quốc tế Las Mujeres Ya No Lloran. Theo truyền thông quốc tế, cô dự kiến biểu diễn tại Mỹ vào tháng 7 và khép lại chuyến lưu diễn bằng chuỗi đêm nhạc tại Madrid (Tây Ban Nha) vào cuối năm nay.

Với sức làm việc vô biên, khối tài sản của Shakira hiện được ước tính khoảng 300 triệu USD. Phần lớn tài sản của nữ ca sĩ đến từ doanh thu âm nhạc, các chuyến lưu diễn toàn cầu, hợp đồng quảng cáo và nguồn thu bản quyền từ loạt bản hit đình đám như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever hay Waka Waka.

Ngoài ra, Shakira còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Mỹ và châu Âu. Riêng trong năm 2025, truyền thông quốc tế cho biết cô thu về hơn 100 triệu USD nhờ chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran.