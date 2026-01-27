Sau Lisa, nhiều ngôi sao tiếp tục lăng xê xu hướng váy xuyên thấu

Xuất hiện tại buổi trình diễn của Schiaparelli ngày 26/1, Teyana Taylor nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn thiết kế váy ren xuyên thấu hoàn toàn, không lớp lót. Để tiết chế sự táo bạo, nữ ca sĩ khoác thêm áo đen bên ngoài, vừa tạo điểm nhấn thời trang vừa tránh những tình huống phản cảm.

Lớp vải mỏng gần như trong suốt để lộ phần lớn cơ thể khiến thiết kế này trở thành một trong những bộ trang phục gây xôn xao nhất tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris.

Teyana hoàn thiện tổng thể bằng giày cao gót đế xuồng màu đen, ghim cài áo đính đá và chiếc vương miện bạc cổ nạm pha lê. Được biết, mẫu trang sức này là bản tái hiện những món đồ từng bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre (Pháp) vào tháng 10 năm ngoái.

Sự lựa chọn thời trang táo bạo của Teyana Taylor một lần nữa cho thấy xu hướng váy xuyên thấu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trái với dự đoán của một số chuyên gia rằng các thiết kế “ít vải” sẽ dần trở nên nhàm chán trong năm 2026, thực tế cho thấy phong cách này vẫn được nhiều ngôi sao tích cực lăng xê.

Ngay từ đầu năm, hàng loạt nghệ sĩ quốc tế đã gây chú ý khi xuất hiện với trang phục xuyên thấu trong các sự kiện và kỳ nghỉ.

Đầu năm nay, siêu mẫu Bella Hadid thu hút ánh nhìn khi diện váy xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2004-2005 của nhà mốt Georges Chakra. Chiếc váy được làm từ lưới đen thêu tinh xảo và đính chi tiết lấp lánh, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với khung cảnh mùa đông giá lạnh.

Không chỉ Hollywood, trào lưu váy xuyên thấu còn lan rộng tại châu Á. Trong bộ ảnh đăng tải trên mạng xã hội đầu năm mới, Lisa (Blackpink) gây chú ý khi diện váy ren xuyên thấu, khéo léo kết hợp nội y lụa màu hồng, tạo hiệu ứng gợi cảm nhưng tinh tế. Hình ảnh này nhanh chóng được xem là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ đầu tiên của năm.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2026, Lisa tiếp tục theo đuổi xu hướng váy xuyên thấu với 2 lựa chọn táo bạo. Trên thảm đỏ, cô diện thiết kế đen gần như trong suốt từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Jacquemus, khoe khéo vóc dáng qua chất liệu vải mỏng.

Ở tiệc hậu lễ trao giải, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với váy trắng tay bồng của Enfants Riches Déprimés, để lộ nội y tông hồng nhạt sau lớp vải mỏng.

Bên cạnh Lisa, nhiều minh tinh như Jennifer Lawrence hay Jennifer Lopez cũng lựa chọn trang phục xuyên thấu khi xuất hiện tại Quả cầu vàng 2026, góp phần khẳng định sức hút mạnh mẽ của xu hướng này.

Dù còn gây tranh cãi, váy xuyên thấu vẫn cho thấy sức hấp dẫn khó phủ nhận. Sự trở lại mạnh mẽ của váy xuyên thấu cho thấy thời trang đang dịch chuyển theo hướng cởi mở hơn. Theo đó, vẻ đẹp mong manh, gợi cảm và cá tính có thể phá vỡ những khuôn mẫu an toàn truyền thống.